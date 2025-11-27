Карпин ощущает недосказанность после ухода из «Динамо»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин испытывает ощущение недосказанности после ухода из московского «Динамо». Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», поскольку решил сосредоточиться на сборной. На тот момент команда занимала 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
«Осталось ли ощущение недосказанности? Сто процентов. Ощущение, что не доделал то, что начал, есть и останется, возможно, уже навсегда, — сказал Карпин. — Сильные переживания были, когда принимал решение. Взялся и не довершил начатое до конца».
Идея с его назначением была изначально сомнительной, но всё встало на свои места. Ничего у Карпина в Динамо не вышло. Но вызывает уважение, что человек осознал, что на двух стульях сидеть нельзя, встал и ушел. А ведь мог и еще сидеть, руководство Динамо, которое не блещет умственными способностями было готово и дальше работать. А в подтверждение низких умственных способностей еще ходят разговоры о Черчесове....
Идея с его назначением была изначально сомнительной, но всё встало на свои места. Ничего у Карпина в Динамо не вышло. Но вызывает уважение, что человек осознал, что на двух стульях сидеть нельзя, встал и ушел. А ведь мог и еще сидеть, руководство Динамо, которое не блещет умственными способностями было готово и дальше работать. А в подтверждение низких умственных способностей еще ходят разговоры о Черчесове....