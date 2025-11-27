Карпин зимой планирует встретиться с россиянами, играющими за рубежом

1764248636

сегодня, 16:03

Главный тренер сборной России в зимнюю паузу планирует встретиться с российскими футболистами, выступающими в зарубежных клубах. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Есть планы увидеться с нашими игроками, выступающими за рубежом, — сказал он. — Посмотрим, состоится ли [товарищеский] турнир в Абу-Даби. Но даже если нет, товарищеские матчи команд буду посещать».

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.