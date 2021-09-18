В 1 Нойер Мануэль Пасы: 37 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

З 4 Зюле Никлас Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 44 Станишич Йосип Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 62

З 21 Эрнандес Люка Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 94 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

П 8 Горецка Леон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Выносы: 3 Пасы: 70 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 82 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 72

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 68

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 62

Запасные игроки

В 26 Ульрайх Свен

З 23 Куасси Нианзу Отборы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 18

З 5 Павар Бенжамен

З 3 Ричардс Омар Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 45

З 20 Сарр Буна Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 28

З 2 Упамекано Дайотчанкуль

П 18 Забитцер Марсель Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 28

П 42 Мусиала Джамал

Н 13 Чупо-Мотинг Эрик Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 22

Пропускают

(Н) - Операция

Не играл с 14.09.21 , с ним 4 из 16 очков в нац. чемпионате Коман Кингсли (Н) - Операция