В 22 Лантратов Илья Голов пропущено: 3 Выносы: 2 Спасений: 4 Пасы: 26 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

П 3 Дагерсталь Филип Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 5 Выносы: 4 Пасы: 45 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 15 Данилкин Егор Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 4 Идову Брайан Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 11 Набиуллин Эльмир Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 33 Стоинович Душан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 25 Филин Александр Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 8 Глушаков Денис Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 84

Н 44 Кухарчук Илья Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 73

П 14 Сабович Бесард Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 85

Н 19 Себаи Сенин Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Офсайды: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Генералов Егор

В 35 Сычев Виталий

З 6 Тихий Дмитрий

П 87 Боженов Кирилл

П 21 Камышев Илья Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 17

П 17 Корян Аршак Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

П 18 Соколов Артем

П 5 Трошечкин Александр Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

Н 10 Алиев Камран