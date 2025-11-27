Игрок «Крыльев Советов» Сутормин получил колотую рану перед кубковым матчем

1764261015

сегодня, 19:30

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» получил колотую рану ноги перед матчем первого этапа 1/4 финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу с «Камазом» из Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

«На разминке Алексей получил колотую рану, было принято решение наложить швы на поврежденную ногу, врачи скорой помощи оказали первую помощь», — сообщили в пресс-службе.

Сутормину 31 год, он выступает за «Крылья Советов» с текущего сезона. Ранее футболист играл за «Ростов», «Сочи», «Волгарь», «Строгино», «Оренбург» и петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России.