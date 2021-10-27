ГлавнаяВсе матчи
Матчи Италия. Серия А 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Албания. Суперлига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Кубок 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Катар. Старс-Лига 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2021/2022
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ-2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Россия. Премьер-Лига Крыма 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Турция. Кубок Турции 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
Япония. J-Лига 2021
2021-10-27
2021-08-21
2021-08-22
2021-08-23
2021-08-27
2021-08-28
2021-08-29
2021-09-11
2021-09-12
2021-09-13
2021-09-17
2021-09-18
2021-09-19
2021-09-20
2021-09-21
2021-09-22
2021-09-23
2021-09-25
2021-09-26
2021-09-27
2021-10-01
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-18
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-26
2021-10-27
2021-10-28
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22
2021-11-26
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-30
2021-12-01
2021-12-02
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06
2021-12-10
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-21
2021-12-22
2022-01-06
2022-01-09
2022-01-16
2022-01-23
2022-02-06
2022-02-13
2022-02-20
2022-02-27
2022-03-06
2022-03-13
2022-03-20
2022-04-03
2022-04-10
2022-04-16
2022-04-24
2022-05-01
2022-05-08
2022-05-15
2022-05-22
Лацио - Фиорентина
Ювентус - Сассуоло
Сампдория - Аталанта
Удинезе - Верона
Кальяри - Рома
Эмполи - Интер

Протокол матча Лацио против Фиорентина

Лацио Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) 1:0 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция) Фиорентина
Лацио
1 : 0
завершен
вчера, 21:45
Стартовый состав
Цена (млн. €): 222.3 - 154.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.7
Средний возраст: 29.7 - 26.3
Средний рост: 182.5 - 181.8
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
Фиорентина
Италия. Серия А 2021/2022, 10 тур
Стадион Олимпико
Лацио Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) 1:0 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция) Фиорентина
90:00
Лацио
Фиорентина
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.983.634.14
Фонбет 2.05 3.60 3.85
Мелбет 1.79 3.79 4.76
1XBET 2.04 3.68 3.94
BetBoom 1.85 3.72 4.36
52’ Педро
    Еще
     
    52' (1:0) Педро (9) (Милинкович-Савич Сергей (21))
     
    56' Катальди Данило (32)
     
    77' Фелипе Луис (3) уходит с поля, Габаррон Патрик Хиль (4) вышел на поле
     
    78' Альберто Луис (10)
     
    79' Милинкович-Савич Сергей (21) уходит с поля, Башич Тома (88) вышел на поле
     
    81' Иммобиле Чиро (17)
     
    2
    84' Педро (9) уходит с поля, Моро Рауль (27) вышел на поле
    84' Катальди Данило (32) уходит с поля, Лейва Лукас (6) вышел на поле
     
    24' Кастровилли Гаэтано (10)
     
    47' Бираги Кристиано (3)
     
    57' Кастровилли Гаэтано (10) уходит с поля, Бонавентура Джакомо (5) вышел на поле
     
    68' Данкан Альфред (32)
     
    2
    71' Кальехон Хосе (7) уходит с поля, Сапонара Риккардо (8) вышел на поле
    71' Венути Лоренцо (23) уходит с поля, Одриосола Альваро (29) вышел на поле
     
    2
    83' Бираги Кристиано (3) уходит с поля, Терзич Алекса (17) вышел на поле
    83' Данкан Альфред (32) уходит с поля, Бенасси Марко (24) вышел на поле
    Голы
    Педро
    ассистент Милинкович-Савич Сергей     		1:0 52’
    Наказания
    24’ Кастровилли Гаэтано
    47’ Бираги Кристиано
    Катальди Данило 56’
    68’ Данкан Альфред
    Альберто Луис 78’
    Иммобиле Чиро 81’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    57’ Бонавентура Джакомо Кастровилли Гаэтано
    71’ Сапонара Риккардо Кальехон Хосе
    71’ Одриосола Альваро Венути Лоренцо
    Габаррон Патрик Хиль Фелипе Луис 77’
    Башич Тома Милинкович-Савич Сергей 79’
    83’ Терзич Алекса Бираги Кристиано
    83’ Бенасси Марко Данкан Альфред
    Моро Рауль Педро 84’
    Лейва Лукас Катальди Данило 84’
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 9
    		2 Удары в створ 1
    		16 Фолы 11
    		3 Угловые 6
    		5 Офсайды 1
    		49% Владение мячом 51%
    		1 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 3
    Сортировать
    Все комментарии
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 10:04
    «Фиорентина» без Кокорина проиграла «Лацио»
    ------------------
    Звучит так, словно ТОЛЬКО с Кокориным Фиорентина всегда побеждала Лацио.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 09:04
    Хватит уже мусолить эту тему,значит так надо было для Фиорентины.
    Mi6
    Mi6
    сегодня в 08:40
    А был бы какоша, проиграли бы 0-2?))
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:38
    не получается у них без Саши, пора делать выводы !
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 06:36
    Фиорентина без Кокорина - звучит как лозунг
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Comentarios (раскрыть)
    сегодня в 01:08
    Кокорина болезнь . Неизлечимо !
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 01:07
    Ну сколько можно мусолить тему этого недоумка ?!
    4RT
    4RT
    сегодня в 00:59
    Туго им приходится без Кокорина 😁
    kotmyshka
    kotmyshka
    сегодня в 00:22
    Вообще то он был в заявке
    протон
    протон
    сегодня в 00:12
    Поэтому и уступила...
    Когда уже сашку поставят! Всех порвут тогда...
    протон
    протон
    сегодня в 00:12
    Эх будь там Кокорин то разорвали Тяжело Фиорентине без Кокорина...
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 23:55
    Кокорин вообще не переживает по этому поводу.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:54, ред.
    А у него действительно нет времени !!!)
    Пока Кокорин занят на съёмках фильма 🎥 "Нет времени на игру " в роли Джеймса Бонда , его команда проигрывает !!!)
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 23:49
    А шо с Кокориным
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 21:45
    Так-с...значит играет Лацио против Санатория Кокорина.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100