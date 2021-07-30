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Арсенал - Рубин
Крылья Советов - Спартак

Протокол матча Арсенал против Рубин

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) 0:3 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) Рубин
Арсенал
0 : 3
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 28.4 - 26.1
Средний рост: 183.2 - 181.8
Легионеров: 3 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
Рубин
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 2 тур
Стадион Арсенал (Тула) +19 +24, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.473.342.27
Лига Ставок 3.75 3.25 2.15
Мелбет 3.76 3.29 2.16
BetBoom 3.40 3.35 2.24
    Еще
     
    33' Костадинов Георгий (70)
     
    3
    46' Костадинов Георгий (70) уходит с поля, Пантелеев Владислав (21) вышел на поле
    46' Давиташвили Зурико (22) уходит с поля, Кангва Эванс (10) вышел на поле
    46' Марков Евгений (7) уходит с поля, Хлусевич Даниил (82) вышел на поле
     
    53' Смольников Игорь (6)
     
    63' Степанов Данил (25) уходит с поля, Бьорнстрём Аксель (16) вышел на поле
     
    82' Луценко Евгений (48) уходит с поля, Тудорие Александру (30) вышел на поле
     
    12' (0:1) Хван Ин Бом (6) (Деспотович Джордже (9))
     
    24' Бегич Сильвие (4)
     
    37' (0:2) Деспотович Джордже (9)
     
    40' (0:3) Кварацхелия Хвича (21) (Хакшабанович Сеад (99))
     
    46' Хван Ин Бом (6) уходит с поля, Мусаев Леон (38) вышел на поле
     
    2
    65' Зуев Александр (23) уходит с поля, Игнатьев Владислав (20) вышел на поле
    65' Йевтич Дарко (10) уходит с поля, Костюков Михаил (14) вышел на поле
     
    69' Кварацхелия Хвича (21) уходит с поля, Бакаев Солтмурад (7) вышел на поле
     
    70' Бакаев Солтмурад (7)
     
    82' Уремович Филип (5) уходит с поля, Зотов Георгий (31) вышел на поле
    Голы
    12’ 0:1 Хван Ин Бом
    ассистент Деспотович Джордже
    37’ 0:2(П) Деспотович Джордже
    40’ 0:3 Кварацхелия Хвича
    ассистент Хакшабанович Сеад
    Наказания
    24’ Бегич Сильвие
    Костадинов Георгий 33’
    Смольников Игорь 53’
    70’ Бакаев Солтмурад
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Пантелеев Владислав Костадинов Георгий 46’
    Кангва Эванс Давиташвили Зурико 46’
    Хлусевич Даниил Марков Евгений 46’
    46’ Мусаев Леон Хван Ин Бом
    Бьорнстрём Аксель Степанов Данил 63’
    65’ Игнатьев Владислав Зуев Александр
    65’ Костюков Михаил Йевтич Дарко
    69’ Бакаев Солтмурад Кварацхелия Хвича
    Тудорие Александру Луценко Евгений 82’
    82’ Зотов Георгий Уремович Филип
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 20
    		8 Удары в створ 6
    		14 Фолы 6
    		9 Угловые 2
    		1 Офсайды 0
    		47% Владение мячом 53%
    		3 Cэйвы 7
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    The Frei
    The Frei
    сегодня в 01:33
    Рубин Казань - Супер кайф.
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 01:10
    Рубиновые с победооооооооой!!!!! Первый тайм все решил... Че та как то все залетело сразу..дальше уже дело техники получилось))))) Молодцы!!!!!!
    Гoлoвaч Ленa
    Гoлoвaч Ленa
    сегодня в 00:32, ред.
    Рада за Рубин и персонально за Слуцкого!
    Конечно после двух побед на середняками РПЛ рано делать выводы
    Но надеюсь в этом сезоне Рубин под руководством ЛВС покажет качественный и зрелищный футбол и финиширует в зоне ЕК
    steelhead
    steelhead
    вчера в 23:24
    Красиво Хвича положил. Не стоит парня продавать, добавить по контракту, пусть играет, могЁт. Все равно, за 20 млн Евро продать его нереал, а у Рубина таких мастеров отродясь не было. Татары, напрягите спонсоров, пусть парень в Татарстане играет, а то своих раздаете хрен пойми куда, грузина тоже хотите сплавить. Не дело это.
    minai
    minai
    вчера в 23:02
    Рубин - богатый клуб. Может себе позволить покупать хороших игроков, в отличие от Арсенала, где всякий шлак.
    makkie
    makkie
    вчера в 22:48
    Рубин с победой!

    0-3 уже в первом тайме. Арсенал хоть сопротивлялся?)
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 22:41
    Рубиновых с победой!
    протон1
    протон1
    вчера в 22:10
    Лёня в первом тайме решил вопрос . а второй тайм доиграли с сохранением сил. грамотно решив сохранить сови ворота в безопасности! идеально ...
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 21:49
    Казанцев с победой!
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 21:43
    Молодцы !
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:39
    Он же лучший 😂😂😂
    valdsx
    valdsx
    вчера в 21:30
      valdsx
      valdsx
      вчера в 21:24
      Бегемот пока первый, везение, судья чуть по пенальти, иногда получается играть. РПЛ фэнтэзи. К 10 туру его снова забудут....
      протон1
      протон1
      вчера в 21:24
      Рубин с отличной победой! Лёня даёт результат сразу!
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 21:21
      Ладно ! )
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 21:19
      Рубин с победой!

      За разгром Барселоны, в старые добрые времена, прощаю рубиновым всё.....))

      Смотрятся на первом месте... Давненько не было такого пейзажа...)
      112910415
      112910415
      вчера в 21:14
      Слуцкий своё дело знает !
      gentlewolf
      gentlewolf
      вчера в 21:13
      Продадут камни Хвичу после первого круга, и еще кого, и обратно в тихую заводь.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 21:12
      Поздравляю болельщиков Рубина с победой
      gentlewolf
      gentlewolf
      вчера в 21:12
      Женя Луценко одеревенел обратно? Марков то понятно, скала-человек!
      Хиромант
      Хиромант
      вчера в 21:12
      Действительно... "В ТИХОМ ОМУТЕ - ЧЕРТИ ВОДЯТСЯ!"...

      Если "Рубин" потянет борьбу на два фронта - он ещё может многим в РПЛ попортить нервы...

      Ай, да Слуцкий! Ай, да ... (дальше читайте Пушкина)!
      BDA8181
      BDA8181
      вчера в 21:10
      Слуцкого с победой
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 21:01
      Поздравляю всех кто болел за Рубин !
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 21:01
      Мы на первом месте !)
      протон1
      протон1
      вчера в 20:59
      С победой Лёня и Рубин. Отличная игра.
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      вчера в 20:57
      С победой Рубиновые!
      протон1
      протон1
      вчера в 20:53
      Рубин с победой. Слуцкий красава!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:49, ред.
      Рубин вынес Спартак ))) чуть со стула не упал.перлы от вани
      протон1
      протон1
      вчера в 20:25
      на удивление мертвый Арсенал конечно
      Футбольный Гуру
      Футбольный Гуру
      вчера в 20:04
      подскажите где посмотреть?
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