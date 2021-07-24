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Химки - Зенит
Локомотив - Арсенал
Рубин - Спартак

Протокол матча Химки против Зенит

Химки Логотип футбольный клуб Химки 1:3 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Химки
1 : 3
завершен
24 июля 2021, 17:30
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 26.2 - 28.2
Средний рост: 183.7 - 183.5
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 4-4-2 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 2
Зенит
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Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 1 тур
Стадион Арена-Химки (Химки) +19 +20, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.025.491.35
Лига Ставок 7.60 4.90 1.42
Фонбет Live! 8.00 4.50 1.42
Мелбет 12.90 6.08 1.26
BetBoom 9.93 5.76 1.31
    Еще
     
    29' (1:0) Кухарчук Илья (44)
     
    72' Кухарчук Илья (44) уходит с поля, Камышев Илья (21) вышел на поле
     
    2
    84' Глушаков Денис (8) уходит с поля, Трошечкин Александр (5) вышел на поле
    84' Сабович Бесард (14) уходит с поля, Корян Аршак (17) вышел на поле
     
    4' Оздоев Магомед (27)
     
    11' Оздоев Магомед (27) уходит с поля, Кравцов Кирилл (64) вышел на поле
     
    33' (1:1) Азмун Сердар (7)
     
    2
    69' Мостовой Андрей (17) уходит с поля, Сутормин Алексей (19) вышел на поле
    69' Дзюба Артём (22) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
     
    72' (1:2) Ерохин Александр (21) (Ракицкий Ярослав (44))
     
    76' (1:3) Сутормин Алексей (19)
     
    2
    85' Караваев Вячеслав (15) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
    85' Вендел (8) уходит с поля, Чистяков Дмитрий (2) вышел на поле
    Голы
    Кухарчук Илья 1:0 29’
    33’ 1:1 Азмун Сердар
    72’ 1:2 Ерохин Александр
    ассистент Ракицкий Ярослав
    76’ 1:3(П) Сутормин Алексей
    Наказания
    4’ Оздоев Магомед
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    11’ Кравцов Кирилл Оздоев Магомед
    69’ Сутормин Алексей Мостовой Андрей
    69’ Ерохин Александр Дзюба Артём
    Камышев Илья Кухарчук Илья 72’
    Трошечкин Александр Глушаков Денис 84’
    Корян Аршак Сабович Бесард 84’
    85’ Круговой Данил Караваев Вячеслав
    85’ Чистяков Дмитрий Вендел
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 13
    		6 Удары в створ 7
    		8 Фолы 6
    		6 Угловые 8
    		5 Офсайды 0
    		38% Владение мячом 62%
    		4 Cэйвы 5
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    mtoc57
    mtoc57 ответ Телогрейка (раскрыть)
    вчера в 18:28
    надеюсь!!!
    чем сильнее будут команды рпл,тем лучше...
    Телогрейка
    Телогрейка ответ mtoc57 (раскрыть)
    вчера в 17:48, ред.
    22 октября прильни к экрану, будет мочилово 😁
    mtoc57
    mtoc57 ответ Телогрейка (раскрыть)
    вчера в 15:04
    В декабре тоже ждали огонь...
    а в итоге приезжал ли спартак в Санкт-Петербург (а если да ,то зачем?) никто не понял?!?
    Телогрейка
    Телогрейка
    вчера в 09:11
    ЖДУ ВСТРЕЧИ СО СПАРТАКОМ, ВОТ ГДЕ БУДЕТ РЕАЛЬНО ОГОНЬ!!! ♨️♨️♨️
    протон1
    протон1
    вчера в 02:19
    Зенит, с первой победой нового сезона РПЛ!
    feris1
    feris1
    вчера в 00:16, ред.
    Зенит с победой!
    VeniaminS
    VeniaminS
    24 июля в 23:38
    Предсказуемая победа Зенита.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    24 июля в 21:26
      protest58us
      protest58us ответ STVA 1 (раскрыть)
      24 июля в 20:16
      К сожалению 40 миллионов за игрока сейчас не гарантия того что игрок хорош…. Малком не Халк….и даже не Данни…тот же доку уж слишком молод… был в Зените один одаренный защитник… Маммана фамилия… продать как то не получается
      STVA 1
      STVA 1 ответ protest58us (раскрыть)
      24 июля в 20:14
      Даже уже так!
      112910415
      112910415
      24 июля в 20:12, ред.
      Химки можно похвалить, не тушевались!
      protest58us
      protest58us ответ STVA 1 (раскрыть)
      24 июля в 20:10
      -20
      STVA 1
      STVA 1 ответ protest58us (раскрыть)
      24 июля в 20:10
      И Ваша фраза :Малком настолько мало сыграл в Зените что не понятно насколько сильная он потеря.. Говорит о многом!
      protest58us
      protest58us ответ RomzesRZN (раскрыть)
      24 июля в 20:09
      Надеюсь со спартаком штуки 3 поставят… без них нам у вас 10-0 не выиграть
      STVA 1
      STVA 1 ответ protest58us (раскрыть)
      24 июля в 20:08
      Учитывая ваши возможности то можно покупать не хромых Малколмов зв 40 млн , а молодых крайних как Доку из Ренна или Мадуеке из ПСВ! Потом хоть их продать можно!А тот же Малколм сбавил в цене уже на пятнарик вроде!
      протон1
      протон1
      24 июля в 20:07
      А мне Химки понравились, 17 ударов и 6 в створ, при этом команда только строится и играла с Чемпионом России.Химкам респект.
      RomzesRZN
      RomzesRZN
      24 июля в 20:07
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ protest58us (раскрыть)
        24 июля в 20:01
        Валенсия сама Гедеша за 40 млн покупала....
        Дорогое удовольствие...
        Влашич был бы лучшей покупкой (при согласии сторон)...
        Адаптирован,молод,мастеровит.....
        И в отличии от Гонсало...не падает в цене...а растёт...
        Но....
        protest58us
        protest58us ответ STVA 1 (раскрыть)
        24 июля в 19:55
        Малком настолько мало сыграл в Зените что не понятно насколько сильная он потеря...но как мне кажется есть две ситуации при которых можно сделать вывод о значимости этого игрока.В случае когда играет Дзюба то это не потеря....не Малковский там стиль игры...а вот когда Дзюбы нет...то как по мне отсутствие Малкома в такой ситуации достаточно значимо.
        STVA 1
        STVA 1 ответ protest58us (раскрыть)
        24 июля в 19:53
        Если придет , о думаю получите второго Малколма с больничным! Потому как думаю идти с Ла Лиги и не последнего клуба в наш чемп это убивать в себе игрока! Это мое мнение!
        isamsn
        isamsn
        24 июля в 19:53
        Зенит при равной игре реализовал свои моменты. Ну а Химки достойно сыграли, правда удача им сегодня не сопутствовала. Пенальти странный. На повторе четко видно как атакующий бьёт по ноге защитника. Судья в поле мог и не видеть, но что делал вар это вопрос..
        STVA 1
        STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        24 июля в 19:50
        Барриос конечно определяющий игрок в центре!Экий волкодав! Ну а Малколм это далеко не потеря думаю)
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        24 июля в 19:49
          Константин Белых
          Константин Белых
          24 июля в 19:49
            protest58us
            protest58us ответ ЧиП (раскрыть)
            24 июля в 19:49
            дааа....Тула с мотивированным Локо должны дать зрелище
            protest58us
            protest58us
            24 июля в 19:47
            таблица в нынешнем состоянии меня устраивает, можно завершать чемпионат
            protest58us
            protest58us ответ Jeck Denielse (раскрыть)
            24 июля в 19:45
            как тебе слух про Гонсало Гедеша
            Футбольный обозреватель
            Футбольный обозреватель
            24 июля в 19:44, ред.
            Зенит с победой! Счет по игре. Для первой игры неплохой футбол посмотрели. Ждем "супер" футбол от Спартака с Рубином🧑
            ЧиП
            ЧиП
            24 июля в 19:44
            Обидно
            Сейчас будет настоящий футбол⚽
            -ZIBOROCK-
            -ZIBOROCK-
            24 июля в 19:42
            Cебаи толкают в спину - судья и ВАР не видят, Черданцев на Канделаки ТВ тоже толерантен! Игать против Зенита - играть против целой системы строившейся почти 2 десятка лет!
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