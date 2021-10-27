В 1 Терраччано Пьетро Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 95

З 3 Бираги Кристиано Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 83

З 23 Венути Лоренцо Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 71

З 2 Мартинес Лукас Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 95

З 4 Миленкович Никола Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 73 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 95

П 32 Данкан Альфред Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 83

П 10 Кастровилли Гаэтано Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 57

П 18 Торрейра Лукас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 95

Н 9 Влахович Душан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 95

Н 7 Кальехон Хосе Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 71

Н 33 Соттил Риккардо Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 25 Розати Антонио

З 98 Игор

З 55 Настасич Матия

З 29 Одриосола Альваро Всего навесов: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 24

З 17 Терзич Алекса Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 12

П 20 Агостинелли Витторио

П 34 Амрабат Софьян

П 24 Бенасси Марко Фолов совершено: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 12

П 5 Бонавентура Джакомо Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 38

П 14 Малех Юссеф

П 8 Сапонара Риккардо Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 24

Н 99 Точи Эльон

Пропускают

(Н) - Простуда

Не играл с 24.10.21 , с ним 12 из 15 очков в нац. чемпионате Гонсалес Николас (Н) - Простуда

(В) - Мышечная травма

Не играл с 03.10.21 , с ним 6 из 15 очков в нац. чемпионате Дронговски Бартломей (В) - Мышечная травма