Карпин рассказал, что Симонян советовал ему беречь нервы

сегодня, 14:14

Олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян советовал главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину беречь нервы. Об этом Карпин рассказал «Спорт-Экспрессу».

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

«Буквально на днях виделись, дверь его кабинета часто была открыта — Никита Павлович всегда там работал, — сказал Карпин. — Заходил к нему поздороваться, какими-то фразами обменяться по поводу матчей. По игрокам он мне не давал советов, самый главный его совет: „Береги себя и нервы“. Получается ли? Не всегда».

