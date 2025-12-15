Благотворительный футбольный турнир в поддержку Алдонина состоялся в Москве

1765811879

15 декабря 2025, 18:17

Благотворительный футбольный турнир в поддержку бывшего игрока сборной России и московского ЦСКА состоялся в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА .

Ранее пресс-служба Российской премьер-лиги сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания. Как стало известно ТАСС, Алдонину диагностировали рак желудка.

В турнире принимали участие друзья Алдонина и бывшие игроки ЦСКА . После игр состоялся благотворительный аукцион — все вырученные деньги пойдут на лечение бывшего футболиста.

«Дорогие друзья, я сейчас нахожусь в Германии на лечении. Я безумно благодарен каждому из вас, кто принял участие в турнире, спасибо вам огромное. Это имеет огромное значение для моих близких и для меня, всех обнимаю, всех уважаю. Надеюсь, что с такой вашей поддержкой я обязательно со всем справлюсь, самое главное: берегите своих родных и близких», — сказал Алдонин в видеообращении к участникам турнира.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА . Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.