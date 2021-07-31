В 1 Шунин Антон Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

З 5 Бальбуэна Фабиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 93 Лаксальт Диего Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Всего навесов: 2 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 18 Ордец Иван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 39 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 4 Паршивлюк Сергей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 67

Н 47 Захарян Арсен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 89

П 8 Моро Никола Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пенальти забито: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 53 Шиманьски Себастьян Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Н 9 Н'Жи Клинтон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 67

Н 70 Тюкавин Константин Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 31 Лещук Игорь

З 2 Варела Гильермо Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 23

З 24 Евгеньев Роман Выносы: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 1

З 50 Кутитский Александр

З 3 Плиев Заурбек

З 15 Сазонов Саба

З 7 Скопинцев Дмитрий Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 23

П 90 Галкин Владислав