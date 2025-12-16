Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» сыграл 4:4 с «Борнмутом» в АПЛ

16 декабря 2025, 01:05
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 4Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Встреча завершилась со счетом 4:4.

Голами у хозяев отметились: Амад Диалло (13'), Каземиро (45+4'), Бруну Фернандеш (77'), Кунья (79'). За гостей забивали Семеньо (40'), де Лима Барбоса (46'), Таверньер (52'), Крупи (84').

По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 26 очков, у гостей — 21 очко.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 21 декабря, соперником будет «Астон Вилла». «Борнмут» проведет следующий матч 20 декабря, (соперник — «Бернли»).

Grizly88
Grizly88
16 декабря в 13:31
Хороший матч получился результативный
Van Vanovich
Van Vanovich ответ A.S.A (раскрыть)
16 декабря в 12:05
Да уже не знаю, как реагировать на этот судейский бардак. Думаю как у родоначальников футбола и судейство должно быть эталонным.
A.S.A
A.S.A ответ shur (раскрыть)
16 декабря в 11:26
И для нейтрально зрителя тоже!
Хороший матч тура было Тайн-Уирское дерби, там было всё, и футбол, и грубость, и напряжение дерби, и курьезный гол.....а тут был открытый футбол с голами на любой вкус!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
16 декабря в 10:29
вишни молодцы, боевитая, добротная команда под руководством Ираолы!
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
16 декабря в 10:17
..."По зрелищности это был самый лучший матч тура" для
Борнмута....!!!
shur
shur
16 декабря в 10:13
...больше всего "радуют" молодёжь-комментаторы ! С одной стороны похвально что заслуги МЮ вспоминают, но к происходящей картине
это никакого отношения не имеет! Для Фернандеша предел мечтаний
счёт сравнять с Борнмутом,как будто на ЧМ, нервный тик с призывом трибун,театр имени Аморима!!!
КЭТиК
КЭТиК
16 декабря в 08:40
С такой защитой претендовать на что-то серьезное несерьезно.
5y54rqaeknqf
5y54rqaeknqf
16 декабря в 08:39
Похоже защитники в этих командах зря зарплату получают.
Tatarin007
Tatarin007
16 декабря в 08:13
Вратарь МЮ не выспался походу, вообще с реакцией плохо. Который матч замечаю, что просто стоя на ногах, взглядом провожает мячи в ворота. хоть бы прыгнул для приличия. Даже если и прыгает, как будто в пол силы прыжки.
112910415
112910415
16 декабря в 07:56
над защитой надо поработать ! )
Alex_67
Alex_67
16 декабря в 07:33
Я думаю перестрелка понравилась только нейтральным зрителям. Пропускать четыре мяча в одном матче много для любой команды.
A.S.A
A.S.A ответ Van Vanovich (раскрыть)
16 декабря в 07:19
Вообще, раз уж испульзуют в футболе VAR, то считаю, что и такие моменты должны просматривать и отменять голы! Сколько раз забивали голы с ошибочно назначенных угловых....
A.S.A
A.S.A
16 декабря в 06:40
По зрелищности это был самый лучший матч тура! В первые пол часа МЮ мог громить Борнмут, но вместо этого пооучили мяч в свои ворота практически с первого момента....
Начало второго тайма и вовсе переворачивает матч с ног на голову, и уже Борнмут может громить дьяволов, но залетело не всё что создали.....а далее был левейший штрафной удар в пользу МЮ, который шикарно реализовал Бруно Фернандеш! Буквально сразу же МЮ снова вышел вперед в этой перестрелке, но вишни не сдавались и устроили настоящий штурм в концовке, отыгрались и могли побеждать, но вратарь МЮ вытащил! Вообщем, не пожалел, что посмотрел матч!
Bad Listener
Bad Listener
16 декабря в 05:58
Матч не смотрел, но счёт намекает на дворовость футбола
ABir
ABir
16 декабря в 05:42
От души друг другу понаколотили, как в боях без правил
пират Елизаветы
пират Елизаветы
16 декабря в 04:47
Даже носки Аморима не настолько дырявые, как оборона его команды...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
16 декабря в 01:27
А жёлтый цвет на флаге Германии означает пиво.)))
Van Vanovich
Van Vanovich
16 декабря в 01:22
Туповато в падении головой пробил игрок Борнмута в добавленные минуты 2го тайма. Пробил в Ламменса, хотя мог бы пробить левее вратаря, ведь по инерции летел влево, а он повернул голову вправо и во вратаря))
Nenash
Nenash
16 декабря в 01:16
Интересный матч.. Команды не спали.. 👍
Van Vanovich
Van Vanovich
16 декабря в 01:16
Левый штрафной дали МЮ, с которого забил Фернанднеш. Судьи в АПЛ те еще 7воны)
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
16 декабря в 01:15
4:4 и не одного авто гола!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
16 декабря в 01:15
Бугага иль не БУГАГА - это к делу не относится. Зарубежом народ пьет пенное на стадионах и проблему не делает.
Capral
Capral
16 декабря в 01:11
Походу футбол возвращается в 40-е.
