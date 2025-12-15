Top.Mail.Ru
Глава РПЛ считает рабочей систему с нынешним лимитом на легионеров

15 декабря 2025, 22:13

Система российского футбола с нынешним лимитом на легионеров в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) является рабочей. Такое мнение на YouTube-канале «Это футбол, брат!» высказал президент РПЛ Александр Алаев.

Согласно нынешним правилам, клубы чемпионата России могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«В лиге есть игроки сборной Бразилии — Дуглас Сантос, Луис Энрике, но по многим оценкам лучшими игроками являются [Матвей] Кисляк, [Алексей] Батраков, [Максим] Глушенков, хотя можно спорить. Если будет обсуждаться тема лимита, мы будем рассматривать это в комплексе. Если будет какая-то система, которая еще лучше повлияет на футбол, то мы только за. При этом я вижу цифры и думаю, что, в принципе, система рабочая у нас», — отметил Алаев.

«Я считаю, что более логичным было бы обсуждение и возможные какие-то изменения лимита перед сезоном-2022/23. Потому что отстранение, уход легионеров. Это живая тема. Самое главное, что лимит — это не какая-то панацея», — добавил он.

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

cska1948
cska1948
16 декабря в 09:09
В стране по всем известным причинам идёт массовое импортозамещение. И только в спорте рассуждают, занятся этим или нет. Видимо, без хорошего пинка сверху этот вопрос так и будет висеть в воздухе.
112910415
112910415
16 декабря в 08:38
Алаеву нельзя забывать, с чьей руки кормится !
И министра обидеть нельзя !
так и крутится
CCCP1922
CCCP1922
16 декабря в 05:09
Интересно, а хоть кто-то пытался рассмотреть эту проблему с научной точки зрения
Alex_67
Alex_67
16 декабря в 03:31
Такое впечатление, что для главы РПЛ важнее показать точку зрения, отличную от большинства мнений... При этом Алаев откровенно любуется собой. Но в вопросе ужесточения лимита рубить сплеча не стоит, нужно делать всё постепенно...
Варвар7
Варвар7
16 декабря в 02:08
«Я считаю, что более логичным было бы обсуждение и возможные какие-то изменения лимита перед сезоном-2022/23. Потому что отстранение, уход легионеров» - сразу напрашивается логичный вопрос - Почему тогда Глава РПЛ не поднял этот вопрос ? )
Alex_67
Alex_67
16 декабря в 01:30, ред.
Игры с лимитом очень опасная вещь. Конечно, когда есть своя собственная, дееспособная система подготовки футболистов, некоторое количество иностранных игроков может благотворно влиять на футбол, но в России 🇷🇺 такой системы, к сожалению, нет. В нашей стране талант пробивает свою дорогу не благодаря прекрасным условиям, это вообще чудо, что талантливые игроки появляются. Печально...
CCCP1922
CCCP1922
16 декабря в 01:00
Так 13/8 и не лимит вовсе... Это почти свобода
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
16 декабря в 00:16, ред.
Ужесточение лимита и я это много раз писал, будет работать только вкупе с потолком зарплат. И ещё много надо делать, как работа с молодыми игроками , так и с бюджетными деньгами. А этим чинушам и кто присосался к этим деньгам это не надо.
Vilar
Vilar
15 декабря в 23:35, ред.
С таким руководителем, РПЛ да-а-а-леко пойдёт, ведь система рабочая. А на футбол повлияет система не рабочая, а российская, которая должна влиять на футбол, не легионерами, а своим развитием, воспитанием своих футболистов, строительством системы подготовки резерва! Примеры англичан и итальянцев после засилия клубов всякими цветными футболистами, для Алаева неизвестны. Его очень устраивает нынешняя рабочая система, и цифры он видит хорошие и думает: не дай бог, закончится эта рабочая система.
Bad Listener
Bad Listener
15 декабря в 23:20, ред.
А разве ужесточение лимита лучше повлияет на футбол? Какая то странная логика. На качество футбола ужесточение лимита скорее всего повлияет только в худшую сторону, и чтобы выправить ситуацию при условии работы над ней понадобятся десятки лет. А так как наши чиновники весь головняк скинули на клубы то решения всех проблем получается только в частных руках.
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 декабря в 23:09
...тверским рэспект!!!
shur
shur ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
15 декабря в 23:07
...для меня это не перебор, а принижение достоинств и возможностей наших соотечественников,доморощенных
игроков!!! Скажут где их взять? Воспитывайте и поднимайте!
Ан нет,проще купить и в основу напихать кого попало!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
15 декабря в 23:06
Он как и РФС на содержании Газпрома. Поэтому будет в уши дуть, что все хорошо, пусть так и будет. Но для российского футбола хватит и трёх легов на поле и 5 на лавке. Мне лично на наших смотреть интереснее, чем на бразильцев и африканцев. Из я и по ТВ вижу
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 декабря в 22:36, ред.
Много слишком легионеров ...мое мнение пять шесть достаточно...Восемь это перебор...
