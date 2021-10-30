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🤬🤬🤬Уже третий раз сыпемся после ударного старта, тогда хоть 3 забивали потом, а сейчас вообще ничего не получилось.
🤬🤬🤬Уже третий раз сыпемся после ударного старта, тогда хоть 3 забивали потом, а сейчас вообще ничего не получилось.
Из положительного - пока без поражений в чемпе идем.
Из положительного - пока без поражений в чемпе идем.
Но если в целом за игру судить, каждая из команд выиграла по тайму, итог ничья.
Трента надо садить на лавку, и причем срочно, но беда в том, что нет второго правого защитника.
Но если в целом за игру судить, каждая из команд выиграла по тайму, итог ничья.
Трента надо садить на лавку, и причем срочно, но беда в том, что нет второго правого защитника.
это е***нько присело бы у меня на месяц другой на лавку.
это е***нько присело бы у меня на месяц другой на лавку.