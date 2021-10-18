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С Артетой точно нужно что-то решать, и чем скорее его не станет в команде тем лучше для всех, и для него самого тоже. Арсенал не просто сейчас находится в конце турнирной таблицы, так он ещё и потерял свою игру и с каждым разом всё больше и больше это делает. Хочется верить и пожелать чтобы этот кризис наконец-то разрешился в положительную сторону и Арсенал опять был в кагорте топ клубов АПЛ ! Удачи !!!
Всем Добра !!!
С Артетой точно нужно что-то решать, и чем скорее его не станет в команде тем лучше для всех, и для него самого тоже. Арсенал не просто сейчас находится в конце турнирной таблицы, так он ещё и потерял свою игру и с каждым разом всё больше и больше это делает. Хочется верить и пожелать чтобы этот кризис наконец-то разрешился в положительную сторону и Арсенал опять был в кагорте топ клубов АПЛ ! Удачи !!!
Всем Добра !!!