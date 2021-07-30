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0 : 3
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 28.4 - 26.1
Средний рост: 183.2 - 181.8
Легионеров: 3 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Арсенал (Тула) +19 +24, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|12’
|0:1
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Хван Ин Бом
ассистент Деспотович Джордже
|37’
|0:2(П)
|Деспотович Джордже
|40’
|0:3
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Кварацхелия Хвича
ассистент Хакшабанович Сеад
|24’
|Бегич Сильвие
|Костадинов Георгий
|33’
|Смольников Игорь
|53’
|70’
|Бакаев Солтмурад
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пантелеев Владислав
|Костадинов Георгий
|46’
|Кангва Эванс
|Давиташвили Зурико
|46’
|Хлусевич Даниил
|Марков Евгений
|46’
|46’
|Мусаев Леон
|Хван Ин Бом
|Бьорнстрём Аксель
|Степанов Данил
|63’
|65’
|Игнатьев Владислав
|Зуев Александр
|65’
|Костюков Михаил
|Йевтич Дарко
|69’
|Бакаев Солтмурад
|Кварацхелия Хвича
|Тудорие Александру
|Луценко Евгений
|82’
|82’
|Зотов Георгий
|Уремович Филип
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|18
|Удары по воротам
|20
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|8
|Удары в створ
|6
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|14
|Фолы
|6
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|9
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|0
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|3
|Cэйвы
|7
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|2
|Предупреждения
|2
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Конечно после двух побед на середняками РПЛ рано делать выводы
Но надеюсь в этом сезоне Рубин под руководством ЛВС покажет качественный и зрелищный футбол и финиширует в зоне ЕК
Конечно после двух побед на середняками РПЛ рано делать выводы
Но надеюсь в этом сезоне Рубин под руководством ЛВС покажет качественный и зрелищный футбол и финиширует в зоне ЕК
0-3 уже в первом тайме. Арсенал хоть сопротивлялся?)
0-3 уже в первом тайме. Арсенал хоть сопротивлялся?)
За разгром Барселоны, в старые добрые времена, прощаю рубиновым всё.....))
Смотрятся на первом месте... Давненько не было такого пейзажа...)
За разгром Барселоны, в старые добрые времена, прощаю рубиновым всё.....))
Смотрятся на первом месте... Давненько не было такого пейзажа...)
Если "Рубин" потянет борьбу на два фронта - он ещё может многим в РПЛ попортить нервы...
Ай, да Слуцкий! Ай, да ... (дальше читайте Пушкина)!
Если "Рубин" потянет борьбу на два фронта - он ещё может многим в РПЛ попортить нервы...
Ай, да Слуцкий! Ай, да ... (дальше читайте Пушкина)!