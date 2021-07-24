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1 : 3
завершен
24 июля 2021, 17:30
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 26.2 - 28.2
Средний рост: 183.7 - 183.5
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 4-4-2 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Арена-Химки (Химки) +19 +20, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|Кухарчук Илья
|1:0
|29’
|33’
|1:1
|Азмун Сердар
|72’
|1:2
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Ерохин Александр
ассистент Ракицкий Ярослав
|76’
|1:3(П)
|Сутормин Алексей
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|11’
|Кравцов Кирилл
|Оздоев Магомед
|69’
|Сутормин Алексей
|Мостовой Андрей
|69’
|Ерохин Александр
|Дзюба Артём
|Камышев Илья
|Кухарчук Илья
|72’
|Трошечкин Александр
|Глушаков Денис
|84’
|Корян Аршак
|Сабович Бесард
|84’
|85’
|Круговой Данил
|Караваев Вячеслав
|85’
|Чистяков Дмитрий
|Вендел
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|17
|Удары по воротам
|13
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|6
|Удары в створ
|7
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|8
|Фолы
|6
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|6
|Угловые
|8
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|5
|Офсайды
|0
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|4
|Cэйвы
|5
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|0
|Предупреждения
|1
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