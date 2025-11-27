Вклад не будет забыт: в Москве простились с Никитой Симоняном

1764248758

сегодня, 16:05

Церемония прощания с лучшим бомбардиром московского «Спартака» и олимпийским чемпионом 1956 года по футболу прошла в Москве на домашнем стадионе красно-белых. Попрощаться с великим спортсменом пришло более 1 тыс. человек.

Церемония началась с вынесения гроба на поле «Лукойл-Арены», президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино прислали венки на мероприятие.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев зачитал телеграмму Путина со словами соболезнования. «От себя могу сказать, что мне довелось несколько раз пообщаться с нашей легендой. Никита Павлович оставил в моем сердце впечатление щедрого человека, от него всегда веяло любовью, — сказал Дегтярев. — До последнего дня делился знаниями, давал мудрые советы. Вечная память».

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков отметил, что Симонян сделал огромный вклад в развитие отечественного футбола. «Уход из жизни Никиты Павловича — огромная утрата для всех нас, родных и близких, футбольной общественности, — сказал Дюков. — Сегодня мы провожаем человека, которого безгранично любили и уважали. Он это заслужил благодаря своему фантастическому таланту, трудолюбию, исключительным качествам, доброте, честности, прямоте. Всегда был готов прийти на помощь. Никита Павлович прожил яркую жизнь, при жизни был легендой, в наших сердцах останется как великий игрок, тренер и руководитель. Мы всегда будем помнить тот вклад, которой он внес в развитие отечественного футбола».

«Судьба Никиты Павловича неразрывно была связана с историей нашей страны. Он был со страной в минуты радости и горечи. Мы все знаем его игровые качества. Но, прежде всего, мы помним его как командного игрока. Он всегда бился за коллектив и ту команду, в которой трудился, за страну. Светлая память», — добавил Дюков.

«Футбольный отец»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что Симоняна уважали во всем мире. «Сегодня прощаемся с великим футболистом, выдающимся тренером. Никита Павлович — легендарная и уважаемая всеми людьми личность, — сказал Колосков. — Государство высоко ценило Никиту Павловича, у него много наград. Совсем недавно Никите Павловича присвоили звание Героя Труда, он очень гордился этим, что стал в один ряд с Николаем Старостиным и Львом Яшиным. Его величие невозможно оценить. Он был в хороших отношениях с известными иностранными футболистами».

Бывший футболист «Спартака» и председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян извинился перед Симоняном за неисполнение одного из последних желаний. «Дорогой наш друг, старший брат, футбольный отец, Никита Павлович. Ты нас оставил сиротами, все люди, бывшие рядом с тобой, находятся в ужасном состоянии, — сказал Мирзоян. — Мы долго говорили с вами, что, когда вы будете уходить в мир иной, чтобы мы исполнили ваше пожелание, мы практически все исполнили, вы уходите в мир иной с родного стадиона. Только одно не смогли исполнить, чтобы вы были рядом со своей командой, которая находится на кладбище. К сожалению, у нас это не получилось».

«Но вы все равно будете там. Как вы всегда говорили, в загробной жизни ваша олимпийская команда ждет вас, было 10 футболистов, а вы как капитан будете тоже олимпийским чемпионом. Дорогой наш футбольный отец, не кори нас за неисполнение последнего пожелания, извини», — добавил Мирзоян.

«Указал дорогу тысячам молодым»

Футболисты «Спартака» прибыли на прощание с Симоняном в полном составе. Также были представители женской, молодежных и юношеских команд. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов вспомнил, как в октябре Симонян праздновал на «Лукойл-Арене» 99-летие.

«Совсем недавно здесь, в чаше стадиона, мы поздравляли Никиту Павловича с 99-летим, — сказал Некрасов. — Никита Павлович до самого последнего момента оставался вовлечен во все дела и проблемы футбола, „Спартака“, почти во всех заседаниях комитета ветеранов клуба участвовал. Вовлекался в обсуждение всех проблем. Команда среагировала вчера искрометной игрой [в матче с „Локомотивом“], которую бы Никита Павлович оценил бы. На той же церемонии мальчишка получил мяч от Никиты Павловича, сейчас мы понимаем, что это пас в будущее, в бессмертие. Никита Павлович указывал путь тысячам и тысячам молодых ребят».

После официальных речей на стадионе прошла минута молчания, а затем звучал гимн России. Проститься с Симоняном пришли известные тренеры и футболисты, среди которых Валерий Карпин, Станислав Черчесов, Дмитрий Парфенов, Юрий Ковтун, Алексей Смертин, Евгений Ловчев, Анзор Кавазашвили, Владимир Пономарев, Валерий Непомнящий, Дмитрий Аленичев, Егор Титов и другие. Также церемонию посетили генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов, председатель правления петербургского «Зенита» Константин Зырянов, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин. Болельщики также посетили церемонию, их было более 1 тыс. человек.

О Симоняне

Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза кубок страны в составе московского «Спартака». Он является лучшим бомбардиром в истории клуба (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в финальных стадиях чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР . Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР : трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).