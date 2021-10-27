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С трудом но прервали. Шомуродов конкретно сел на лавку.
В тех играх где он играет он должен на 100% выкладиваться. Но такого я не наблюдал. Удачи Роме и Шоме!
С трудом но прервали. Шомуродов конкретно сел на лавку.
В тех играх где он играет он должен на 100% выкладиваться. Но такого я не наблюдал. Удачи Роме и Шоме!