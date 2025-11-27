Top.Mail.Ru
 
 
 
Карпин рассказал о проблемах со сном во время работы в «Динамо»

сегодня, 10:30

Одним из факторов, повлиявших на решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо», стали проблемы со сном, появившиеся у специалиста за время работы в составе бело-голубых. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера «Динамо». Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.

«Усталость, естественно, накапливалась, особенно, когда нет результата, — сказал Карпин. — Например, в последний месяц спать я стал хуже. Это влияет на здоровье, тем более в моем возрасте. Спать по четыре-пять часов — перебор. Это было одним из факторов принятия решения об уходе из „Динамо“. У меня еще дети маленькие, их надо поднимать и воспитывать».

