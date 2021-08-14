ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Россия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Африканских Наций 2019
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-08-14
2021-07-23
2021-07-24
2021-07-25
2021-07-26
2021-07-30
2021-07-31
2021-08-01
2021-08-02
2021-08-06
2021-08-07
2021-08-08
2021-08-09
2021-08-14
2021-08-15
2021-08-16
2021-08-21
2021-08-22
2021-08-26
2021-08-27
2021-09-12
2021-09-19
2021-09-24
2021-10-01
2021-10-15
2021-10-22
2021-10-29
2021-11-05
2021-11-19
2021-11-26
2021-12-03
2021-12-10
2022-02-25
2022-03-04
2022-03-11
2022-03-18
2022-04-01
2022-04-08
2022-04-15
2022-04-22
2022-04-29
2022-05-06
2022-05-13
2022-05-21
Ахмат - Динамо
Спартак - Урал
Нижний Новгород - Уфа
Ростов - ЦСКА

Протокол матча Ахмат против Динамо

Ахмат Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) 2:1 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Ахмат
2 : 1
завершен
вчера, 20:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 16.1 - 46.9
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 3
Средний возраст: 27.5 - 25.5
Средний рост: 184.6 - 183.2
Легионеров: 5 - 5
Схемы: 5-4-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 4
Динамо
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 4 тур
Стадион Ахмат-Арена (Грозный) +23 +26, Небольшой дождь
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.453.532.20
Фонбет Live! 1.04 12.50 100.00
Мелбет 3.26 3.40 2.40
BetBoom 3.20 3.35 2.34
    Еще
     
    29' Быстров Марат (96) уходит с поля, Карапузов Владислав (77) вышел на поле
     
    35' (1:0) Уткин Даниил (47)
     
    42' Карапузов Владислав (77)
     
    45+3' Нижич Зоран (20)
     
    64' Конате Мохамед (13) уходит с поля, Уциев Ризван (40) вышел на поле
     
    2
    73' Уткин Даниил (47) уходит с поля, Коновалов Игорь (11) вышел на поле
    73' Бериша Бернард (7) уходит с поля, Алсултанов Ислам (90) вышел на поле
     
    74' Алсултанов Ислам (90)
     
    85' Шелия Гиорги (88)
     
    34' Лаксальт Диего (93)
     
    38' (2:0) Автогол Шунин Антон (1)
     
    45+3' Макаров Денис (25)
     
    2
    46' Моро Никола (8) уходит с поля, Скопинцев Дмитрий (7) вышел на поле
    46' Паршивлюк Сергей (4) уходит с поля, Варела Гильермо (2) вышел на поле
     
    48' (2:1) Шиманьски Себастьян (53) (Скопинцев Дмитрий (7))
     
    61' Варела Гильермо (2)
     
    2
    63' Тюкавин Константин (70) уходит с поля, Н'Жи Клинтон (9) вышел на поле
    63' Макаров Денис (25) уходит с поля, Грулев Вячеслав (20) вышел на поле
     
    69' Шиманьски Себастьян (53) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
     
    73' Скопинцев Дмитрий (7)
     
    90+4' Ордец Иван (18)
    Голы
    Уткин Даниил 1:0 35’
    Шунин Антон 2:0(А) 38’
    48’ 2:1 Шиманьски Себастьян
    ассистент Скопинцев Дмитрий
    Наказания
    34’ Лаксальт Диего
    Карапузов Владислав 42’
    Нижич Зоран 45+3’
    45+3’ Макаров Денис
    61’ Варела Гильермо
    73’ Скопинцев Дмитрий
    Алсултанов Ислам 74’
    Шелия Гиорги 85’
    90+4’ Ордец Иван
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Карапузов Владислав Быстров Марат 29’
    46’ Скопинцев Дмитрий Моро Никола
    46’ Варела Гильермо Паршивлюк Сергей
    63’ Н'Жи Клинтон Тюкавин Константин
    63’ Грулев Вячеслав Макаров Денис
    Уциев Ризван Конате Мохамед 64’
    69’ Игбун Сильвестр Шиманьски Себастьян
    Коновалов Игорь Уткин Даниил 73’
    Алсултанов Ислам Бериша Бернард 73’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 18
    		4 Удары в створ 2
    		7 Фолы 14
    		1 Угловые 3
    		1 Офсайды 0
    		37% Владение мячом 63%
    		1 Cэйвы 2
    		4 Предупреждения 5
    Сортировать
    Все комментарии
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:33
    динамики хорошо играли. Очки придут.
    gentlewolf
    gentlewolf ответ баск (раскрыть)
    вчера в 23:50, ред.
    Кстати и по трансферам озвучили что ищут собаку в опорную зону, Моро видимо поднимут повыше наконец, и вовсе будет на боксов и апз 4 игрока. И напа ищут сразу в состав, считай Грулев освободится, видимо на фланг в Нжье подменять крайков. Видимо на случай еврокубков готовят составы)))
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 23:28
    Ну, вот выиграли на своём поле
    С ПОБЕДОЙ фк АХМАТ!!!
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 23:21
    Ахмат с победой!
    Рourquoi pas...
    Рourquoi pas...
    вчера в 23:00
    Грозный - молодцы! Хорошая игра!
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 22:56
    Динамо на каком месте ?
    баск
    баск ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:45
    Привет, Вить.
    Так хочется же надеяться, как же без надежды-то..)
    баск
    баск ответ gentlewolf (раскрыть)
    вчера в 22:38, ред.
    Мне кажется, Шварц просто хотел посмотреть, что получится (запихнув Заху налево в сложившейся ситуации), т.е. рискнул и проиграл..
    Но вообще, я не очень представляю, как он будет решать проблему Шима-Заха, в середине им тесно, кого-то из них придётся на лавку сажать- это маловероятно.
    Тогда Фому на лавку, получается, либо Макар будет игроком ротации, что тоже как бы вряд ли..

    В общем, я совсем не представляю, как это разрулить, я слишком для этого малоквалифицирован..)

    Что касается Бальбо.. ну, не знаю, может рано ещё в безнадёжные тупари его записывать..
    А может и не рано.. шо ж, бум смотреть....

    Почти полное отсутствие дальних ударов меня тоже удивляет, причём довольно давно..
    Кому зарядить у нас есть, почему не пользуются- непонятно..
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 22:32
    Молодежь Динамо на удивление сыграло откровенно очень слабо.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 22:25
    Три игрока травмировались у нас, жесть просто, в одной игре. Забей третий и играй в свое удовольствие, нет надо привезти себе, затем умирать на поле.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ Misha78 (раскрыть)
    вчера в 22:24
    Целое лето под 40 градусов, что ты хочешь. Юг испытывается погодой на прочность, ты же наверно в курсе.
    112910415
    112910415
    вчера в 22:21
    Без синяков и шишек побед не бывает
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    вчера в 22:20
    Обычный стон проигравших...Поле огород, Ахмат симулянты ,Карапузов предатель... А то что из 18 ударов, только 2 в створ ,это не важно...
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    вчера в 22:13
    Паша, моё Почтение!
    Павел -это вернулось за Уфу и ЦСКА. А на урок, ты зря надеешься, я же тебя предупреждал, давно, а ты не верил.....
    gentlewolf
    gentlewolf ответ баск (раскрыть)
    вчера в 22:12
    А мне кажется травма Лесового тактически переиграла Шварца.
    Он че-то поплыл, я понимаю с конями на пяток минут Захаряна налево поставить, ладно.
    Но сегодня Заха там вообще нульсен. При том что есть по ошибке позиционирующийся защитником Скопинцев.
    И Паршивлюк против Бериши - это как Паршивлюк против Суджука.
    Неужели Варела не хватает на весь матч?

    А еще такой вот факт - дофига владеем мячем перед чужой штрафной, две пушки - Моро и Фома, где удары из за штрафной? Поле как для игры футбол на пляже, пробить перед вратарем в землю - и гол.

    Короче вопросов много к Шварцу.
    И Бальбо Беггинс наш ЦЗ. Не считаешь что он "медленный газ" ?
    Опять на классе привез же.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 22:12
    Матч не смотрел. Судя по комментам болельщиков Динамо у их команды было преимущество
    У Динамо молодая команда и такая нестабильность вполне объяснима. Из Грозного мало кто увозит 3 очка
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 22:09
    Неожиданный результат.....ждём в следующем туре Ахмат в Москве.
    Борисыч1
    Борисыч1
    вчера в 22:07
    Обидно...Счёт не по игре.
    баск
    баск
    вчера в 22:07
    То что мы сегодня вляпаемся- это как-то носилось в воздухе..

    А уж выхватывать от наших бывших это у нас вообще как здрасте, было бы даже странно, если бы Владик не забил сегодня.

    Получать пару банок подряд, за кратчайший отрезок времени, тоже у нас не впервые, когда-то надо платить очками за такие уроки и как-то усваивать их.
    Вот и заплатили. Остаётся усвоить..)

    О матче в целом писать особенно нечего, Талалаев тактически переиграл Шварца.
    Хочется надеяться, что этот провал пойдёт впрок..
    suiw
    suiw ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 22:07
    И чем молодцы. Поле вспахали вчера?
    suiw
    suiw
    вчера в 22:04, ред.
    Ахмат последние 10 минут лежал на своем огороде. Судья не отреагировал
    Беренгар
    Беренгар
    вчера в 22:04
    Чечня круто
    Capral
    Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
    вчера в 22:04, ред.
    Везение зелёным? Скажи спасибо, что Ахмат в начале 2-го тайма не забил верняк. Иначе, позора не миновать!!!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:04
    Ахмат победил грозное Динамо в Грозном)...
    протон1
    протон1
    вчера в 22:03
    Типичная команда Талалая - симуляции, симуляции, и еще раз симуляции
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:01
    Да, рановато Динамовцам медали на шею повесили. Все еще впереди!
    gentlewolf
    gentlewolf
    вчера в 21:59
    Отскочил Ахмат.
    Видно кто то из Ада подруливал, пока Бог отвернулся, такое везение зеленым.
    Алексей Пивоваров
    Алексей Пивоваров
    вчера в 21:47
    Дааааа уж
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 21:19
    Все , испортили Макарова , не может забить , у нас стабильно забивал )
    Misha78
    Misha78
    вчера в 21:12
    Ну и поле, ужас, южный регион и летом, а такой колхоз, стыд.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100