Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище

сегодня, 13:21

Лучшего бомбардира московского «Спартака» и олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Ранее в четверг на «Лукойл-Арене» прошла церемония прощания с Симоняном, которую посетили в том числе президент Российского футбольного союза Александр Дюков, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, зачитавший телеграмму президента России Владимира Путина со словами соболезнования, а также футболисты, тренеры и руководители клубов.

Российский футбольный союз исполнил желание Симоняна: саксофонист исполнил «My Way» Фрэнка Синатры. Гроб с телом Симоняна проводили громкими аплодисментами.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

