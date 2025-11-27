Top.Mail.Ru
 
 
 
Карпин рассказал, как принял решение об уходе из «Динамо»

сегодня, 09:31

Мысли об уходе с поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» появились у Валерия Карпина после поражения в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона» (1:2). Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». На тот момент команда занимала 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Как обычно подобные решения приходят: сидишь или лежишь, думаешь, с кем-то общаешься, и этот процесс идет, — сказал Карпин. — Мысль возникла после матча с „Акроном“ перед ноябрьскими играми сборной. Но нужно было сконцентрироваться на национальной команде, поэтому я не задумывался об этом в период сбора и вернулся к вопросу уже после матча против сборной Чили (15 ноября сборная России проиграла чилийцам со счетом 0:2 — прим.)».

sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:45
Похоже седня на сокере нас ожидает день Валеры)))
shur
shur
сегодня в 10:37, ред.
...Чушь собачья! У Сборной в ближащее время вообще никаких задач и проблем! Новогорск,тренеровочки,товарники,обратно в Клубы!
А тут Клуб с Традициями,историей,амбициями и не пошло ! Сконцентрировался Он, а толку то! Пора за мемуары...!!!
Само настоящее проявление слабости ,рассказчик,Андерссон-был такой Сказочник!!!
Гость
