В 28 Краньо Алессио Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 97

З 12 Белланова Рауль Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 97

П 25 Дзаппа Габриэле Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 4 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 97

П 44 Карбони Андреа Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 97

З 22 Ликояннис Хараламбос Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 97

З 23 Чеппителли Лука Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 97

П 27 Грасси Альберто Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 79

П 14 Дейола Алессандро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 82

П 8 Марин Рэзван Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 97

Н 10 Жоао Педро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 97

Н 30 Паволетти Леонардо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Блоки: 2 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 97

Запасные игроки

В 1 Арести Симоне

В 31 Радунович Борис

З 15 Альтаре Джорджио

З 33 Оберт Адам

П 36 Дель Пупо Исайя

П 21 Олива Кристиан Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 18

П 20 Перейро Гастон

Н 9 Кейта Бальде Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 15

Н 17 Фариас Диего

Пропускают

(З) - Травма колена

Не играл с 17.10.21 , с ним 5 из 6 очков в нац. чемпионате Дальберт (З) - Травма колена