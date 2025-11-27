Top.Mail.Ru
 
 
 
Игрок «Крыльев Советов» Сутормин получил колотую рану перед кубковым матчем

сегодня, 19:30
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗакончился после серии пенальти

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алексей Сутормин получил колотую рану ноги перед матчем первого этапа 1/4 финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу с «Камазом» из Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

«На разминке Алексей получил колотую рану, было принято решение наложить швы на поврежденную ногу, врачи скорой помощи оказали первую помощь», — сообщили в пресс-службе.

Сутормину 31 год, он выступает за «Крылья Советов» с текущего сезона. Ранее футболист играл за «Ростов», «Сочи», «Волгарь», «Строгино», «Оренбург» и петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России.

Все комментарии
ea77qw4dnbqv
ea77qw4dnbqv
сегодня в 20:39
Здоровья Сутормину и скорейшего выхода на поле.
shur
shur
сегодня в 19:59
...В Набережных Челнах опасно???!!! Как у них там с криминалом???!! Шучю, здоровья уже не мальчику, а мужечку!!!
