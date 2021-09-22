|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Уверенной победы Милану!
На бумаге матч кажется простым для Милана, но всё может быть, много кадровых потерь в команде. Так что посмотрим. Даже тяжёлая минимальная победа хозяев меня полностью устроит)
Уверенной победы Милану!
На бумаге матч кажется простым для Милана, но всё может быть, много кадровых потерь в команде. Так что посмотрим. Даже тяжёлая минимальная победа хозяев меня полностью устроит)