«Крылья Советов» обыграли «Камаз» в «пути регионов» Кубка России

1764263255

сегодня, 20:07

Самарские «Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Камаз» из Набережных Челнов и вышли во второй этап 1/4 финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Набережных Челнах.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Гол в составе «Камаза» забил Даниил Шамкин (33-я минута), у «Крыльев Советов» отличился Михайло Баньяц (57). В серии пенальти точнее оказались футболисты «Крыльев Советов» — 4:2.

Во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом». В других матчах второго этапа тульский «Арсенал» сыграет против столичного «Локомотива», «Ростов» встретится с махачкалинским «Динамо», а соперником калининградской «Балтики» станет проигравший в противостоянии между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».

На каждой стадии плей-офф «пути Мир — Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.