Карпин зимой планирует встретиться с россиянами, играющими за рубежом

сегодня, 16:03

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в зимнюю паузу планирует встретиться с российскими футболистами, выступающими в зарубежных клубах. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Есть планы увидеться с нашими игроками, выступающими за рубежом, — сказал он. — Посмотрим, состоится ли [товарищеский] турнир в Абу-Даби. Но даже если нет, товарищеские матчи команд буду посещать».

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.

fdhrqmva5z2q
fdhrqmva5z2q
сегодня в 16:54
Карпину нужно из сборной тоже уйти и побыстрее.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 16:48
Отставка Карпина из московского «Динамо» была ожидаемой. Его решение сосредоточиться исключительно на сборной можно назвать зрелым шагом, потому что работа главного тренера национальной команды требует полной концентрации, особенно в нынешних условиях, когда каждый матч и каждый контакт с игроками имеют повышенную значимость. Карпин неоднократно говорил, что для него важнее долгосрочная работа с российским футболом, а не клубные амбиции, и его уход только подтверждает это.
Гость
