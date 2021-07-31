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2 : 3
завершен
вчера, 17:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 7.9 - 44.7
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 28.6 - 25.9
Средний рост: 184.8 - 182.7
Легионеров: 4 - 6
Схемы: 3-5-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Нефтяник (Уфа), зрителей: 669 +26 +29, Небольшой дождь
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|33’
|0:1(П)
|Фомин Даниил
|41’
|0:2(П)
|Фомин Даниил
|Агаларов Гамид
|1:2
|81’
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Агаларов Гамид
ассистент Голубев Артем
|2:2
|86’
|89’
|2:3
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Шиманьски Себастьян
ассистент Скопинцев Дмитрий
|Кротов Вячеслав
|21’
|35’
|Паршивлюк Сергей
|Милетич Неманья
|40’
|Бауэр Мориц
|47’
|Фищенко Руслан
|74’
|Фищенко Руслан
|75’
|77’
|Шиманьски Себастьян
|77’
|Бальбуэна Фабиан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Касинтура Эгаш
|Милетич Неманья
|46’
|Жамалетдинов Тимур
|Саплинов Александр
|53’
|Фищенко Руслан
|Камилов Владислав
|53’
|67’
|Варела Гильермо
|Паршивлюк Сергей
|67’
|Скопинцев Дмитрий
|Н'Жи Клинтон
|Агаларов Гамид
|Мрзляк Филип
|72’
|Голубев Артем
|Кротов Вячеслав
|76’
|90+1’
|Евгеньев Роман
|Захарян Арсен
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|9
|Удары по воротам
|19
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|4
|Удары в створ
|7
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|12
|Фолы
|8
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|4
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|1
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|4
|Cэйвы
|2
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|5
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Динамо аккуратно продлило свой агентский контракт с производителями валидола))
Вести два мяча, получить большинство и позволить сопернику отыграться- это надо обладать особыми навыками, и они у нас, как жизнь показывает, по-прежнему имеются..))
Однако, победа есть победа, и она всё же наша.
Разговоры о надуманных, якобы, пеналях для Динамо сегодня- это в пользу бедных, оба пенальти уфимцами заслуженны.
Второй из них, правда, был скорее несчастным случаем.
Разрезающий пас Захаряна по мысли был интересен, но по исполнению пограничен и Парш на него не успевал, так что необходимости рисковать и заплетать ему ноги у Милетича не было, да и сделал он это неумышленно.
Но факт есть факт- заплёл, так что какие могут быть вопросы..
Очень нужен нам был гол с игры сегодня, и он состоялся, хотя для этого понадобились обстоятельства настоящего триллера.
И Скопа красавец с его мягоньким зрячим навесом, и Шима молоток- обыграл-таки Беленова на противоходе.
Именно благодаря этому голу очки наши сегодня вполне заработаны, хотя и невероятно валидольны.
СораДников с победой..)
Динамо аккуратно продлило свой агентский контракт с производителями валидола))
Вести два мяча, получить большинство и позволить сопернику отыграться- это надо обладать особыми навыками, и они у нас, как жизнь показывает, по-прежнему имеются..))
Однако, победа есть победа, и она всё же наша.
Разговоры о надуманных, якобы, пеналях для Динамо сегодня- это в пользу бедных, оба пенальти уфимцами заслуженны.
Второй из них, правда, был скорее несчастным случаем.
Разрезающий пас Захаряна по мысли был интересен, но по исполнению пограничен и Парш на него не успевал, так что необходимости рисковать и заплетать ему ноги у Милетича не было, да и сделал он это неумышленно.
Но факт есть факт- заплёл, так что какие могут быть вопросы..
Очень нужен нам был гол с игры сегодня, и он состоялся, хотя для этого понадобились обстоятельства настоящего триллера.
И Скопа красавец с его мягоньким зрячим навесом, и Шима молоток- обыграл-таки Беленова на противоходе.
Именно благодаря этому голу очки наши сегодня вполне заработаны, хотя и невероятно валидольны.
СораДников с победой..)