«Акрон» объявил об уходе спортивного директора клуба

1765821744

15 декабря 2025, 21:02

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» завершил сотрудничество со спортивным директором Антоном Чистяковым. Об этом сообщает пресс-служба «Акрона».

Отмечается, что за трансферную работу будет отвечать селекционный отдел во главе с Алексеем Буртовым.

«Наш клуб — это не только главная команда, выступающая в РПЛ , и „Акрон-2“. Это выстроенная структура, фундаментом которой является „Акрон — Академия Коноплева“. Во времена, когда могут быть введены различные ограничения, нам нужно обращать пристальное внимание на свой резерв и давать шанс своим воспитанникам. Тренерский штаб уже активно ведет эту работу, а наш селекционный отдел, отлично знакомый в том числе с положением дел в академии, станет в этом связующим звеном», — отметил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.