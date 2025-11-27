Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
«Крылья Советов» обыграли «Камаз» в «пути регионов» Кубка России

сегодня, 20:07
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗакончился после серии пенальти

Самарские «Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Камаз» из Набережных Челнов и вышли во второй этап 1/4 финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Набережных Челнах.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Гол в составе «Камаза» забил Даниил Шамкин (33-я минута), у «Крыльев Советов» отличился Михайло Баньяц (57). В серии пенальти точнее оказались футболисты «Крыльев Советов» — 4:2.

Во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом». В других матчах второго этапа тульский «Арсенал» сыграет против столичного «Локомотива», «Ростов» встретится с махачкалинским «Динамо», а соперником калининградской «Балтики» станет проигравший в противостоянии между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».

На каждой стадии плей-офф «пути Мир — Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

derrik2000
derrik2000
сегодня в 20:52, ред.
Примитивненько, но живенько. )
В В основном было видно, что команды разные по классу, но частенько КС ничем не обоснованно снижали темп, и этим пользовались футболисты КАМАЗа, временно "запирав" самарцев около своей штрафной.
Интересно, а Рассказов не хочет обратно в Спартак, как мигрел ранее??? ))

Игроки КАМАЗа "перегорели" к послематчевым пенальти, полагаю.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 20:45
Более сильная на данный момент команда всё же прошла дальше, хотя
и с большим трудом.
km37jpkc9nxt
km37jpkc9nxt
сегодня в 20:37
Крылья Советов должны были побеждать в основное время.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:36
Можно было бы и в основное время Самаре заканчивать игру...
K_SY116
K_SY116
сегодня в 20:28
Лотерея.Но КамАЗ бил бездарно
shur
shur
сегодня в 20:25
...как говорится,за правое дело Сутормин пострадал! С Победой Самара!!!
1viking17
1viking17
сегодня в 20:21
С победой!!! Будем дальше болеть Удачи в следующей игре
