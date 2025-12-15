Глава РПЛ Алаев не видит минусов в возвращении пива на стадионы

1765828884

Президент Российской премьер-лиги не видит ни одного минуса возвращения пива на футбольные стадионы. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что в правительстве состоялось совещание по вопросу возвращения пива на стадионы.

«Я очень боюсь, что опять что-то случится, но сейчас, как мы со многими общаемся, вероятность возвращения пива действительно высокая. Мы надеемся и просим представителей Госдумы и правительства реализовать данную инициативу. Есть мировая практика, есть российская практика, есть новая реальность, в том числе и с внедрением системы Fan ID. По моему мнению, [нет] ни одного минуса возвращения пива на стадион», — сказал Алаев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.