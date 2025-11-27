Top.Mail.Ru
 
 
 
Расулов считает Гвардиолу идеальным тренером для «Динамо»

сегодня, 16:38

Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал бы идеальным главным тренером для московского футбольного клуба «Динамо». Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал вратарь «Динамо» Курбан Расулов.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Временно исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев.

«Идеальный тренер для „Динамо“? Гвардиола. С ним будут шансы на чемпионство», — сказал Расулов.

Также игрок высказался о перспективах Гусева. Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин пообещал оставить Гусева на посту главного тренера команды, если под его руководством она выиграет оставшиеся матчи в 2025 году. «У нас есть тренер, мы всегда за него. Руководство принимает решение, кто будет работать. Если Ролан Александрович даст тот результат, который требуется, условно, выполнит поставленную задачу, то это супер», — отметил Расулов.

Под руководством Гусева «Динамо» победило в Российской премьер-лиге (РПЛ) махачкалинское «Динамо» (3:0), в 2025 году команде осталось сыграть в РПЛ с грозненским «Ахматом» (30 ноября) и московским «Спартаком» (6 декабря). В Кубке России бело-голубые 27 ноября встретятся с петербургским «Зенитом» в ответном матче 1/4 финала «пути РПЛ». Первая встреча соперников завершилась победой столичного коллектива (3:1).

112910415
112910415
сегодня в 17:03
предварительные переговоры уже были ?
Capral
Capral
сегодня в 16:55
А Гвардиола знает про Расулова? И почему именно Гвардиола, а не Анчелотти или Симеоне? Другой раз, послушаешь, вот такое- и аппетит пропадает...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:54
Пеп узнал что едет к Расулову в Динамо))
y9n98gdehp8m
y9n98gdehp8m
сегодня в 16:52
Расулов согласен играть бесплатно при Гвардиоле-тренере, так как зарплата Гвардиолы сожрет зарплату всех игроков.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 16:47
Гвардиола, конечно, звучит красиво, но давайте честно: это уровень, который в РПЛ просто физически не появится. У человека контракт с „Сити“, космическая зарплата, огромная инфраструктура, а главное — контроль над всем спортивным процессом. В России ни одной команде не дадут таких полномочий, да и условия совсем другие: качество полей хромает, перелёты тяжёлые, да и сама лига по уровню не та, чтобы тренеру такого масштаба было интересно. Поэтому пока это всё разговоры в стиле „а давайте позовём Гвардиолу“, которые звучат красиво, но с реальностью пересекаются примерно на нуле.
Гость
