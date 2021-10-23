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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
В первом тайме предсказуемо Челси пошел вперед и на классе завершил свои комбинации. Ведь для всей атакующей линии это шанс показать Тухелю, что они тоже могут быть игроками основы.
Дальше еще три игры с аутсайдерами и нужно набирать очки.
Вот и четвертый залетел от Чиллуэлла. Везет ему на голы!
Если Тухель не начнет сушить игру, что не очень то получается у него, то победа уже в кармане.
Обана и пятый гол залетает. От защитника канареек.
Все! С легкой и предсказуемой победой Челси!
В первом тайме предсказуемо Челси пошел вперед и на классе завершил свои комбинации. Ведь для всей атакующей линии это шанс показать Тухелю, что они тоже могут быть игроками основы.
Дальше еще три игры с аутсайдерами и нужно набирать очки.
Вот и четвертый залетел от Чиллуэлла. Везет ему на голы!
Если Тухель не начнет сушить игру, что не очень то получается у него, то победа уже в кармане.
Обана и пятый гол залетает. От защитника канареек.
Все! С легкой и предсказуемой победой Челси!