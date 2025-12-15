Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Акрон» объявил об уходе спортивного директора клуба

15 декабря 2025, 21:02

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» завершил сотрудничество со спортивным директором Антоном Чистяковым. Об этом сообщает пресс-служба «Акрона».

Отмечается, что за трансферную работу будет отвечать селекционный отдел во главе с Алексеем Буртовым.

«Наш клуб — это не только главная команда, выступающая в РПЛ, и „Акрон-2“. Это выстроенная структура, фундаментом которой является „Акрон — Академия Коноплева“. Во времена, когда могут быть введены различные ограничения, нам нужно обращать пристальное внимание на свой резерв и давать шанс своим воспитанникам. Тренерский штаб уже активно ведет эту работу, а наш селекционный отдел, отлично знакомый в том числе с положением дел в академии, станет в этом связующим звеном», — отметил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

После 18 туров «Акрон» набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Реал Овьедо» уволил второго главного тренера за сезон
14 декабря
Официально«Реал Сосьедад» уволил Франсиско с поста главного тренера
14 декабря
ОфициальноВасилий Березуцкий возглавил «Урал»
11 декабря
Газизов прокомментировал отставку Биджиева с поста тренера «Динамо» Мх
10 декабря
ОфициальноМахачкалинское «Динамо» приняло отставку Биджиева с поста главного тренера
09 декабря
В «Спартаке» заявили, что в списке кандидатов на пост тренера есть россияне
09 декабря
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
16 декабря в 08:45
ура, теперь только успехи !
CCCP1922
CCCP1922
16 декабря в 03:08
Надо сокращать управленческий аппарат, точнее оптимизировать его.
4cxxmd9ku5df
4cxxmd9ku5df
15 декабря в 22:30
Направление выбранно правильно, остаётся только наблюдать
Alex_67
Alex_67
15 декабря в 22:19
Цели у Акрона просто замечательные. Посмотрим, получится ли?
CCCP1922
CCCP1922
15 декабря в 22:13
Ну сейчас Акрону попрёт..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
15 декабря в 22:05
после матча в Грозном Дзюба требовал усилений состава.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
15 декабря в 21:53, ред.
Главное чтобы Артемка не обращал свое внимание на воспитание подрастающего поколения)))
Варвар7
Варвар7
15 декабря в 21:32
Похвально если Акрон захотел обратить своё внимание на подрастающее поколение...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 