В 16 Менди Эдуар Спасений: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 94

П 24 Джеймс Рис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 94

З 2 Рюдигер Антонио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 94

З 6 Силва Тиаго Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 90 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 94

П 21 Чилуэлл Бенжамин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 94

П 5 Жоржиньо Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 64

П 8 Ковачич Матео Ударов всего: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Пасы: 84 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 94

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 3 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 94

Н 29 Хаверц Кай Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 70

З 14 Чалоба Трево Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 94

П 20 Хадсон-Одои Каллум Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 3 Алонсо Маркос

З 28 Аспиликуэта Сезар

З 4 Кристенсен Андреас

З 31 Сарр Маланг

П 18 Баркли Росс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 24

П 22 Зиеш Хаким Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 24

П 12 Лофтус-Чик Рубен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 30

П 17 Ньигес Сауль

Пропускают

(Н) - Травма бедра

Не играл с 20.10.21 , с ним 18 из 22 очков в нац. чемпионате Вернер Тимо (Н) - Травма бедра