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Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион
Лестер Сити - Арсенал
Бернли - Брентфорд
Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед - Челси
Уотфорд - Саутгемптон
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

Протокол матча Ливерпуль против Брайтон энд Хоув Альбион

Ливерпуль Логотип футбольный клуб Ливерпуль 2:2 Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
2 : 2
завершен
вчера, 17:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 597 - 152
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.7
Средний возраст: 26.9 - 26.3
Средний рост: 181.9 - 183.2
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 4 - 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 10 тур
Стадион Энфилд Роуд
Ливерпуль Логотип футбольный клуб Ливерпуль 2:2 Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
94:32
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.266.6611.09
Фонбет 1.25 6.60 10.00
BetBoom 1.31 5.59 11.18
    Еще
     
    4' (1:0) Хендерсон Джордан (14) (Салах Мохамед (11))
     
    20' Кейта Наби (8) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
     
    24' (2:0) Мане Садио (10) (Окслейд-Чемберлен Алекс (15))
     
    78' Фирмино Роберто (9) уходит с поля, Жота Диого (20) вышел на поле
     
    87' Джонс Кертис (17) уходит с поля, Минамино Такуми (18) вышел на поле
     
    88' Минамино Такуми (18)
     
    90+4' Робертсон Эндрю (26)
     
    41' (2:1) Мвепу Энок (12) (Марч Соломон (20))
     
    60' Биссума Ив (8) уходит с поля, МакАлистер Алексис (10) вышел на поле
     
    65' (2:2) Троссард Леандро (11) (Лаллана Адам (14))
     
    66' Модер Якуб (15) уходит с поля, Лемпти Тарик (2) вышел на поле
     
    77' Лаллана Адам (14) уходит с поля, Гросс Паскаль (13) вышел на поле
     
    2
    90' Лемпти Тарик (2)
    90+1' Даффи Шейн (24)
    Голы
    Хендерсон Джордан
    ассистент Салах Мохамед     		1:0 4’
    Мане Садио
    ассистент Окслейд-Чемберлен Алекс     		2:0 24’
    41’ 2:1 Мвепу Энок
    ассистент Марч Соломон
    65’ 2:2 Троссард Леандро
    ассистент Лаллана Адам
    Наказания
    Минамино Такуми 88’
    90’ Лемпти Тарик
    90+1’ Даффи Шейн
    Робертсон Эндрю 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Окслейд-Чемберлен Алекс Кейта Наби 20’
    60’ МакАлистер Алексис Биссума Ив
    66’ Лемпти Тарик Модер Якуб
    77’ Гросс Паскаль Лаллана Адам
    Жота Диого Фирмино Роберто 78’
    Минамино Такуми Джонс Кертис 87’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 9
    		3 Удары в створ 6
    		8 Фолы 5
    		5 Угловые 3
    		1 Офсайды 5
    		59% Владение мячом 41%
    		4 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    astill07
    astill07
    сегодня в 01:17
    Чисто логика. Зная, примерно, оборот и доходы футбольного тотализатора в Европах, начинаешь несколько по-другому смотреть на результаты. Особенно на результаты казалось бы заведомо понятные и как бы предсказуемые. Напомню, что основной и главный доход в европ. футболе даёт даёт другая ("непредсказуемая") игра - тотализатор. А сколько денег ещё остаётся на рекламу, на сам футбол? Сказочные деньги.
    протон
    протон
    вчера в 23:23
    Отыграть 2 гола от такого Ливерпуля с Салахом, это не для слабохарактерных, надо иметь стальные яйца !!!
    АбдуФотий
    АбдуФотий ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 20:52
    Все верно, я ещё вчера писал коммент что Цимикас очень даже не плохо играет и дай ему больше практики он сможет посадить Роббо на скамейку
    протон
    протон
    вчера в 20:37
    ужас... Алиссон потерял ворота, Роюертсона обыграли, после 2-0 расслабились и почему Алиссон не играет в кепке в таких случаях?
    протон
    протон
    вчера в 20:09
    Глупая потеря очков.
    🤬🤬🤬Уже третий раз сыпемся после ударного старта, тогда хоть 3 забивали потом, а сейчас вообще ничего не получилось.
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 20:08
    Узнаем старый Ливер гуд, отбирают очки у богачей и дарят бедным.
    санек002
    санек002
    вчера в 20:04
    ливер 0-5 -2-2!федуны-зенит 1-7-1-1
    Брулин
    Брулин
    вчера в 19:35
    Ливерпуль как без Фаба, , так в центре проходной двор.. Ещё и Кейта выбыл.... Хорошо хоть МС продул
    FERIS
    FERIS
    вчера в 19:22
    Хороший результат!
    112910415
    112910415
    вчера в 19:14
    на второй тайм не вышли
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 19:12
    Лучший игрок Ливерпуля - Бейкер,он просто спас на первых минутах.,хотя и чуть позже,без него не обошлось.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ АбдуФотий (раскрыть)
    вчера в 19:11
    да и Робертсон не особо блистал,пора Цимахом драйв делать шотландцу.
    Ми Ша
    Ми Ша ответ particular (раскрыть)
    вчера в 19:06
    В соседнем матче МС с Пэлас букмекеров порадовали…)).
    L. F. С.
    L. F. С.
    вчера в 19:05
    Пижоны доигрались- вату не надо было катать после 2-0.
    Из положительного - пока без поражений в чемпе идем.
    DVL
    DVL
    вчера в 19:02
    Недооценка соперника вышло боком для красных.. На выезде играют лучше чем дома. Второй тайм это п...... Брайтон молодцы
    particular
    particular
    вчера в 19:02
    Хозяева уже рисовали 3 очка в таблице, а буки грустно размазывали очевидные ставочки, когда гости решительно и дерзко обрезали надежды и баллы 😉
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 19:01
    Ну вот запал и начинает стихать)), все таки не умеют красные распределять силы равномерно походу чемпионата.
    Migelito
    Migelito ответ dzvinka (раскрыть)
    вчера в 18:59
    Молодой Милнер скоро поправится)
    Migelito
    Migelito
    вчера в 18:58
    Все по делу. Хороший щелчок по носу. Нефиг пешком весь тайм играть. Жалко очки, дома должны набирать по любому. Моя первая ставка тут сыграла. но я не рад совсем, естественно.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 18:56
    за такой второй тайм Ливерпуль заслуживал поражение.
    Но если в целом за игру судить, каждая из команд выиграла по тайму, итог ничья.
    Трента надо садить на лавку, и причем срочно, но беда в том, что нет второго правого защитника.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    вчера в 18:56
      Ми Ша
      Ми Ша
      вчера в 18:55, ред.
      Брайтон хорошо сыграл и не расслаблялся в течение всего матча, играл организованно, чего хватило выиграть ничью на выезде у сильнейшего соперника. Хороший матч для нейтрального болельщика, позитивный для Брайтона и обидный результат для болельщиков Ливерпуля, упущенная победа всегда неприятно.
      Klaus-S
      Klaus-S
      вчера в 18:46
      Второй тайм от Ливерпуля , это какое то днище.
      АбдуФотий
      АбдуФотий
      вчера в 18:45
      Трента в этом матче как будто и не было
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 18:31, ред.
      трент с**а малолетняя не играет в зоне своей
      это е***нько присело бы у меня на месяц другой на лавку.
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 18:26, ред.
      заслужено пропускаем, ща вср*т еще катку, забыли звезды вийти на поле после перерыва.
      Klaus-S
      Klaus-S
      вчера в 18:25
      С..а.. Бараны.
      Ми Ша
      Ми Ша
      вчера в 18:25
      Становится интересней…)).
      Migelito
      Migelito
      вчера в 18:00
      Красивый гол Брайтона. Кертис что то потерялся чуть чуть, Фирмино много брака. В целом на 100% не играют, во втором поднажать надо
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 17:57
      логичным бы был счет 3-1 в этой половине, но и так норм, сохраняется интрига. Брайтон местами отлично играет, Биссума красавчик так вообще.. обменять бы его на Кейта))
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