Сёмин считает важным сохранение памяти о победах отечественного футбола

1764231634

сегодня, 11:20

Память людей о достижениях отечественного футбола важна. Такое мнение высказал бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России .

Ранее Семин вошел в число номинантов на приз «За верность» имени Федора Черенкова в категории «За вклад в российский футбол». Также на награду претендуют Анатолий Давыдов, Сергей Семак, Олег Романцев, Гаджи Гаджиев и Валерий Газзаев.

«Мне приятно быть номинированным на эту премию. Вместе со мной номинированы выдающиеся люди, внесшие огромный вклад в развитие футбола, — сказал Семин. — Приятно, что люди помнят о нас, о достижениях нашего футбола, это очень важно».