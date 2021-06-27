В 1 Патрисиу Руй Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 96

З 5 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 96

З 20 Далот Диогу Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 96

З 4 Диаш Рубен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 72 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 96

З 3 Пепе Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 96

П 8 Моутинью Жоау Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 56

П 26 Палинья Ударов всего: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 78

П 16 Санчеш Ренату Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 78

Н 10 Силва Бернарду Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 56

Н 21 Жота Диого Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 70

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 12 Лопеш Антони

В 22 Силва Руй

З 25 Мендеш Нуно

З 2 Семеду Нелсон

З 6 Фонте Жозе

П 19 Гонсалвеш Педру

П 13 Данилу Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 18

П 18 Невеш Рубен

П 24 Оливейра Сержиу Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 18

П 11 Фернандеш Бруну Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 40

Н 9 Силва Андре Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 26