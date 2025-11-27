Дегтярев рассказал, что Симонян до последнего дня давал мудрые советы

1764240874

сегодня, 13:54

Олимпийский чемпион по футболу 1956 года до последнего дня давал всем мудрые советы. Об этом на церемонии прощания с Симоняном рассказал министр спорта РФ , глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Прощание с лучшим бомбардиром в истории «Спартака» проходит на «Лукойл-Арене».

«От себя могу сказать, что мне довелось несколько рад пообщаться с нашей легендой. Никита Павлович оставил в моем сердце впечатление щедрого человека, от него всегда веяло любовью, — сказал Дегтярев. — До последнего дня делился знаниями, давал мудрые советы. Вечная память».