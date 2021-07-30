В 50 Шамов Егор Голов пропущено: 3 Спасений: 3 Пасы: 19 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 5 Бурлак Тарас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 99 Новосельцев Иван Блоки: 2 Выносы: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 6 Смольников Игорь Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 25 Степанов Данил Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 63

П 22 Давиташвили Зурико Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

П 70 Костадинов Георгий Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Блоки: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 45

П 11 Ткачёв Сергей Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 20 Чаушич Горан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

Н 48 Луценко Евгений Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 82

Н 7 Марков Евгений Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 36 Левашов Михаил

З 16 Бьорнстрём Аксель Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 27

З 90 Довбня Александр

З 76 Суханов Артём

П 44 Кангва Кингс

П 10 Кангва Эванс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

П 21 Пантелеев Владислав Отборы: 4 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 45

П 82 Хлусевич Даниил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

Н 17 Аджоев Гурам

Н 19 Банда Ламек

Н 8 Панченко Кирилл