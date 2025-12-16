«Манчестер Юнайтед» сыграл 4:4 с «Борнмутом» в АПЛ

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Встреча завершилась со счетом 4:4.
Голами у хозяев отметились: Амад Диалло (13'), Каземиро (45+4'), Бруну Фернандеш (77'), Кунья (79'). За гостей забивали Семеньо (40'), де Лима Барбоса (46'), Таверньер (52'), Крупи (84').
По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 26 очков, у гостей — 21 очко.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 21 декабря, соперником будет «Астон Вилла». «Борнмут» проведет следующий матч 20 декабря, (соперник — «Бернли»).