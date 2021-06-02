Текстовая онлайн трансляция матча Германия против Дания
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48' (1:0) Нойхаус Флориан
59' Клостерманн Лукас уходит с поля, Кох Робин вышел на поле
2
79'
Гнабри Серж уходит с поля, Фолланд Кевин вышел на поле
79'
Госенс Робин уходит с поля, Гюнтер Кристиан вышел на поле
86' Сане Лерой уходит с поля, Хофманн Йонас вышел на поле
46' Ольсен Андреас уходит с поля, Дольберг Каспер вышел на поле
68' Хейбьерг Пьер-Эмиль уходит с поля, Ларсен Йенс Стрюгер вышел на поле
71' (1:1) Поульсен Юссуф (Эриксен Кристиан)
3
80'
Брейтуэйт Мартин уходит с поля, Бойлесен Николай вышел на поле
80'
Кьер Симон уходит с поля, Йоргенсен Занка Матиас вышел на поле
80'
Поульсен Юссуф уходит с поля, Дамсгорд Миккел вышел на поле
85' Васс Даниэль уходит с поля, Кристиансен Андерс вышел на поле
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