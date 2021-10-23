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Челси - Норвич Сити
Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед
Эвертон - Уотфорд
Лидс - Вулверхэмптон
Саутгемптон - Бернли
Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити

Протокол матча Челси против Норвич Сити

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 7:0 Логотип футбольный клуб Норвич Сити Норвич Сити
Челси
7 : 0
завершен
вчера, 14:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 428 - 97.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 0.3
Средний возраст: 25.5 - 26.5
Легионеров: 6 - 9
Схемы: 3-4-2-1 - 3-5-2
Серия побед: 3 - 0
Норвич Сити
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 9 тур
Стадион Стэмфорд Бридж
Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 7:0 Логотип футбольный клуб Норвич Сити Норвич Сити
93:37
Челси
Норвич Сити
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.207.0218.36
Фонбет 1.18 7.20 16.00
Мелбет 1.24 6.75 16.00
1XBET 1.23 6.85 16.00
BetBoom 1.25 6.35 13.40
    Еще
     
    8' (1:0) Маунт Мэйсон (19) (Жоржиньо (5))
     
    18' (2:0) Хадсон-Одои Каллум (20) (Ковачич Матео (8))
     
    42' (3:0) Джеймс Рис (24) (Маунт Мэйсон (19))
     
    57' (4:0) Чилуэлл Бенжамин (21) (Ковачич Матео (8))
     
    64' Жоржиньо (5) уходит с поля, Лофтус-Чик Рубен (12) вышел на поле
     
    2
    70' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Зиеш Хаким (22) вышел на поле
    70' Хаверц Кай (29) уходит с поля, Баркли Росс (18) вышел на поле
     
    85' (6:0) Маунт Мэйсон (19)
     
    90+1' (7:0) Маунт Мэйсон (19) (Лофтус-Чик Рубен (12))
     
    45' Лис-Мелу Пьер (20)
     
    2
    46' Лис-Мелу Пьер (20) уходит с поля, Рашица Милот (17) вышел на поле
    46' Яннулис Димитрис (30) уходит с поля, Уильямс Брендон (21) вышел на поле
     
    55' Гибсон Бен (4)
     
    62' (5:0) Автогол Ааронс Макс (2)
     
    65' Гибсон Бен (4)
     
    69' Саржент Джошуа (24) уходит с поля, Омобамиделе Эндрю (44) вышел на поле
     
    83' Норманн Матиас (16)
    Голы
    Маунт Мэйсон
    ассистент Жоржиньо     		1:0 8’
    Хадсон-Одои Каллум
    ассистент Ковачич Матео     		2:0 18’
    Джеймс Рис
    ассистент Маунт Мэйсон     		3:0 42’
    Чилуэлл Бенжамин
    ассистент Ковачич Матео     		4:0 57’
    Ааронс Макс 5:0(А) 62’
    Маунт Мэйсон 6:0(П) 85’
    Маунт Мэйсон
    ассистент Лофтус-Чик Рубен     		7:0 90+1’
    Наказания
    45’ Лис-Мелу Пьер
    55’ Гибсон Бен
    65’ Гибсон Бен
    83’ Норманн Матиас
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Рашица Милот Лис-Мелу Пьер
    46’ Уильямс Брендон Яннулис Димитрис
    Лофтус-Чик Рубен Жоржиньо 64’
    69’ Омобамиделе Эндрю Саржент Джошуа
    Зиеш Хаким Хадсон-Одои Каллум 70’
    Баркли Росс Хаверц Кай 70’
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 3
    		13 Удары в створ 1
    		14 Фолы 16
    		5 Угловые 0
    		1 Офсайды 0
    		62% Владение мячом 38%
    		1 Cэйвы 7
    		0 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Yan Lys
    Yan Lys
    сегодня в 06:20
    И совсем без карточек.... аккуратно насували.
    протон
    протон
    вчера в 23:32
    Челси монстр! С такой игрой можно АПЛ взять, а то ина 2 ЛЧ подряд замахнутся)
    обожаю атмосфера на матчах Англии
    При Тухеле Челси очень хорош! РЕСПЕКТ Тренеру и Игрокам!!!
    протон
    протон
    вчера в 23:30
    Когда нет нужды искать в штрафной Лукаку и Вернера, Челси играет намного лучше.
    Интересный факт : Чилвелл забил в 4х матчах АПЛ подряд !!!
    Круто и легко прошёлся Челси
    протон
    протон
    вчера в 23:30
    Это каким же гением нужно быть, чтобы суметь втиснуть 7 голов в 3 минуты...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:08
    Вот это Челси разошёлся.
    С победой болелов!
    протон
    протон
    вчера в 21:59
    маунт красавчик, только о своей "засухе" высказался, как сразу хет-трик нарисовал.
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 20:39, ред.
      Bensurr
      Bensurr
      вчера в 20:36
      Челси разошлись и это без центрального форварда
      zsb1961
      zsb1961
      вчера в 19:06
      Челси порезвился!
      Туринский_экспресс
      Туринский_экспресс ответ Медив (раскрыть)
      вчера в 18:43
      Абрахам в сериале, к слову, неплох. Хотя ДЖеко всё равно посильнее. Так что Рома думаю тоже не очень довольна его переходом и продажей джеко китайцам.
      Туринский_экспресс
      Туринский_экспресс ответ gentlewolf (раскрыть)
      вчера в 18:42
      До "величия" ливерпуля Норвичу забитого мяча не хватило)
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      вчера в 18:40
      Мож норвич уже сейчас в чемпионшип перевести?)
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      вчера в 17:58
      Напы нафиг не нужны)
      gentlewolf
      gentlewolf
      вчера в 17:20
      DEIVID_555
      DEIVID_555
      вчера в 17:11
      АПЛ самая конкурентная лига. Ну да, ну да. Это ху... Норвич вылетает и снова возвращается в АПЛ и постоянно неконкурентоспособна.
      Сантус
      Сантус
      вчера в 17:09
      Порезвились...))
      Медив
      Медив
      вчера в 17:05
      Вот что бывает, когда не играют эти 160 лямов в лице Лукаку и Вернера. Лучше бы вместо них оставили Абрахама
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 16:53
      Норвич жёстко получил по морде
      DXTK
      DXTK
      вчера в 16:43
      до рекорда МЮ в 9 безответных голов Челси еще далеко, также и Норвичу далеко до рекорда Ипсвича и Саутгемптона дважды............
      dimagas2
      dimagas2 ответ Баобаб (раскрыть)
      вчера в 16:39
      Ну не надо Чели с такими слабыми командами еще не играл просто,там команды были поярче.Ну может Зенит какой еще попадал)))
      Elliada
      Elliada
      вчера в 16:36
      Норвичу нужно было не приезжать на игру. Техническое 3:0
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      вчера в 16:34
      Норвич вообще-то на поле был?)))
      протон
      протон
      вчера в 16:28
      с победой Челси. вот это разгром. аж жалко стало Норвич
      Таганский
      Таганский
      вчера в 16:25
      Ну, вообщем-то ожидаемая победа да ещё и с таким обилием голов, радуют авторы: Хадсон, Рис, Маунт с хет-триком, красота..))
      Всех с победой!!
      Баобаб
      Баобаб
      вчера в 16:24
      Без Лукаки и Вернера Челси крут. Две деревяшки дорогих тормозят синих.
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 16:24
      7 голов последний раз забивали еще в 14 году.
      azkan
      azkan
      вчера в 16:24
      Респект Фарке. Всем своим и игрокам Челси и судьям пожал руку.
      Всё по игре и счет и удаление и перебивание пенальти.
      С уверенной победой Челси!
      Anton Hohlov
      Anton Hohlov
      вчера в 16:20
      Норвичу апл уже надоела видимо
      azkan
      azkan
      вчера в 16:18
      Хэт трик от Маунта. 7:0! Или офсайд?
      youtomee
      youtomee
      вчера в 16:18, ред.
      Норвич что-то вообще плох, абсолютно не готовы оказались к АПЛ, в прошлый раз смотрелись уверенней, а сейчас за 9 игр 2 забитых мяча всего, это вообще провал.
      Ни защиты, ни атаки нет
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