В 1 Санчес Роберт Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 34 Вельтман Йоэл Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 5 Данк Льюис Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 24 Даффи Шейн Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 3 Кукурелья Марк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

П 8 Биссума Ив Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 60

П 14 Лаллана Адам Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 77

П 20 Марч Соломон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 12 Мвепу Энок Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 15 Модер Якуб Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 66

Н 11 Троссард Леандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 23 Стил Джейсон

З 2 Лемпти Тарик Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 24

З 28 Робертс Хайден

З 4 Уэбстер Адам

П 13 Гросс Паскаль Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 13

П 10 МакАлистер Алексис Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 30

Н 27 Локадия Юрген

Н 9 Мопе Нил

Н 60 Сармьенто Хереми

Пропускают

(Н) - Травма лодыжки

Не играл с 27.09.21 , с ним 4 из 16 очков в нац. чемпионате Альзате Стивен (Н) - Травма лодыжки

(З) - Травма колена

Не играл с 27.10.21 , с ним 6 из 16 очков в нац. чемпионате Берн Дэн (З) - Травма колена