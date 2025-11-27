Сёмин считает важным сохранение памяти о победах отечественного футбола

Память людей о достижениях отечественного футбола важна. Такое мнение высказал бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.
Ранее Семин вошел в число номинантов на приз «За верность» имени Федора Черенкова в категории «За вклад в российский футбол». Также на награду претендуют Анатолий Давыдов, Сергей Семак, Олег Романцев, Гаджи Гаджиев и Валерий Газзаев.
«Мне приятно быть номинированным на эту премию. Вместе со мной номинированы выдающиеся люди, внесшие огромный вклад в развитие футбола, — сказал Семин. — Приятно, что люди помнят о нас, о достижениях нашего футбола, это очень важно».
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов претендует на премию «За верность» в категории «Российская премьер-лига (РПЛ)». «Дима — очень важный игрок для команды, я очень рад за него, сказал Семин. — Он ее капитан, лидер. Он давно в „Локомотиве“, и я надеюсь, что лучшие игры за клуб у него еще впереди».