|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
А уж выхватывать от наших бывших это у нас вообще как здрасте, было бы даже странно, если бы Владик не забил сегодня.
Получать пару банок подряд, за кратчайший отрезок времени, тоже у нас не впервые, когда-то надо платить очками за такие уроки и как-то усваивать их.
Вот и заплатили. Остаётся усвоить..)
О матче в целом писать особенно нечего, Талалаев тактически переиграл Шварца.
Хочется надеяться, что этот провал пойдёт впрок..
А уж выхватывать от наших бывших это у нас вообще как здрасте, было бы даже странно, если бы Владик не забил сегодня.
Получать пару банок подряд, за кратчайший отрезок времени, тоже у нас не впервые, когда-то надо платить очками за такие уроки и как-то усваивать их.
Вот и заплатили. Остаётся усвоить..)
О матче в целом писать особенно нечего, Талалаев тактически переиграл Шварца.
Хочется надеяться, что этот провал пойдёт впрок..
Он че-то поплыл, я понимаю с конями на пяток минут Захаряна налево поставить, ладно.
Но сегодня Заха там вообще нульсен. При том что есть по ошибке позиционирующийся защитником Скопинцев.
И Паршивлюк против Бериши - это как Паршивлюк против Суджука.
Неужели Варела не хватает на весь матч?
А еще такой вот факт - дофига владеем мячем перед чужой штрафной, две пушки - Моро и Фома, где удары из за штрафной? Поле как для игры футбол на пляже, пробить перед вратарем в землю - и гол.
Короче вопросов много к Шварцу.
И Бальбо Беггинс наш ЦЗ. Не считаешь что он "медленный газ" ?
Опять на классе привез же.
Он че-то поплыл, я понимаю с конями на пяток минут Захаряна налево поставить, ладно.
Но сегодня Заха там вообще нульсен. При том что есть по ошибке позиционирующийся защитником Скопинцев.
И Паршивлюк против Бериши - это как Паршивлюк против Суджука.
Неужели Варела не хватает на весь матч?
А еще такой вот факт - дофига владеем мячем перед чужой штрафной, две пушки - Моро и Фома, где удары из за штрафной? Поле как для игры футбол на пляже, пробить перед вратарем в землю - и гол.
Короче вопросов много к Шварцу.
И Бальбо Беггинс наш ЦЗ. Не считаешь что он "медленный газ" ?
Опять на классе привез же.