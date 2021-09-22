В 16 Меньян Мик Спасений: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 5 Балло-Туре Фоде Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 59

З 46 Габбиа Маттео Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 59

З 20 Калулу Пьер Ударов всего: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 57 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 13 Романьоли Алессио Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 91 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

П 25 Флоренци Алессандро Ударов всего: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 59

П 4 Беннасер Исмаэль Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Пасы: 95 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

П 8 Тонали Сандро Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 4 Пасы: 76 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 10 Диас Браим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 81

П 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

Н 12 Ребич Анте Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 1 Тэтэрушану Чиприан

В 96 Юнгдаль Андреас

З 14 Конти Андреа

З 23 Томори Фикайо Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 31

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 31

П 7 Кастильехо Самуэль

П 79 Кессье Франк Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 9

П 27 Мальдини Даниэль

П 56 Салемакерс Алексис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 31

Н 64 Пеллегри Пьетро Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 16

Пропускают

(П) - Травма

Не играл с 12.09.21 , с ним 3 из 19 очков в нац. чемпионате Бакайоко Тьему (П) - Травма

(Н) - Травма спины

Не играл с 28.09.21 , с ним 9 из 19 очков в нац. чемпионате Жиру Оливье (Н) - Травма спины

(Н) - Травма ахиллова сухожилия

Не играл с 12.09.21 , с ним 3 из 19 очков в нац. чемпионате Ибрагимович Златан (Н) - Травма ахиллова сухожилия

(З) - Мышечная травма

Не играл с 03.10.21 , с ним 15 из 19 очков в нац. чемпионате Калабрия Давиде (З) - Мышечная травма

(П) - Мышечная травма

Не играл с 01.09.21 , с ним 6 из 19 очков в нац. чемпионате Крунич Раде (П) - Мышечная травма