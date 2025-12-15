Глава РПЛ Алаев не видит минусов в возвращении пива на стадионы

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев не видит ни одного минуса возвращения пива на футбольные стадионы. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что в правительстве состоялось совещание по вопросу возвращения пива на стадионы.
«Я очень боюсь, что опять что-то случится, но сейчас, как мы со многими общаемся, вероятность возвращения пива действительно высокая. Мы надеемся и просим представителей Госдумы и правительства реализовать данную инициативу. Есть мировая практика, есть российская практика, есть новая реальность, в том числе и с внедрением системы Fan ID. По моему мнению, [нет] ни одного минуса возвращения пива на стадион», — сказал Алаев.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.
Вобщем, глупая тема, а еще глупее то, что этой тупой темой хотят прикрыть, действительно важнейшие к обсуждению темы...
Мундиаль в 2018- м прошел, все на трибунах пили пенное. Чё ? Массовые беспорядки/ мордобой был ? Да нихрена.
И главное. Дуреет башка от разливного пива, где дрожжей нет, и одни добавки. Вот такое пиво - запретить однозначно, а от бутылочного и баночного никакого вреда на трибунах не будет.
