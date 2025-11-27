Top.Mail.Ru
 
 
 
В Петербурге появится площадь Зенита

сегодня, 20:13

Площадь перед стадионом на Крестовском острове в Санкт-Петербурге назовут в честь футбольного клуба «Зенит», который в этом году отмечает свое 100-летие. Соответствующую рекомендацию вынесла топонимическая комиссия, сообщил аппарат вице-губернатора города Бориса Пиотровского.

«27 ноября состоялось очередное заседание топонимической комиссии. Принят ряд решений о присвоении названий городским объектам. <…> К 100-летию любимого петербуржцами футбольного клуба „Зенит“ безымянной площади перед стадионом на Крестовском острове комиссией рекомендовано присвоение названия площадь Зенита», — говорится в сообщении.

Также комиссия одобрила присвоение наименований нескольким мостам. Переправа через реку Кузьминку на северном въезде в Пушкин получит название Державинский мост в честь поэта Гавриила Державина, чья жизнь и творчество были связаны с Царским Селом. На юго-западе Петербурга мост по улице Катерников рекомендовано назвать мостом Валаамских Юнг, в честь воспитанников Валаамской школы боцманов и юнг, героически сражавшихся в ходе Ленинградской битвы. Мост по улице Адмирала Трибуца станет мостом Капитана Нефёдова, в честь капитана 1-го ранга, начальника ледовой трассы Дороги жизни Михаила Нефёдова. Мост по улице Летчика Тихомирова будет назван в честь Героя Социалистического Труда Ивана Зубкова, под руководством которого в кратчайшие сроки была сооружена «Дорога Победы» — железнодорожная трасса, связавшая Ленинград с Большой землей после прорыва блокады в январе 1943 года. Зубков также стоял у истоков ленинградского метро — он возглавлял его строительство на начальном этапе.

Сад на углу улицы Некрасова и улицы Маяковского в центре города станет садом Владимира Маяковского — рядом с ним находится памятник поэту. Зеленая зона между Невой и Рыбацким проспектом будет названа парком «Рыбачья Слобода» в память о названии поселения на месте современного исторического района Рыбацкое.

«Сохранение исторической памяти — абсолютный приоритет государственной политики нашей страны и деятельности правительства Петербурга. Мы планомерно занимаемся увековечиванием памяти о выдающихся деятелях, знаковых событиях, возвращаем исторические названия городским улицам, скверам, учреждениям. Во многом это заслуга Топонимической комиссии, которая в этом году отмечает 100-летний юбилей», — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Пиотровского.

Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 20:45
Станция "Зенит" и площадь рядом "Зенит" - логично, к 100-летию всё-таки клуба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 20:40
А у меня первая мысль... .. Докатились... Газпром рулит и логикой и здравым смыслом. Зачем это . Помпезность
фирменная черта Газпрома.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:34
Ну вот в принципе хорошо придумали и все по делу.... могут депутатики иногда умные мысли воплощать в жизнь.
Гость
