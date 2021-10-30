Лестер Сити

В 1 Шмейхель Каспер Голов пропущено: 2 Спасений: 4 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 18 Амарти Даниэль Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 45

П 27 Кастань Тимоти Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 66 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 4 Союнджу Чаглар Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 93 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

П 33 Томас Люк Ударов всего: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 6 Эванс Джонни Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 97 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

П 10 Мэддисон Джеймс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 71

П 42 Сумаре Бубакари Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 8 Тилеманс Юри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

Н 9 Варди Джейми Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

Н 14 Ихеаначо Келечи Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 12 Уорд Дэнни

З 5 Бертранд Райан

З 23 Вестергор Янник

П 7 Барнс Харви Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

П 22 Дьюсбери-Холл Кирнан

П 25 Ндиди Вилфрид

П 20 Чудхури Хамза

Н 29 Дака Патсон Фолов заработано: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 19

Н 37 Лукман Адемола Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

Пропускают