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Протокол матча Арсенал против Кристал Пэлас

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) 2:2 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон) Кристал Пэлас
Арсенал
2 : 2
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 370 - 117.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1
Средний возраст: 24.1 - 27.4
Легионеров: 7 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 8 тур
Стадион Эмирейтс
Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон) Кристал Пэлас
00:00
Арсенал
Кристал Пэлас
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.703.835.72
Фонбет 1.65 3.80 5.50
BetBoom 1.61 4.19 5.69
    Еще
     
    8' (1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик (14)
     
    42' Сака Букайо (7)
     
    46' Сака Букайо (7) уходит с поля, Локонга Альберт-Мбойо (23) вышел на поле
     
    67' Эдегор Мартин (8) уходит с поля, Ляказетт Александр (9) вышел на поле
     
    81' Партей Томас (5) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
     
    90+5' (2:2) Ляказетт Александр (9)
     
    42' МакАртур Джеймс (18)
     
    50' (1:1) Бентеке Кристиан (20) (Айю Жордан (9))
     
    67' Миливоевич Лука (4) уходит с поля, Куяте Шейху (8) вышел на поле
     
    71' Айю Жордан (9) уходит с поля, Олисе Майкл (7) вышел на поле
     
    73' (1:2) Эдуар Одсонн (22) (Олисе Майкл (7))
     
    82' Эдуар Одсонн (22) уходит с поля, Томкинс Джеймс (5) вышел на поле
    Голы
    Обамеянг Пьер-Эмерик 1:0 8’
    50’ 1:1 Бентеке Кристиан
    ассистент Айю Жордан
    73’ 1:2 Эдуар Одсонн
    ассистент Олисе Майкл
    Ляказетт Александр 2:2 90+5’
    Наказания
    Сака Букайо 42’
    42’ МакАртур Джеймс
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Локонга Альберт-Мбойо Сака Букайо 46’
    Ляказетт Александр Эдегор Мартин 67’
    67’ Куяте Шейху Миливоевич Лука
    71’ Олисе Майкл Айю Жордан
    Мартинелли Габриэл Партей Томас 81’
    82’ Томкинс Джеймс Эдуар Одсонн
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 9
    		6 Удары в створ 6
    		7 Фолы 4
    		6 Угловые 3
    		0 Офсайды 3
    		54% Владение мячом 46%
    		4 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    kukuruzonax
    kukuruzonax
    сегодня в 12:16
    Объясните мне, что означает столбец "С" в таблицах национальных чемпионатов?
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 10:03
    проявили недюжинную волю к победе и вот - результат! Ничья достойная, трудовая!
    Mi6
    Mi6
    сегодня в 09:19
    Чалов мог бы феерить в этом матче, но Гинер испортил ему карьеру
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 09:18
    Тут, как бы, можно порадоваться за Виейра. У него получается лучше чем у Ходжсона и у Артеты
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 07:32
    Моя ава отражает все то, что сейчас происходит в клубе! У нас не команда, а кучка подростков, которые умеют играть, которые играют на задоре когда идет игра и которые ничего не могут сделать когда нужно проявить характер!!, у которых нет настоящего лидера ни на поле, ни в раздевалке!
    А об Артете вообще говорить не хочется...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 06:48
    Это жалкое зрелище
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 06:13
    А где Аршавин ?
    Почему не в основе ?
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 05:33
    Почему Артета ещё в клубе
    протон
    протон
    сегодня в 00:49
    слабоки, трухля, и мямли арсенал. что еще сказать?
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:18
    Это какой-то кошмар в облике Арсенала . Команда под руководством Артета смотрится как дети потерявшиеся в лесу и незнают дороги домой. Заблудились !! Быстрый гол и всё, команда рассыпалась и не знала что делать на поле ,кто куда бежит, кто кому делает передачи , для чего мы здесь вообще на поле и какя задача перед нами стоит. С выходом Ляказетта хоть временами были отрывки напоменающие игру в футбол ⚽️ , но почему-то очень короткие и невнятные . Сам брал на себя игру и тоже неудачно. Хоть в дополнительное время на исходе игры оказался в нужное время в нужном месте и всё таки принёс эту вымученную ничью. Даже и поздравлять как-то не лепо , команда Арсенал играя в родных стенах на последних секундах вырывает ничью.
    С Артетой точно нужно что-то решать, и чем скорее его не станет в команде тем лучше для всех, и для него самого тоже. Арсенал не просто сейчас находится в конце турнирной таблицы, так он ещё и потерял свою игру и с каждым разом всё больше и больше это делает. Хочется верить и пожелать чтобы этот кризис наконец-то разрешился в положительную сторону и Арсенал опять был в кагорте топ клубов АПЛ ! Удачи !!!
    Всем Добра !!!
    dzvinka
    dzvinka ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 00:03
    да уж... чисто глядя на игру, и на лицо Артеты когда он смотрит на эту игру... эти пустые глаза и напряженное лицо...
    чет нет предпосылок к улучшению ситуации или какому-то прорыву. Видно, что это его стабильный уровень, к сожалению. Типа он и так на максимуме, куда уже лучше)))
    Тристан
    Тристан
    сегодня в 00:03
    Везучий Артета, гад. Опять продлил свое никчемное существование. Для меня загадка, как хорошие игроки умудряются у Артеты стать никакими? Томиясу и Тирни играли в лучших традициях Беллерина - пасы только назад и потери на ровном месте.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    сегодня в 00:01
    Победила дружба.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ youtomee (раскрыть)
    вчера в 23:59, ред.
    Тут суперкомпьютер дал прогноз 8е место, так и думаю, 8е-10е будет. С этим телом на тренерском мостике в принципе выше и не поднимемся)
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    вчера в 23:58
    А сам Арсенал почти отдал место третьего клуба Лондона Кристал Пэлас.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе ответ Stalker-ato (раскрыть)
    вчера в 23:58
    Никто Арсенал ни глазил- их проблемы есть следствие их многолетнего курса-минимум вложений, максимум прибыли.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 23:58
    битва Артеты и Вийера победителя не выявила.
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    вчера в 23:57
    Ничьей с КП радуются как будто чемпионат выиграли лол))
    youtomee
    youtomee
    вчера в 23:57
    ну хотя бы ничейка, но это не тот Арсенал, который хотят видеть, так они и будут в лучшем случае в середине таблицы
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 23:56
    воу, таки Санек забил, ничесе.
    ну стекольщики конечно сами просили гол, кинули играть, сели вниз, уже ждали конца матча и халявы, поплатились заслуженно.
    dzvinka
    dzvinka ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 23:55
    я думаю он сам офигел от такой щедрой неожиданности, как ему отсыпали, думаю вообще не ждал))) а тут привалило, грех жаловаться.
    я вот ща боюсь чтобы с Салахом так не вышло, дадут ему 350, а он в следующем году превратится в Арду Турана, внезапно))) ахахахахаха хотя может будет как Робен, тащить но при этом не ломаться как тот, посмотрим.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ dzvinka (раскрыть)
    вчера в 23:51
    Когда тебе 300 тыс в неделю дают последним контрактом длинным, еще не то скажешь.
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    вчера в 23:49
    В общем пускай Арсенал всей командой сходят в Церковь или Костел или Мечеть, ну реально кто зглазил Арсенал, ТИРНИ чуть перекладину не сломал но в ворота не попал..... КАК, НУ КАК, ПОПРОСИ ЕГО ПОВТОРИТЬ ОН НЕ СМОЖЕШЬ ПОВТОРИТЬ, ПОТОМУ, ЧТО ЗАБЬЕТ.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 23:47
    обама это конечно обама... я остался, говорит, чтобы стать легендой этого клуба и творить историю.
    ну-ну
    еле пучеглазую легенду сбагрили, теперь этого с шеи сбросить еще постараться надо будет.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 23:43
    Лучший тренер сентября - это в суперпроходных матчах с "Норвичем" и "Бернли"? Ну так их теперь небось до апреля не будет, посмотрим, сколько лучший тренер сентября продержится))
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 23:42
    Артета после матча, как всегда, что то скажет в своём репертуаре, мол играли хорошо, моменты были, соперника переиграли по всем фронтам но проиграли, нравиться мне слушать или читать его после матчивые интервью :)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ dzvinka (раскрыть)
    вчера в 23:41
    Мой Нольтета в фантастическом стиле переломил неудачное начало сезона и уничтожил с минимальным счетом великие "Норвич" и "Бернли", сейчас он может позволить себе отдать игру Виейра, ему нужны очки, чтобы не вылететь, не следует считать это поражением, доминатор просто преклонил колено перед великим игроком.
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    вчера в 23:40
    Вышел леказет, Арсенал ожил но не забил, у КП вышел Олисе и они забили.
    Артета какой-то не фартовый совсем.....
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ dzvinka (раскрыть)
    вчера в 23:38
    Вообще не хотелось бы экспериментов... Контекс все еще свободен.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 23:37
    может Вийеру надо было, а не Артету?!
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