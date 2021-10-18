В 32 Рамсдейл Аарон Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 96

З 6 Габриэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 96

З 3 Тирни Киран Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 96

З 18 Томиясу Такехиро Фолов заработано: 1 Отборы: 6 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 96

З 4 Уайт Бен Отборы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 96

П 5 Партей Томас Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 81

П 10 Смит-Роу Эмиль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 96

П 8 Эдегор Мартин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 67

Н 14 Обамеянг Пьер-Эмерик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 96

П 19 Пепе Николя Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 96

П 7 Сака Букайо Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 1 Лено Бернд

З 17 Соареш Седрик

З 20 Тавареш Нуно

З 16 Холдинг Роб

П 23 Локонга Альберт-Мбойо Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 51

П 15 Мэйтленд-Найлз Эйнсли

П 25 Эль-Нени Мохамед

Н 9 Ляказетт Александр Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 29