Футболистка Абдуллина отметила доброжелательность болельщиков КНДР

1764257454

сегодня, 18:30

Доброжелательность болельщиков из КНДР удивила российских футболисток. Об этом рассказала защитник сборной России Алсу Абдуллина.

В четверг сборная России уступила команде КНДР со счетом 2:5 в товарищеском матче. Встреча прошла в Пхеньяне.

«Самое положительное в игре — то, что мы смогли забить два гола, — сказала Абдуллина. — Но, к сожалению, мы проиграли. По игре сильно уступали им в скоростях. Складывалось ощущение, что у них в каких-то эпизодах было на одного человека больше. Не просто так они в десятке лучших рейтинга ФИФА [Международной федерации футбола]. Кореянки жилистые, очень быстро работают с мячом в одно-два касания. Очень часто у них проходили стеночки, все открываются. Честно говоря, играть с ними было наслаждением. Очень хороший футбол. Сейчас проведем работу над ошибками, и во второй игре, надеюсь, будет легче».

«Впечатлила атмосфера на трибунах. Пришло много болельщиков, это давало им дополнительные силы. Нас, конечно, предупреждали, что будет много зрителей, но все равно было приятно это увидеть. Особенно то, что и наши болельщики были на стадионе, поддерживали нас. А еще меня удивило, что их болельщики после игры нам аплодировали, улыбались, махали руками. Это говорит, что КНДР — доброжелательная страна. Люди очень хорошие. Первый раз в жизни видела такое отношение других болельщиков по отношению к сопернику», — добавила Абдуллина.

30 ноября российские футболистки проведут второй матч с командой КНДР .