Глава РПЛ считает рабочей систему с нынешним лимитом на легионеров

15 декабря 2025, 22:13

Система российского футбола с нынешним лимитом на легионеров в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ) является рабочей. Такое мнение на YouTube-канале «Это футбол, брат!» высказал президент РПЛ .

Согласно нынешним правилам, клубы чемпионата России могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«В лиге есть игроки сборной Бразилии — Дуглас Сантос, Луис Энрике, но по многим оценкам лучшими игроками являются [Матвей] Кисляк, [Алексей] Батраков, [Максим] Глушенков, хотя можно спорить. Если будет обсуждаться тема лимита, мы будем рассматривать это в комплексе. Если будет какая-то система, которая еще лучше повлияет на футбол, то мы только за. При этом я вижу цифры и думаю, что, в принципе, система рабочая у нас», — отметил Алаев.

«Я считаю, что более логичным было бы обсуждение и возможные какие-то изменения лимита перед сезоном-2022/23. Потому что отстранение, уход легионеров. Это живая тема. Самое главное, что лимит — это не какая-то панацея», — добавил он.

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».