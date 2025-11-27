«Крылья Советов» обыграли «Камаз» в «пути регионов» Кубка России

Самарские «Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Камаз» из Набережных Челнов и вышли во второй этап 1/4 финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Набережных Челнах.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Гол в составе «Камаза» забил Даниил Шамкин (33-я минута), у «Крыльев Советов» отличился Михайло Баньяц (57). В серии пенальти точнее оказались футболисты «Крыльев Советов» — 4:2.
Во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом». В других матчах второго этапа тульский «Арсенал» сыграет против столичного «Локомотива», «Ростов» встретится с махачкалинским «Динамо», а соперником калининградской «Балтики» станет проигравший в противостоянии между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».
На каждой стадии плей-офф «пути Мир — Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
В В основном было видно, что команды разные по классу, но частенько КС ничем не обоснованно снижали темп, и этим пользовались футболисты КАМАЗа, временно "запирав" самарцев около своей штрафной.
Интересно, а Рассказов не хочет обратно в Спартак, как мигрел ранее??? ))
Игроки КАМАЗа "перегорели" к послематчевым пенальти, полагаю.
и с большим трудом.
