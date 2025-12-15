Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Глава РПЛ Алаев не видит минусов в возвращении пива на стадионы

15 декабря 2025, 23:01

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев не видит ни одного минуса возвращения пива на футбольные стадионы. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что в правительстве состоялось совещание по вопросу возвращения пива на стадионы.

«Я очень боюсь, что опять что-то случится, но сейчас, как мы со многими общаемся, вероятность возвращения пива действительно высокая. Мы надеемся и просим представителей Госдумы и правительства реализовать данную инициативу. Есть мировая практика, есть российская практика, есть новая реальность, в том числе и с внедрением системы Fan ID. По моему мнению, [нет] ни одного минуса возвращения пива на стадион», — сказал Алаев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кисляк отметил влияние тренеров ЦСКА на свой прогресс
15 декабря
Мостовой считает, что сборную Аргентины не отстранят от ЧМ
14 декабря
Жерсон назвал «Зенит» самым обсуждаемым клубом России в Бразилии и Европе
12 декабря
Жерсон заявил, что замечательно чувствует себя в «Зените»
12 декабря
Французский футболист «Краснодара» Перрен считает хорошим уровень РПЛ
11 декабря
Сергей Некрасов рассказал, каким видит будущее «Спартака»
11 декабря
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ AleS (раскрыть)
16 декабря в 18:23, ред.
Баночное - как вариант. Разливуха, кстати, тоже должна быть - для помощи ментам/охране. Ведь кто купил разливуху, тот реально дурак, - вот за такими пусть они и смотрят (пасут их).
AleS
AleS ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
16 декабря в 18:12
Пустой бутылкой можно далеко кинуть, не допустят такого на стадионе. Только разливуха в пластиковых стаканчиках.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
16 декабря в 17:59, ред.
Главное, чтоб было не разливное, Олег. Эта дурь стольких людей угробила - мама не горюй.

Наше, ясен пень, - не чешское, но Жигулёвское в бутылках точно жизнь не сократит.

Хош совет как проверить пиво ? Из бутылки выливаешь примерно половину в стакан и смотришь сразу на бутылку: если пиво доброжённое, появятся крупные пузыри слоями друг на друга, начиная от ватерлинии до горловины. Это смело можешь пить (покупать/затариваться) - я так и делаю. В противном случае процесс брожения закончится у человека внутри и печень оч. быстро придёт в негодность.
Шуня771
Шуня771
16 декабря в 17:34
Доброго вечера!

Можно узнать по какой причине я не могу удалять комментарии из "Лучшие..."
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
16 декабря в 17:31
Макс!
Ты надеешься на чешское пиво на стадионе?)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
16 декабря в 12:35
Подтверждаю!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 12:34, ред.
В Чехии тоже самое.
Capral
Capral ответ AleS (раскрыть)
16 декабря в 12:01
Продолжительность жизни в Германии 80-90лет, при том, что пиво национальный продукт и его многие употребляют. У кого с урологией проблемы или с почками, тот может не пить. Всё сугубо индивидуально. Так и на стадионах...
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
16 декабря в 09:58
...Кстати о качестве!!! Цена одной и той же марки пиво в магазине,ларьке,кафе,баре,стадионе гуляет от и до, мама
дорогая, бизнес по русски...!!!
AleS
AleS
16 декабря в 09:20
Пейте пивко, болваньтесь, и 29 потом бегайте каждые 20 минут. Еще сигарет купить не забудьте, покурить перед игрой... Здоровья же у вас много и оно лишнее.

Будут вам яд продавать в три дорога на стадиончике, а вы будете пить, довольные травиться. Класс!
112910415
112910415
16 декабря в 08:28
очень боится, что пивного счастья не случится !
очень верится, что всё это бескорыстно ... )
Groboyd
Groboyd
16 декабря в 08:10
Ещё сиги верните, что бы вообще тошнотворно было сидеть на трибуне.
Alex_67
Alex_67
16 декабря в 05:32
Однажды, по пути в аэропорт Иркутска, ночью в деревенском киоске я купил сыну сок, в маленькой коробочке с трубочкой, 7 рублей 50 копеек он стоил. В Домодедово сын попросил купить ему такой же сок. В аэропорту он стоил уже 150 рублей. Пиво себе за 500 рублей я не стал брать из принципа. Конечно минусов нет, есть один большой плюс ➕ в виде огромной добавленной стоимости..
3xq9ezbk2ung
3xq9ezbk2ung
16 декабря в 05:29
Тема очень злободневная, надо срочно решать
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
16 декабря в 05:01
Почему на стадионе можно, а на улице, в транспорте, в магазине нельзя?
ABir
ABir
16 декабря в 03:37
Иногда, чтобы женщины казались лучше, чем есть на самом деле нужно немного алкоголя, так и с футболом по аналогии.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
16 декабря в 02:41, ред.
Никакого преувеличения. Я родом из Молдавии и скажу как есть: сухое вино, в странах, где выращивают виноград для промысла, дают даже детям. Само же вино, для уталения жажды, порой замещает взрослому населению воду. Для таких стран как Молдавия, Грузия, Армения, Балканские гос-ва, Франция и др., - это естественный ход бытия.
Французы же - самая пьющая нация в мире.

Тенденция к меньшему потреблению алкоголя ?) Вы когда в дьюти фри любого аэропорта Европы зайдёте, там и посмотрите на эту "тенденцию".
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
16 декабря в 02:06
Не все. Точно не саудиты, например. Да и в целом насчёт объёмов и регулярности Вы преувеличиваете. Плюс есть тенденция к меньшему употреблению алкоголя и уменьшению популярности крепких алкогольных напитков.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
16 декабря в 01:52, ред.
Для русского проблема культуры пития ?
Да ладно! Этот стереотип лечится, когда сам в Европу попадаешь.
Ты не видел в какой хлам напиваются немцы, когда за своих болеют... Был я в Турции в 2014- м и видел: что в отеле , что в Стамбуле , где мы ночевали, они первые в го*но превращаются. Орут, машут конечностями , а потом падают..., за ними голландцы, которые сигарету и алкоголь совмещают. Ну а наши - самые стойкие ( вместе с итальянцами)

Я уж про французов молчу, которые по трезвяку разве только детей делают.

Все в мире пьют как лошади..., а если кто угощает ( на халяву), то подавно.
Real Oviedo
Real Oviedo
16 декабря в 01:35
Давно пора вернуть пиво на стадионы. Никакого вреда от этого не будет. Взрослые люди могут контролировать себя.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
16 декабря в 00:54, ред.
Ну тогда давай и в ресторанах алкоголь запретим. Ресторан, - общественное место в которое, кстати, впускают и детей в сопровождении взрослых.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
16 декабря в 00:21, ред.
Против пива на стадионах, думаю, выступают люди, которые либо сами в завязке, либо имеют родных и близких с алкогольной зависимостью.

Мундиаль в 2018- м прошел, все на трибунах пили пенное. Чё ? Массовые беспорядки/ мордобой был ? Да нихрена.

И главное. Дуреет башка от разливного пива, где дрожжей нет, и одни добавки. Вот такое пиво - запретить однозначно, а от бутылочного и баночного никакого вреда на трибунах не будет.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
16 декабря в 00:14
И самогонщиков.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
16 декабря в 00:14
...в чём сила Брат? ...в самогоне!!!
Шуня771
Шуня771
16 декабря в 00:13
Здесь тема зажевана до целлюлозных волокон - как и что и кто не говорил бы, но допускать пиво на стадионы Нельзя...
Есть Закон глаголящий "В общественных местах распитие спиртных напитков запрещено..."
Сегодня на стадионы запусти Зеленого Змия, завтра прокатчики фильмов прошепчут - ...в кинотеатры пиво.... и им будут вторить хозяева Парков отдыха - Бочку пива в студию!
Но главное, а как семейный отдых с детьми...
Даже обсуждать нет никакого желания.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 00:13
...для русского человека болезненная тема, искусство питея!
Важность вопроса в чём ? Спорт это физическая культура нации
по факту, не то место для бухания! Это же не рок концерт или кинокомедия! В семидесятых отец с дядькой в Лужниках прямо на трибуне по соточке за Торпедо,никто ни слова не сказал А меня в 87-мом завернули на Малой Арене,портейном несло и подшатывало,на рок группу пришёл! Скользкая тема,все мы разные,со своими тараканами!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
16 декабря в 00:11, ред.
Во время Перестройки начали вырубать виноградники , дабы "бороться" с пьянством. Победили... и наплодили наркоманов.
Зато опыту набрались ! ((
пират Елизаветы
пират Елизаветы
16 декабря в 00:07
В последнее время много вредных инициатив ввели. То фан id, то пиво на стадионы...то новые налоги повесили на БК... Из за этих налогов теперь частные клубы испывают финанс.проблемы, в медиа лиге многие клубы закрываются.
BDA81
BDA81
16 декабря в 00:07
Мне все равно, я не хожу на стадионы уже лет десять. Так что будет там пиво или нет по барабану. Да и самого главного сейчас там нет, это ФУТБОЛА!!! Одна клоунада.
Варвар7
Варвар7
16 декабря в 00:04
"Я очень боюсь, что опять что-то случится" - и "ТАМ☝ ", вдруг передумают - Придётся опять "переобуваться"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 