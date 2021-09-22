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Милан - Венеция
Салернитана - Верона
Специа - Ювентус
Кальяри - Эмполи

Протокол матча Милан против Венеция

Милан Логотип футбольный клуб Милан 2:0 Логотип футбольный клуб Венеция Венеция
Милан
2 : 0
завершен
22 сентября 2021, 21:45
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 222 - 22.1
Очков за игру в нац. чемп.: 2.5 - 0.8
Средний возраст: 24 - 27.6
Средний рост: 181.4 - 182.9
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Венеция
Италия. Серия А 2021/2022, 5 тур
Стадион Джузеппе Меацца, зрителей: 26185
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.256.5212.59
Фонбет 1.23 6.30 12.50
Мелбет 1.26 6.27 12.30
1XBET 1.31 6.10 11.00
BetBoom 1.26 6.09 11.89
    Еще
     
    3
    59' Габбиа Маттео (46) уходит с поля, Томори Фикайо (23) вышел на поле
    59' Балло-Туре Фоде (5) уходит с поля, Эрнандес Тео (19) вышел на поле
    59' Флоренци Алессандро (25) уходит с поля, Салемакерс Алексис (56) вышел на поле
     
    68' (1:0) Диас Браим (10) (Эрнандес Тео (19))
     
    74' Ребич Анте (12) уходит с поля, Пеллегри Пьетро (64) вышел на поле
     
    80' Диас Браим (10) уходит с поля, Кессье Франк (79) вышел на поле
     
    82' (2:0) Эрнандес Тео (19) (Салемакерс Алексис (56))
     
    25' Форте Франческо (9)
     
    2
    53' Форте Франческо (9) уходит с поля, Анри Томас (14) вышел на поле
    53' Перец Дор (42) уходит с поля, Чрнигой Домен (33) вышел на поле
     
    2
    74' Эбуэи Тайронн (22) уходит с поля, Маццокки Паскуале (7) вышел на поле
    74' Йонсен Деннис (17) уходит с поля, Окереке Давид (77) вышел на поле
     
    77' Кальдара Маттиа (31)
     
    82' Вакка Антонио (5) уходит с поля, Тессманн Таннер (8) вышел на поле
    Голы
    Диас Браим
    ассистент Эрнандес Тео     		1:0 68’
    Эрнандес Тео
    ассистент Салемакерс Алексис     		2:0 82’
    Наказания
    25’ Форте Франческо
    77’ Кальдара Маттиа
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    53’ Чрнигой Домен Перец Дор
    53’ Анри Томас Форте Франческо
    Томори Фикайо Габбиа Маттео 59’
    Эрнандес Тео Балло-Туре Фоде 59’
    Салемакерс Алексис Флоренци Алессандро 59’
    Пеллегри Пьетро Ребич Анте 74’
    74’ Маццокки Паскуале Эбуэи Тайронн
    74’ Окереке Давид Йонсен Деннис
    Кессье Франк Диас Браим 80’
    82’ Тессманн Таннер Вакка Антонио
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 8
    		4 Удары в створ 2
    		12 Фолы 13
    		4 Угловые 4
    		0 Офсайды 1
    		67% Владение мячом 33%
    		2 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Zhgoon
    Zhgoon ответ milanetto9 (раскрыть)
    23 сентября в 08:31
    Хорошая тактика была придержать Тео на цепи и выпустить голодным и злым во втором тайме. Салемакерс на уставшего соперника тоже хорошо залетел. При этом сохранили силы основному составу.
    Zhgoon
    Zhgoon
    23 сентября в 08:30
    Три сухих матча из пяти. Все-таки отличного кипера подписали. При Доннарумме такого не было.
    milanetto9
    milanetto9
    23 сентября в 08:22
    как только Милан включил скорости у Венеции шансов не осталось
    протон
    протон
    23 сентября в 01:19
    милан в этом сезоне очень хорош!! и это без центральных нападающих, красавцы.
    VeniaminS
    VeniaminS
    23 сентября в 00:50
    Милан нормально сыграл,поздравляем с победой.
    beefs
    beefs
    23 сентября в 00:00
    А что кто то сомневался...
    протон
    протон
    22 сентября в 23:42
    Милан с уверенной победой!
    Zhgoon
    Zhgoon
    22 сентября в 23:29
    Тео — пушка просто.
    Zhgoon
    Zhgoon
    22 сентября в 22:44, ред.
    Зря ржал над потугами «Ювентуса» в матче со «Специей». Наш «Милан» в том же болоте застрял. Видимо, заразились чем-то в Турине.
    Gahi
    Gahi Тотал больше в 1-м тайме - 1.5
    22 сентября в 21:28
    В матче между командами Милан и Венеция главным будет что смогут гости противопоставить своим сегодняшнем соперникам для того чтобы сыграть достойно. Хотя у Милана есть футболисты которые не смогут сегодня сыграть по причине травм, но ротация внутри команды позволяет сделать нужные замены чтобы победить. Прогноз победа хозяев, тотал больше в 1-м тайме 1.5. Удачи
    протон
    протон
    22 сентября в 21:22
    Надо обыгрывать Венецию, несмотря на кадровые проблемы. Жду голов от Леао и Ребича! Форца!
    Уверенной победы Милану!
    На бумаге матч кажется простым для Милана, но всё может быть, много кадровых потерь в команде. Так что посмотрим. Даже тяжёлая минимальная победа хозяев меня полностью устроит)
    beefs
    beefs победа хозяев
    22 сентября в 20:44
    Милан очень солидно начал сезон и пока не потерпел ни одного поражения. Развить ус-пех «россонери» явно будут стремиться и сегодня – в клас-се они имеют очень серьезное преимущество над соперни-ком. При этом вряд ли сегодня стоит ждать разгрома.
    Сидор новый
    Сидор новый 3:1
    22 сентября в 18:21
    еще один новичок итальянской серии А "Венеция" сегодня приезжает в гости к грозному "Милану". "Милан" в прошлом туре сыграл в ничью с "Ювентусом" 1:1, у команды 3 победы 1 ничья и 10 очков, думаю что они будут претендовать на самые высокие места в этом сезоне и "Венецию" они просто обязаны обыгрывать и дома спокойно набирать три очка.
    izrafel
    izrafel 3:1
    22 сентября в 17:40
    Венеция в прошлом туре проиграла в матче против Специи и опустилась аж на 17-е место в турнирной таблице. Сложно данной команде будет бороться за выживание, но что поделать. Кстати, Венеция находится выше Ювентуса в таблице. Конечно, футболисты гостей постараются навязать борьбу, но хозяева все же выше классом. Поэтому ставлю на победу Милана с форой (-1.5).
    Вoлхв
    Вoлхв 3:1
    22 сентября в 17:04
    У “Венеции” лишь одна победа в четырех стартовых турах, но сложно было ожидать чего-то другого от новичка турнира. Пока венецианцы выделяются своей робостью. В среднем они подают всего 2,25 угловых за матч. Вполне можно сыграть УГЛ2М (3,5) за 1,91.
    Djebrael
    Djebrael 2:1
    22 сентября в 16:58
    Победу “Милана” букмекеры оценивают кэфом 1.26. Давайте посмотрим, как “россонери” играли дома в прошлом сезоне, когда кэф на их успех был в интервале от 1,2 до 1,3. За последние девять встреч только два разгрома — и это были команды, которые подходили к матчам с серией неудач:
    David Young
    David Young
    21 сентября в 01:18
    Победа Милана.
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