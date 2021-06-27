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Бельгия - Португалия
Нидерланды - Чехия

Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия против Португалия

Бельгия Логотип футбольный клуб Бельгия 1:0 Логотип футбольный клуб Португалия Португалия
Бельгия
1 : 0
завершен
27 июня 2021, 22:00
воскресенье
Португалия
Евро-2020, 1/8 финала
Стадион Олимпийский (Севилья)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.453.203.31
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    42' (1:0) Азар Торган (16) (Менье Тома (15))
     
    48' Де Брюйне Кевин (7) уходит с поля, Мертенс Дрис (14) вышел на поле
     
    72' Вермален Томас (3)
     
    81' Алдервейрелд Тоби (2)
     
    87' Азар Эден (10) уходит с поля, Карраско Янник (11) вышел на поле
     
    90+5' Азар Торган (16) уходит с поля, Дендонкер Леандер (19) вышел на поле
     
    45' Палинья (26)
     
    51' Далот Диогу (20)
     
    2
    55' Моутинью Жоау (8) уходит с поля, Фелиш Жоау (23) вышел на поле
    55' Силва Бернарду (10) уходит с поля, Фернандеш Бруну (11) вышел на поле
     
    70' Жота Диого (21) уходит с поля, Силва Андре (9) вышел на поле
     
    77' Пепе (3)
     
    2
    78' Палинья (26) уходит с поля, Данилу (13) вышел на поле
    78' Санчеш Ренату (16) уходит с поля, Оливейра Сержиу (24) вышел на поле
    Голы
    Азар Торган
    ассистент Менье Тома     		1:0 42’
    Наказания
    45’ Палинья
    51’ Далот Диогу
    Вермален Томас 72’
    77’ Пепе
    Алдервейрелд Тоби 81’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мертенс Дрис Де Брюйне Кевин 48’
    55’ Фелиш Жоау Моутинью Жоау
    55’ Фернандеш Бруну Силва Бернарду
    70’ Силва Андре Жота Диого
    78’ Данилу Палинья
    78’ Оливейра Сержиу Санчеш Ренату
    Карраско Янник Азар Эден 87’
    Дендонкер Леандер Азар Торган 90+5’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 23
    		1 Удары в створ 4
    		14 Фолы 9
    		0 Угловые 3
    		1 Офсайды 3
    		43% Владение мячом 57%
    		4 Cэйвы 0
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    28 июня в 18:19
    Все может быть,конечно. Но я в Бельгию не верю...
    lobsterdam
    lobsterdam
    28 июня в 15:08
    Жота упустил шанс в начале 2 тайма , жаль!
    lobsterdam
    lobsterdam ответ galem72 (раскрыть)
    28 июня в 15:06
    Рыжего - в топку!
    lobsterdam
    lobsterdam
    28 июня в 15:04
    Бельгия - ходяче-стоячие мертвецы, им нечего делать в 1/4 если по делу, де Брейне и Азар - это прошлое, ни о чем! Про Лукаку вообще сказать нечего, кроме того, что даже череп не поцарапал после попадания шипами! Португалии фантастически не повезло просто, так бывает!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    28 июня в 14:58
    Португалия не заслужила поражение и на один гол она все - таки наиграла! Просто это был не ее вечер. Все, они складывают с себя полномочия действующих чемпионов Европы! Бельгию и ее преданных фанатов с выходом в четвертьфинал ЕВРО)
    амурец
    амурец ответ rrrrr (раскрыть)
    28 июня в 14:47
    да португезы зажали бельгийцев по полной, но бельгийцы оказались поцелованы футбольным богом
    galem72
    galem72
    28 июня в 11:55, ред.
    Вот же бельгийцы молодцы! Как же здорово они отправили портков домой. ))

    Жаль только, что КдБ поломался. Надеюсь, не сильно.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ rrrrr (раскрыть)
    28 июня в 11:50
    Ну что значит не напрягались?они что пешком ходили?у них просто был самый настоящий автобус, привычные позиционки почти не было
    Португальцы легко выходили из под прессинга за счет качества паса
    rrrrr
    rrrrr ответ RamonCSKA (раскрыть)
    28 июня в 10:58
    Бельгийцы просто сильно не напрягались, хотя стоило бы, еле отскочили
    katalonez
    katalonez
    28 июня в 10:36
    Отскочила Бельгия, игравшая в трусливый и неинтересный футбол, не хочу такой футбол дальше смотреть, надеюсь итальянцы их вынесут
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ Artem Saribekyan (раскрыть)
    28 июня в 10:20
    Бельгийцы играют прагматично, где-то даже скучно, физически очень мощные, в пол-ноги обыграли, Россию и всех соперников в группе, немножко напряглись лишь с Данией, Португальцев в той же манере обыграли, да у них были моменты, но уже вопросы к реализации. А кто сейчас настолько явный фаворит? Полуживые макароны еле обыгравшие австрийцев? Примитивные англичане? Непонятные немцы? Кто-то заявлял что голландцы чуть ли не в финале будут, однако получили оплеуху от чехов, посмотрим на французов и испанцев
    milanetto9
    milanetto9
    28 июня в 09:51
    Бельгия сыграла так как считала нужным после забитого гола, если бы Лукаку не тянул одеяло на себя в контратаках могли бы забить и больше, португалы конечно тоже запороли моментов кучу
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
    28 июня в 09:46
    Да, есть такое, а возможно и в финале.
    Islam0500
    Islam0500
    28 июня в 09:35
    Абсолютно не заслуженная по игре победа Бельгии.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    28 июня в 09:21
    Очень слабая игра Бруно Фернандеша, лупил по воробьям, не давал голевых пасов. Жота - самый худший напарник для Роналду из всех, что я видел. Запорол все моменты, жадничает, не даёт ему пасов. Лучше менее именитого игрока рядом, но который хоть пас отдаст Рону. Момент когда Рон дал ему пас возле 11-метровой и он ударил выше ворот, полностью на совести Жоты.

    Евро потеряло в связи с вылетом Криштиано. Но ничего не поделать.

    Так и не понял, почему Данило был в запасе?
    Хочется похвалить Пепе, то как он носился в конце матча от ворот до ворот в свои 38 лет, не может даже нынешний Дзюба. Игрок реально старался и делал что мог.

    Ну и болтуна Лукаку скушали и не поперхнулись даже. Загасили на подступах к штрафной все разы.

    По сути один шальной удар и гол. Повезло Бельгии, мяч по сумасшедшей траектории летел. Патрисио не хватило прыжка и роста. Куртуа наверно бы потащил такой мяч.

    Голландия вылетела тоже, теперь не за кого болеть ((( Обидно.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    28 июня в 08:59
    Внутренне поддерживал Бельгию, рад что она прошла дальше) А как вообще игра, кто доминировал?
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    28 июня в 08:49
    В штангу герейра попал и жота из середины штрафной в районе 11 метрового не попал в ворота, куда ж еще более явные моменты?
    xysan_8181
    xysan_8181
    28 июня в 08:37
    Бельгия не подарок если взять.рейтинг выше чем у Португалий.
    xysan_8181
    xysan_8181 ответ Per4ick (раскрыть)
    28 июня в 08:35
      Rex04
      Rex04
      28 июня в 08:34
      Почему пенальти не было…😀
      xysan_8181
      xysan_8181
      28 июня в 08:31
      Кристина опять на высоте повязку выбросил.
      xysan_8181
      xysan_8181
      28 июня в 08:30
        Artem Saribekyan
        Artem Saribekyan ответ andromend (раскрыть)
        28 июня в 08:21
        Данию остановят чехи, а бельгийцы достигли потолка: им не дано!
        Рейтинги не игра, здесь нужно игрвть,здесь чемпионат Европы!
        Artem Saribekyan
        Artem Saribekyan ответ Dirty_Harry (раскрыть)
        28 июня в 08:16
        И где там космос? Примитивная игра деревянных солдат...
        Бельгия всегда так играла: армия буратинов выполняющих беспреуословно установку.
        Бывали звезды и у них, но в какой команде они не появлялись? И о космосе говорить просто неуместно,говоря о бельгийцах.
        Это их потолок, ибо они уже прыгнули выше головы.
        То, что они Россию обыграли, далеко не показвтель качества: Бельгия всегда была неудобным соперником для СССР.
        Один скандальный матч (2-3) с ними на ЧМ в Мекчике чего стоит. А та сб.СССР была одной из сильнейшей сборной с звездами даже на скамейке запасных
        Бельгии космосом не быть ,и чемпионами не стать! Не дано ремесленнику ибо футбол не только дисциплина, но и букет фантазии, неординврночти, блеска. Где это видно у Бельгии?
        Artem Saribekyan
        Artem Saribekyan
        28 июня в 08:04
        Не повезло! Один удачный удар, одно везение, и соперник, игравший лучше, имевший во всех компанентах игры преимущество, уезжает на родину.
        Так бывает. Португалия уезжает с высоко поднятой головой.
        Но и Бельгия в ходе игры не убедила меня в том, что они способны выиграть первенство Европы.
        Рейтинги сборных пишут люди исходя из бог знает каких соображений, и когда иной раз смотришь на рейтинги команд, диву даешься: кто где стоит.
        Утверждаю, что Бельгия с такой игрой, достаточно примитивной, чемпионом не будет , и дальше не пройдет.
        Зп португальцев обидно, но футбол этим и прекрасен.
        Дима Логинов
        Дима Логинов
        28 июня в 07:52
        Владимир Ушаков
        Владимир Ушаков
        28 июня в 07:34
        Не повезло Португалии, у Бельгии один удар в створ и гол , и то шальной от Азара- младшего. Но сами игроки Португалии к сожалению не смогли создать явных голевых моментов против старой бельгийской обороны. Не сказал бы бельгийцы по игре в этом матче заслужили идти дальше, несмотря по потерю де Брюйне.
        RamonCSKA
        RamonCSKA ответ Dirty_Harry (раскрыть)
        28 июня в 07:33
        Ну Бельгия тут была слаба , сначала самого матча чувствовалось, просто торгану повезло с ударом и руй не выручил, Португальцы играли а красивый самоотверженный футбол, Бельгийцы автобус с контратаками
        Dirty_Harry
        Dirty_Harry
        28 июня в 07:27
        Без пенальти Португалии тяжело выигрывать, а Бельгия это космос. До финала точно доберяется
        FC Barcelona twitter
        FC Barcelona twitter
        28 июня в 07:15
        Бельгийцы главные фаворита
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