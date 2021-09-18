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Бавария - Бохум
Майнц - Фрайбург
Аугсбург - Боруссия
Арминия - Хоффенхайм
Кёльн - РБ Лейпциг

Протокол матча Бавария против Бохум

Бавария Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) 7:0 Логотип футбольный клуб Бохум Бохум
Бавария
7 : 0
завершен
18 сентября 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 548.4 - 18.9
Очков за игру в нац. чемп.: 2.5 - 0.8
Средний возраст: 26.8 - 28.4
Средний рост: 184.6 - 183.6
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 6 - 0
Бохум
Германия. Бундеслига 2021/2022, 5 тур
Стадион Альянц Арена (Мюнхен), зрителей: 25000
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.0715.0737.85
Фонбет 1.05 15.00 30.00
Мелбет 1.06 15.00 26.00
1XBET 1.08 17.00 36.00
BetBoom 1.05 14.67 37.16
 
17' (1:0) Сане Лерой (10)
 
27' (2:0) Киммих Йозуа (6) (Сане Лерой (10))
 
32' (3:0) Гнабри Серж (7) (Мюллер Томас (25))
 
46' Дэвис Альфонсо (19) уходит с поля, Ричардс Омар (3) вышел на поле
 
52' Станишич Йосип (44)
 
61' (5:0) Левандовски Роберт (9) (Гнабри Серж (7))
 
2
62' Станишич Йосип (44) уходит с поля, Сарр Буна (20) вышел на поле
62' Сане Лерой (10) уходит с поля, Забитцер Марсель (18) вышел на поле
 
65' (6:0) Киммих Йозуа (6) (Горецка Леон (8))
 
68' Левандовски Роберт (9) уходит с поля, Чупо-Мотинг Эрик (13) вышел на поле
 
72' Киммих Йозуа (6) уходит с поля, Куасси Нианзу (23) вышел на поле
 
79' (7:0) Чупо-Мотинг Эрик (13)
 
35' Стафилидис Константинос (16)
 
43' (4:0) Автогол Ламбропулос Константинос (24)
 
57' Стафилидис Константинос (16) уходит с поля, Бокхорн Херберт (11) вышел на поле
 
2
58' Реджбекай Элвис (20) уходит с поля, Левен Эдуард (38) вышел на поле
58' Полтер Себастьян (40) уходит с поля, Ганвула Сильвер (35) вышел на поле
 
73' Пантович Милош (27) уходит с поля, Антви-Аджей Кристофер (22) вышел на поле
Голы
Сане Лерой 1:0 17’
Киммих Йозуа
ассистент Сане Лерой 		2:0 27’
Гнабри Серж
ассистент Мюллер Томас 		3:0 32’
Ламбропулос Константинос 4:0(А) 43’
Левандовски Роберт
ассистент Гнабри Серж 		5:0 61’
Киммих Йозуа
ассистент Горецка Леон 		6:0 65’
Чупо-Мотинг Эрик 7:0 79’
Наказания
35’ Стафилидис Константинос
Станишич Йосип 52’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Ричардс Омар Дэвис Альфонсо 46’
57’ Бокхорн Херберт Стафилидис Константинос
58’ Левен Эдуард Реджбекай Элвис
58’ Ганвула Сильвер Полтер Себастьян
Сарр Буна Станишич Йосип 62’
Забитцер Марсель Сане Лерой 62’
Чупо-Мотинг Эрик Левандовски Роберт 68’
Куасси Нианзу Киммих Йозуа 72’
73’ Антви-Аджей Кристофер Пантович Милош
Статистика
 24 Удары по воротам 5
15 Удары в створ 0
5 Фолы 9
2 Угловые 2
2 Офсайды 5
70% Владение мячом 30%
0 Cэйвы 8
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
Palex
Palex ответ Nazi (раскрыть)
18 сентября в 23:12
А чего её хаять? Берём Барсу 2:8 0:3 если не ошибаюсь в пользу Баварии.
Nazi
Nazi
18 сентября в 19:56
Потом понабегут хаять Лигу 1, дескать дворовый чемпионат одной команды. А вот в Бундеслиге можно все :) Хоть по 10:0 в пользу Баварии в последних 380+ матчах :)

Где они эти салатницы держат, наверно специально склад арендуют..
протон
протон
18 сентября в 18:50
Увлекательный чемпионат! Уверен, гонка будет до 20-го, а может даже и до 25-го тура!
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
18 сентября в 18:43
Как мало нужно людям для счастья)...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 сентября в 18:37
Побили рекорд спартака но к счастью не перебили.
Beka_byaka
Beka_byaka
18 сентября в 18:23
Что это?? Деградация футбола??
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
18 сентября в 18:09
Уберите детей от экрана
stanichnik
stanichnik Европ. гандикап хозяев в 1-м тайме - (0:1)
18 сентября в 14:24
Футбольный клуб Бавария бесспорный флагман немецкого футбола идущий без поражений на второй позиции в турнирной таблице, в то время, как Бохум с одной победой и отрицательной разницей занимает четырнадцатую строчку.
shlomo
shlomo 4:0
18 сентября в 13:17
“Бохум” - новичок Бундеслиги. Он попал в элиту благодаря втором по силе дивизиону. Разумеется, скорее всего, коллектив вернется в родной чемпионат по итогам сезона. “Бохум” проиграл в трех из четырех стартовых туров, едва ли ему удастся показать свою лучшую игру против мюнхенцев.

Мы думаем, что будет голевое пиршество. “Бавария” в бешеных кондициях, она в одиночку может забить четыре с лишним. Даже один Левандовски может оформить покер.
shlomo2
shlomo2 тотал больше (2.75)
18 сентября в 09:17
“Бавария” - одна из самых сильных команд Европы. Сменив тренера, многие могли подумать, что мюнхенцев ожидает спад, однако все стало даже лучше. У коллектива теперь меньше ошибок, более слаженная оборона. “Бавария” уже уничтожила “Барселону” в ЛЧ на выезде (0:3), а также хлопнула мощный “Лейпциг” на его территории (1:4). Парни пребывают в сумасшедшей форме.
Антон Белянкин
Антон Белянкин Тотал больше хозяев 4.5
18 сентября в 05:55
Почему такой прогноз? Бавария на голову сильнее любой немецкой команды, и является одним из сильнейших клубов Европы с мощнейшей атакой. Меньше трёх голов мюнхенская машина в этом сезоне не забивает, да и то столь "низкая" результативность наблюдается у мюнхенцев в матчах с соперниками уровня Барселоны или Боруссии. Так что пожелаю вратарю Бохума относится ко всему спокойней и наслаждаться футболом в исполнении настоящих мастеров.
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