Тренер «Черноморца» не думал покидать клуб в непростые для него времена

1764248492

сегодня, 16:01

Тренер «Черноморца» никогда не задумывался об уходе из новороссийского футбольного клуба.

Саркисов, начальник команды Сергей Бурдин и пресс-атташе новороссийского клуба Сергей Шахвердов вошли в число номинантов премии «За верность» имени Федора Черенкова в категории «За преданность делу». В начале 2005 года «Черноморец» из-за нарушения финансовой и юридической деятельности клуба был лишен профессионального статуса. Во Вторую лигу он вернулся в 2006 году, в настоящий момент «Черноморец» выступает в Лиге Пари (Первая лига).

«Когда мы были во Второй лиге, мне не раз предлагали возглавить другие команды на повышенных условиях. Но покинуть город у меня мысли не было. Когда я уходил, например, в Таганрог, то это происходило не по моему желанию», — сказал Саркисов.

В разные годы Саркисов был главным тренером и исполняющим обязанности главного тренера «Черноморца». «С клубом я переживал разные времена: и очень хорошие, и очень плохие. Продолжали работать в клубе на других условиях. Финансовый вопрос тут вообще не стоял, мы старались возвращать этот статус клубу. Скажем так, в „Черноморце“ нет цели заработать денег — это родной клуб. Если плохо, то мы все рядом, подвигаемся. Когда хорошо, то всем деньги платят, специалисты приезжают. А когда денег нет, приходится одному человеку занимать несколько позиций. Мы все вылазили из этой ямы, и мысли покинуть клуб в те моменты не было», — отметил он.

Шахвердов переехал в Новороссийск из Баку в возрасте 24 лет. «Попав в Новороссийск и узнав, что тут есть команда Первой лиги, я пошел на стадион. Для меня это место притяжения, и себя в другой ипостаси и в другом клубе я не вижу, — сказал он. — Я прикипел к городу. Когда я работал на местном телевидении, у меня была возможность поехать в Москву, но не захотелось. Я полюбил этот город и клуб. Я бы хотел, чтобы „Черноморец“ был, естественно, выше в чемпионате, но если он будет в низших лигах, я тут останусь, если не выгонят».

«Я приходил в клуб в те времена, когда „Черноморец“ был еще в высшей лиге, потом вынужденно его покинул на четыре года. А когда вернулся, клуб был уже во Второй лиге. В клуб пришли краснодарские ребята, после чего меня вынудили уволиться, а „Черноморец“ затем потерял профессиональный статус», — вспомнил он.