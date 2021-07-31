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Уфа - Динамо
ЦСКА - Локомотив

Протокол матча Уфа против Динамо

Уфа Логотип футбольный клуб Уфа 2:3 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Уфа
2 : 3
завершен
вчера, 17:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 7.9 - 44.7
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 28.6 - 25.9
Средний рост: 184.8 - 182.7
Легионеров: 4 - 6
Схемы: 3-5-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
Динамо
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 2 тур
Стадион Нефтяник (Уфа), зрителей: 669 +26 +29, Небольшой дождь
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.843.332.11
Фонбет Live! 17.00 1.20 6.00
Мелбет 4.22 3.30 2.03
BetBoom 3.93 3.14 2.15
    Еще
     
    21' Кротов Вячеслав (57)
     
    40' Милетич Неманья (11)
     
    46' Милетич Неманья (11) уходит с поля, Касинтура Эгаш (23) вышел на поле
     
    47' Бауэр Мориц (32)
     
    2
    53' Саплинов Александр (25) уходит с поля, Жамалетдинов Тимур (75) вышел на поле
    53' Камилов Владислав (29) уходит с поля, Фищенко Руслан (6) вышел на поле
     
    72' Мрзляк Филип (24) уходит с поля, Агаларов Гамид (9) вышел на поле
     
    74' Фищенко Руслан (6)
     
    75' Фищенко Руслан (6)
     
    76' Кротов Вячеслав (57) уходит с поля, Голубев Артем (22) вышел на поле
     
    81' (1:2) Агаларов Гамид (9)
     
    86' (2:2) Агаларов Гамид (9) (Голубев Артем (22))
     
    33' (0:1) Фомин Даниил (74)
     
    35' Паршивлюк Сергей (4)
     
    41' (0:2) Фомин Даниил (74)
     
    2
    67' Паршивлюк Сергей (4) уходит с поля, Варела Гильермо (2) вышел на поле
    67' Н'Жи Клинтон (9) уходит с поля, Скопинцев Дмитрий (7) вышел на поле
     
    2
    77' Шиманьски Себастьян (53)
    77' Бальбуэна Фабиан (5)
     
    89' (2:3) Шиманьски Себастьян (53) (Скопинцев Дмитрий (7))
     
    90+1' Захарян Арсен (47) уходит с поля, Евгеньев Роман (24) вышел на поле
    Голы
    33’ 0:1(П) Фомин Даниил
    41’ 0:2(П) Фомин Даниил
    Агаларов Гамид 1:2 81’
    Агаларов Гамид
    ассистент Голубев Артем     		2:2 86’
    89’ 2:3 Шиманьски Себастьян
    ассистент Скопинцев Дмитрий
    Наказания
    Кротов Вячеслав 21’
    35’ Паршивлюк Сергей
    Милетич Неманья 40’
    Бауэр Мориц 47’
    Фищенко Руслан 74’
    Фищенко Руслан 75’
    77’ Шиманьски Себастьян
    77’ Бальбуэна Фабиан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Касинтура Эгаш Милетич Неманья 46’
    Жамалетдинов Тимур Саплинов Александр 53’
    Фищенко Руслан Камилов Владислав 53’
    67’ Варела Гильермо Паршивлюк Сергей
    67’ Скопинцев Дмитрий Н'Жи Клинтон
    Агаларов Гамид Мрзляк Филип 72’
    Голубев Артем Кротов Вячеслав 76’
    90+1’ Евгеньев Роман Захарян Арсен
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 19
    		4 Удары в створ 7
    		12 Фолы 8
    		4 Угловые 4
    		0 Офсайды 1
    		55% Владение мячом 45%
    		4 Cэйвы 2
    		5 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    сегодня в 10:01
    Странно ,что третий не поставил пенальти.. Там ,так шикарно, Тюкавин падал...
    galem72
    galem72
    сегодня в 09:58
    ДМ молодчаги! газизов остался доволен.
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:30
    С победой Динамо.....
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:29
    Неожиданно огненный матч получился, хотя после двух пенок и удаления ничего не предвещало такой драматичной концовки!) Уфу жалко конечно...
    баск
    баск ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 00:50, ред.
    Насчёт пропущенных мячей-
    Верно, Вань, и остаётся надеяться, что эта история послужит нашим продуктивным уроком.
    Произошла довольно драматичная вещь, причём произошла стремительно, линия обороны в последние 20 мин. буквально развалилась..

    Лаксальт после удаления у Уфы реально расслабился и принялся смотреть футбол (2:0 и большинство- дело в шляпе вроде бы);
    Варела вообще в игру не вписался, это крайне неудачная замена получилась, оба мяча нам приехали с его фланга;
    А Бальбуэна, очень качественно проведя бОльшую часть матча, на 78' очень нехорошо вписался в Беленова и получил, по-моему, состояние грогги. Расчитывал, видимо, дотянуть, играть-то недолго оставалось. Ему бы замениться, пусть даже на Плиева, но дело развивалось слишком быстро и Шварц не успел, видимо, отреагировать на эпизод столкновения..
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:42
    А матч,то веселый получился.Но умудриться в большинстве пропустить два это надо постараться....Болельщикам Динамо последние 40 лет надо выдавать бесплатно валидол или корвалол…..Отличная Концовка, Уфа ни как не заслуживала поражение. Динамо с победой.
    stanichnik
    stanichnik ответ Polilux (раскрыть)
    сегодня в 00:12, ред.
    Доброго Здоровья, Polilux!
    Можете считать меня незрячим, но атакующей игры пока я так и не увидел, бестолковой беготни много, а вот умного и зрелищного футбола очень мало. Единственное, что можно отметить в игре Динамо, это неплохие физические кондиции, даже вчерашняя молодёжь выдерживает постоянный темп все девяносто минут. Пропущенные мячи в конце матча это не физика, а форменное разгильдяйство в обороне. Плюс эксперимент по переводу Нжи налево, а Захарян справа в атаке весьма неудачный. Если уж Выпустили Скопинцева вместо Нжи , то лучше бы с начала матча Диму слева, а Клинтона на своей привычной позиции и Захаряна под нападающими, но справа Арсен малопродуктивен, чем в центре. В общем Шварц опять тройка с минусом(считай двойка) только из-за того, что Шиманьски спас его от позора и острой критики после матча.
    SAFqwer
    SAFqwer
    вчера в 23:26
    Второй пенальти спорный, игрок уже расстался с мячом, отдал пас и после на нём сфолили...Во время владения мячом никто на нём не фолил...По-моему странно...Но я могу ошибаться, т.к. досконально правил не знаю...
    баск
    баск ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 23:15
    Ну, как и большинство болельщиков моего клуба, я стараюсь быть объективным..
    С пеналями нормально всё сегодня.

    А вот то, что наша уже успевшая стать хвалёной уругвайско-парагвайская оборона с грохотом провалилась в этом матче с двумя ответными голами уфимцев- это тоже объективная данность, ничего не поделаешь.

    Однако главный гол мы всё же забили, сумев переломить случившееся, чего раньше не наблюдалось. Так что мы растём потихоньку..
    Со скрипом, да, и бояться нас пока рановато, но всё ещё впереди..)
    suiw
    suiw ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:19
      Сп62
      Сп62 ответ баск (раскрыть)
      вчера в 21:58
      Ожидаемый комментарий болельщика Динамо. Но не более того.
      Костик Смирнов
      Костик Смирнов ответ баск (раскрыть)
      вчера в 21:45
        Муслим90
        Муслим90
        вчера в 21:22
        Даже ведя в счете в 2 мяча, играя при этом в большинстве, не дают расслабиться и спокойно досмотреть игру))
        Tostao
        Tostao
        вчера в 21:14
        Всех болельщиков легендарного клуба с победой!
        Мяучелo
        Мяучелo
        вчера в 20:54
        Динамо с победой.
        112910415
        112910415
        вчера в 20:45
        удивительный, конечно, матч ...
        Владимир Кульгав
        Владимир Кульгав ответ За адекватность (раскрыть)
        вчера в 20:45
        На месте Шварца я бы вздрючил игроков. Это называется отскочили.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 20:44
        У Уфы с Динамо вообще странная статистика...
        Прямо таки мистическая непруха...13 игр - 0 побед...
        При чём Зениты-Спартаки "Уфа" огорчает постоянно...)))

        "Уфа" судя по концовке прошлого сезона достаточно неплоха....(6 последних игр - лишь одно поражение).....
        Но нынешний календарь на старте первенства конечно "не подарок"....
        В 5-ти стартовых играх - Зенит, Локомотив, Динамо, ЦСКА......
        Как бы там ни было - ни в матче с армейцами (0:1)...ни с Динамо (2:3) Уфа не выглядела явным аутсайдером....уступила...но уступила с боем и борьбой до последних секунд....

        Удачи команде !!!!!
        Владимир Кульгав
        Владимир Кульгав ответ Забаненная правда (раскрыть)
        вчера в 20:41
        Это надо умудриться от 10-рых 2 гола.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 20:24
        Вообще ничего не понимаю.....
        Юбилей у Спартака....
        А "Как Зенит" судят Динамо....
        баск
        баск
        вчера в 19:53
        Ну что тут скажешь)

        Динамо аккуратно продлило свой агентский контракт с производителями валидола))
        Вести два мяча, получить большинство и позволить сопернику отыграться- это надо обладать особыми навыками, и они у нас, как жизнь показывает, по-прежнему имеются..))

        Однако, победа есть победа, и она всё же наша.

        Разговоры о надуманных, якобы, пеналях для Динамо сегодня- это в пользу бедных, оба пенальти уфимцами заслуженны.
        Второй из них, правда, был скорее несчастным случаем.
        Разрезающий пас Захаряна по мысли был интересен, но по исполнению пограничен и Парш на него не успевал, так что необходимости рисковать и заплетать ему ноги у Милетича не было, да и сделал он это неумышленно.
        Но факт есть факт- заплёл, так что какие могут быть вопросы..

        Очень нужен нам был гол с игры сегодня, и он состоялся, хотя для этого понадобились обстоятельства настоящего триллера.
        И Скопа красавец с его мягоньким зрячим навесом, и Шима молоток- обыграл-таки Беленова на противоходе.
        Именно благодаря этому голу очки наши сегодня вполне заработаны, хотя и невероятно валидольны.

        СораДников с победой..)
        Aris
        Aris
        вчера в 19:52, ред.
          particular
          particular
          вчера в 19:46
          Неоднозначное впечатление от матча... В поединке было всё, кроме справедливости и своевременности...
          Polilux
          Polilux
          вчера в 19:46
          Виден атакующий стиль игры. Шварц проделал огромную работу. Но сегодня после двух голов расслабились. Если по чесноку повезло с третьим голом хотя атака супер. Буду думать что отскачили.
          За адекватность
          За адекватность
          вчера в 19:40, ред.
          В плане драматургии матч удался на славу. В первом тайме два удара в створ на двоих, оба с пенальти, и будьте любезны "Уфа" горит 0-2. В тайме втором ко всем бедам "Уфа" еще и остается в меньшинстве, и казалось бы это окончательный приговор, но оказывается есть место подвигу, сравняли счет, но футболисты "ДМ" все же на последних минутах победу вырвали, с которой болельщиков клуба и поздравляю. "Уфе" респект за волю, за то что бились до конца несмотря ни на что, ну а "Динамо", на мой взгляд, окромя результата, что безусловно в футболе наверное первично, в актив особо-то занести и нечего. Как обычно личное мнение.
          Трезвый повар
          Трезвый повар
          вчера в 19:38
          На соккере раньше был давний болельщик Динамо Смитерс
          Он критиковал Динамо даже если команда побеждала, но при этом плохо играла
          nubom
          nubom
          вчера в 19:36
          Поражение «Уфы» полностью на совести Стукалова. Хорошие атакующие игроки просидели первый тайм на скамейке..
          Владимир Кульгав
          Владимир Кульгав
          вчера в 19:34
            Трезвый повар
            Трезвый повар
            вчера в 19:33
            Интересный матч получился)) 2 пеналя, 2 гола в меньшинстве и гол на последней минуте
            Поздравляю болельщиков Динамо с победой
            Сергеевич вернулся1
            Сергеевич вернулся1
            вчера в 19:33
            Опять ку-ку?!
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