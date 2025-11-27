Карпин ощущает недосказанность после ухода из «Динамо»

1764224634

сегодня, 09:23

Главный тренер сборной России по футболу испытывает ощущение недосказанности после ухода из московского «Динамо». Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», поскольку решил сосредоточиться на сборной. На тот момент команда занимала 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Осталось ли ощущение недосказанности? Сто процентов. Ощущение, что не доделал то, что начал, есть и останется, возможно, уже навсегда, — сказал Карпин. — Сильные переживания были, когда принимал решение. Взялся и не довершил начатое до конца».