|Бельгия
|1:0
|Португалия
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1 : 0
завершен
27 июня 2021, 22:00
воскресенье
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Стадион Олимпийский (Севилья)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Азар Торган
ассистент Менье Тома
|1:0
|42’
|45’
|Палинья
|51’
|Далот Диогу
|Вермален Томас
|72’
|77’
|Пепе
|Алдервейрелд Тоби
|81’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мертенс Дрис
|Де Брюйне Кевин
|48’
|55’
|Фелиш Жоау
|Моутинью Жоау
|55’
|Фернандеш Бруну
|Силва Бернарду
|70’
|Силва Андре
|Жота Диого
|78’
|Данилу
|Палинья
|78’
|Оливейра Сержиу
|Санчеш Ренату
|Карраско Янник
|Азар Эден
|87’
|Дендонкер Леандер
|Азар Торган
|90+5’
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|6
|Удары по воротам
|23
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|1
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|9
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|0
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|3
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|4
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|3
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