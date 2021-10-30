Лестер Сити

|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Теперь такой стиль.
Теперь такой стиль.
Отдавал пас пяткой не прошло и потом начал усераться отдавать пяткой, мол, я могу пяткой (так и не вышло ничего)
Смитти ошибся с финтом, мяч потерял, побежал возвращать, не жалея сил.
Эдегор в такой же ситуации останавливается и исправлять не пытается.
Отдавал пас пяткой не прошло и потом начал усераться отдавать пяткой, мол, я могу пяткой (так и не вышло ничего)
Смитти ошибся с финтом, мяч потерял, побежал возвращать, не жалея сил.
Эдегор в такой же ситуации останавливается и исправлять не пытается.
а если серйозно, Рамсдейл просто красавчик, отлично стоял в раме и тащил, и главное его отличие от Лено - он не ссытся в замесе или при плотных ударах, а бросается на них как... снаряд артелирийский)))
Лено, пакуй чемоданы и домой, Кепа должен подсказать по чем нынче такси в Аэропорт Хитроу.
п.с. Одегард на низком старте. То что я увидел от него сегодня... это днищявое дно, слишком звездный игрок для нашей лиги, пора обратно в цирковую иберийскую - клоуном.
а если серйозно, Рамсдейл просто красавчик, отлично стоял в раме и тащил, и главное его отличие от Лено - он не ссытся в замесе или при плотных ударах, а бросается на них как... снаряд артелирийский)))
Лено, пакуй чемоданы и домой, Кепа должен подсказать по чем нынче такси в Аэропорт Хитроу.
п.с. Одегард на низком старте. То что я увидел от него сегодня... это днищявое дно, слишком звездный игрок для нашей лиги, пора обратно в цирковую иберийскую - клоуном.
Хотя без 250 миллионов, потраченных на укрепление защиты, и Мартинес не смог бы постоянно спасать.
Хотя без 250 миллионов, потраченных на укрепление защиты, и Мартинес не смог бы постоянно спасать.
Чувствую "скушаем" гол, дай бог если один
Чувствую "скушаем" гол, дай бог если один
Я уже писал: Берндт начинал совершать сейвы, когда пару тройку уже пропустил. Ну, и Рамсдейл обороной лучше дирижирует(англичане пишут) и противника дразнит
Я уже писал: Берндт начинал совершать сейвы, когда пару тройку уже пропустил. Ну, и Рамсдейл обороной лучше дирижирует(англичане пишут) и противника дразнит