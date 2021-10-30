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Лестер Сити - Арсенал
Бернли - Брентфорд
Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед - Челси
Уотфорд - Саутгемптон
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

Протокол матча Лестер Сити против Арсенал

Лестер Сити Логотип футбольный клуб Лестер Сити 0:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) Арсенал
Лестер Сити
0 : 2
завершен
вчера, 14:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 259 - 308
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.6
Средний возраст: 26.5 - 24.2
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 3-4-1-2 - 4-4-1-1
Серия побед: 4 - 2
Арсенал
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 10 тур
Стадион Кинг Пауэр
Лестер Сити Логотип футбольный клуб Лестер Сити 0:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) Арсенал
96:56
Лестер Сити
Арсенал
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.443.583.01
Фонбет 2.40 3.60 2.80
Мелбет 2.46 3.60 3.01
1XBET 2.56 3.50 2.95
BetBoom 2.65 3.55 2.68
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    2
    46' Ихеаначо Келечи (14) уходит с поля, Лукман Адемола (37) вышел на поле
    46' Амарти Даниэль (18) уходит с поля, Барнс Харви (7) вышел на поле
     
    68' Эванс Джонни (6)
     
    71' Мэддисон Джеймс (10) уходит с поля, Дака Патсон (29) вышел на поле
     
    75' Варди Джейми (9)
     
    5' (0:1) Габриэль (6) (Сака Букайо (7))
     
    18' (0:2) Смит-Роу Эмиль (10)
     
    58' Ляказетт Александр (9) уходит с поля, Эдегор Мартин (8) вышел на поле
     
    84' Сака Букайо (7) уходит с поля, Пепе Николя (19) вышел на поле
     
    90' Смит-Роу Эмиль (10) уходит с поля, Колашинац Сеад (31) вышел на поле
    Голы
    5’ 0:1 Габриэль
    ассистент Сака Букайо
    18’ 0:2 Смит-Роу Эмиль
    Наказания
    Эванс Джонни 68’
    Варди Джейми 75’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лукман Адемола Ихеаначо Келечи 46’
    Барнс Харви Амарти Даниэль 46’
    58’ Эдегор Мартин Ляказетт Александр
    Дака Патсон Мэддисон Джеймс 71’
    84’ Пепе Николя Сака Букайо
    90’ Колашинац Сеад Смит-Роу Эмиль
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 9
    		8 Удары в створ 5
    		8 Фолы 11
    		7 Угловые 6
    		2 Офсайды 1
    		64% Владение мячом 36%
    		4 Cэйвы 8
    		2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    ABir
    ABir
    вчера в 20:40
    На Спартаке теперь реабилитироваться постараются
    aNOOBis
    aNOOBis ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 18:20
    Арсенал сделал результат в старте и начал "копать окопы" для обороны.
    Теперь такой стиль.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ dzvinka (раскрыть)
    вчера в 18:18
    Эдегор играет инфантильно.
    Отдавал пас пяткой не прошло и потом начал усераться отдавать пяткой, мол, я могу пяткой (так и не вышло ничего)
    Смитти ошибся с финтом, мяч потерял, побежал возвращать, не жалея сил.
    Эдегор в такой же ситуации останавливается и исправлять не пытается.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 18:14
    Мартинес лучше Лено на мой взгляд, основная претензия в том, что ради Лено продали Эмилиано, но Лено через год всё равно посадили на лавку
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 18:00, ред.
    Артета наносит ответный удар)))
    а если серйозно, Рамсдейл просто красавчик, отлично стоял в раме и тащил, и главное его отличие от Лено - он не ссытся в замесе или при плотных ударах, а бросается на них как... снаряд артелирийский)))
    Лено, пакуй чемоданы и домой, Кепа должен подсказать по чем нынче такси в Аэропорт Хитроу.
    п.с. Одегард на низком старте. То что я увидел от него сегодня... это днищявое дно, слишком звездный игрок для нашей лиги, пора обратно в цирковую иберийскую - клоуном.
    Nazi
    Nazi
    вчера в 17:14
    Остановись артетишка, а то боюсь шейхи тебя в Париж притащат... :)
    adsk4634
    adsk4634
    вчера в 17:03
    игра равная была, а арсенал просто лучше использовал свои шансы
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 16:59
    Доминатор не так прост, как кажется)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 16:51
    Странная игра , Лестер играл , а Арсенал забивал.
    LMI
    LMI ответ ars14 (раскрыть)
    вчера в 16:44
    РАМСДЕЙЛИЩЕ !!!!!!
    LMI
    LMI
    вчера в 16:43
    Слушайте - НУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. Очень хочется верить, что вынырнули из 62а и продолжить вылазить, а не снова тонуть
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 16:40, ред.
    Можно было просто не отпускать Мартинеса и не подписывать Рамсдейла, не было бы потеряно два сезона впустую. Хотя раз уж раз вся эта ситуация привела к подписанию Тирамису, Уайта, Расмдейла, Локонга и т.п., хорошо.

    Хотя без 250 миллионов, потраченных на укрепление защиты, и Мартинес не смог бы постоянно спасать.
    ars14
    ars14
    вчера в 16:34
    С победой друзья канониры!Я думаю что озвучу истину которую поддержат большинство болельщиков.Победа имени Аарона Рамсдейла
    zdeniss
    zdeniss
    вчера в 16:28
    Арсенал с победой! Игра равных соперников, но сегодня удача на нашей стороне!
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:27
    А где эти «эксперты», которые летом кричали что Арсенал-дно, отпустившее Мартинеса и зачем-то купившее Рэмсдейла?)))
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 16:26
    3 очка! Движемся дальше.
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 16:22
    Хорошая победа. На выезде, у сильного соперника.
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 16:07
    Победа имени Рамсдейла без сомнений, по моментам Лестер заслужил на ничейку как минимум.
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 16:02
    Могильщик Спартака вышел
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 15:58
    Эванс желтую заслужил уже давно
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 15:54
    ...короче, Рамсдейл всё тащит пока почти самостоятельно, кончатся сейвы и прощай 3 очка
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 15:49
    Сомнительная замена.
    Чувствую "скушаем" гол, дай бог если один
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 15:37
    Отчасти так и есть.
    Я уже писал: Берндт начинал совершать сейвы, когда пару тройку уже пропустил. Ну, и Рамсдейл обороной лучше дирижирует(англичане пишут) и противника дразнит
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 15:18
    Дело было не в бобине, Лено Берндт сидел в кабине!)
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 15:17
    ...от Ихеначо тоже кончиками пальцев вытащил, пока MVP
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 15:16
    Рамсдэйл супермен
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 15:09
    Твоя критика изменила его, теперь будете сокрушать всех и вся, поди и в ЛЧ выйдете такими темпами))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 14:53
    Что с моим доминатором? Прямо как и Семак сбросил костюм от Brioni, и под ним оказался потрепанный нестиранный тренировочный костюм Марсело Бьелсы в этом сезоне)
    вхсо 111
    вхсо 111
    вчера в 14:22
    Удачи Арсенал!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 13:38
    3:0
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