Мацуев рассчитывает сыграть футбол только в следующем году

сегодня, 16:12

Народный артист РФ , пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев надеется, что ему удастся выйти на футбольное поле в качестве игрока в январе следующего года.

«Конечно, есть, — ответил Мацуев на вопрос, проводятся ли футбольные соревнования среди музыкальных коллективов. — Традиционный турнир среди симфонических оркестров. Он проходит каждый год, наши знаменитые оркестры проводят свой чемпионат. В нем я не участвую, поскольку не играю в оркестре, но мы проводим фестиваль и Летнюю творческую школу „Новых имен“ в Суздале каждое лето. Там мы и организуем свои матчи. В Москве же у нас есть команда, состоящая из музыкантов, актеров и бывших футболистов. Сейчас играю все реже и реже, так как график не позволяет. У меня в январе будет два дня в Москве, надеюсь, удастся все-таки выйти на поле».

Пианист рассказал, на какой позиции он играет. «Я нападающий, в последний раз на поле выходил два месяца назад во время юбилейного, 20-го фестиваля „Звезды на Байкале“ в Иркутске. Мы играли с музыкантами, артистами, ветеранами футбола. Это наша добрая фестивальная традиция», — сказал он.

«Футбол всегда пользуется у музыкантов очень большой популярностью. И, кстати, в Суздале я замечаю, что мои юные коллеги из Творческой школы обожают футбол. И, помимо того, что они уникальные мастера и не по годам зрелые музыканты, они очень здорово играют в футбол. Более того, увлечение футболом в рамках династий передается по наследству», — добавил он.