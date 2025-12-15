Top.Mail.Ru
Благотворительный футбольный турнир в поддержку Алдонина состоялся в Москве

15 декабря 2025, 18:17

Благотворительный футбольный турнир в поддержку бывшего игрока сборной России и московского ЦСКА Евгения Алдонина состоялся в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Ранее пресс-служба Российской премьер-лиги сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания. Как стало известно ТАСС, Алдонину диагностировали рак желудка.

В турнире принимали участие друзья Алдонина и бывшие игроки ЦСКА. После игр состоялся благотворительный аукцион — все вырученные деньги пойдут на лечение бывшего футболиста.

«Дорогие друзья, я сейчас нахожусь в Германии на лечении. Я безумно благодарен каждому из вас, кто принял участие в турнире, спасибо вам огромное. Это имеет огромное значение для моих близких и для меня, всех обнимаю, всех уважаю. Надеюсь, что с такой вашей поддержкой я обязательно со всем справлюсь, самое главное: берегите своих родных и близких», — сказал Алдонин в видеообращении к участникам турнира.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.

До перехода в ЦСКА Алдонин защищал цвета волгоградского «Ротора», после ухода из армейского клуба играл за саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий». За сборную России он провел 29 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В ее составе принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.

Шуня771
Шуня771
16 декабря в 09:20
Конечно здоровья Алдонину!

Но операции на желудке у нас прекрасно делают уже лет пятьдесят...
112910415
112910415
16 декабря в 08:17
поправляйся, Евгений !
Твой Арсен
Твой Арсен ответ Romeo 777 (раскрыть)
16 декабря в 00:28, ред.
Он заработал много денег и все их отдал мошенникам. Там суть была в следующем: кто-то из футолистов нашел банк, который обещает космические проценты и вложил туда ВСЕ деньги и рассказал об этом друзьям-футболистам. 40% годовых! Пошел слух о таком чудо-банке. Банк назывался "Замоскворецкий". Многие футболисты все свои заработанные деньги вложили туда. Сразу ВСЕ!
Естественно банк понабрал вкладов и закрылся. Среди клиентов были: Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Ролан Гусев, Евгений Алдонин и другие. Владельцы банка все деньги вывели за рубеж. Потом эти футболисты подали коллективный иск к ГУ МВД России по г. Москве, требуя взыскать деньги с полиции, которая типа не смогла им вернуть украденные, и по их логике должна была оплачивать их наивность (мягко скажем). pravo.ru/news/214232
Так что Алдонин можно сказать в беду попал два раза. Хорошо, когда есть близкие, которые в такой ситуации могут в трудную минуту подставить плечо. Евгению здоровья и не опускать руки.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
15 декабря в 23:51, ред.
То, о чем ты написал - это основной признак цивилизованной страны. Все остальное , - мелочи жизни и решаемые проблемы.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
15 декабря в 23:50
Далеко не всё здесь цивилизованное, но есть и хорошее, безусловно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
15 декабря в 23:44
Да, Витя..., да. Алдонин правильно место операции выбрал. Германия ведь цивилизованная страна.
Sergo81
Sergo81 ответ Romeo 777 (раскрыть)
15 декабря в 23:33
Порылся, спасибо вам за совет. Оказывается у Жени банк замоскворецкий похитил 1,5 млн долларов в 2013г. Как и у Кержакова, анюкова, малафеева и многих других. Не беспокойтесь, обсуждать это не будем. Жене здоровья!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
15 декабря в 23:32
В Германии для пенсионеров и социальщиков подобное лечение (операция, химия, облучение) бесплатно. Для работающих, подобная операция не дешевая, но государство помогает и им. Перед химией, обычно делается один укол в живот, чтобы химия не была такой ужасной, хотя, что это такое, известно тем, кто это прошел. Один такой укол стоит 2,5 тыс евро, но для мало имущих- бесплатно.
Но всё это, уже не в радость, когда болячка настигла.(((
Алдонину- Здоровья и скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Romeo 777 (раскрыть)
15 декабря в 23:01
А может лучше огромные деньги из бюджета страны тратить не на легионеров, а на здоровье людей, в том числе и детей? Так будет благороднее.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Sergo81 (раскрыть)
15 декабря в 22:56
А с чего вы взяли, что у него деньги не работали? И почему вы уверенны, что он только тратил?? Для начала поройтесь в интернете, что у него есть и чем владеет, удивитесь.
Но не в этом суть, не хочу даже это обсуждать.
Ещё раз здоровья ему!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
15 декабря в 22:35, ред.
Прекрасный коммент. Мой вам личный респект.

Евгению выздоровления, но грустно быть свидетелем такого... Эти собранные деньги наверняка лично ему не нужны, - человек поехал оперироваться в Германию наверняка не на последние сбережения, у него финансов на это априори хватит, а вот помочь остальным, которые у нас здесь никому ненужные, было бы куда более гуманным..., - да и акция по сбору средств имела бы общенациональный смысл...

Дай то Бог, Женя поправится и поступит как Жанна Фриске, которая направила 32 ляма из собранных средств на лечение детишек...
VeniaminS
VeniaminS
15 декабря в 22:30
Хорошее дело,так должно и быть.Хорошего лечения !
Sergo81
Sergo81 ответ Romeo 777 (раскрыть)
15 декабря в 22:23
Это распространённое заблуждение. Алдонин закончил карьеру лет 10 назад. И за эти 10 лет он ничего в футболе не заработал. А траты гораздо больше среднего. Деньги если не работают, то таят как снег весной. Например, такой известный футболист Градиленко, работал таксистом и при этом ходил на матч тв в студию бесплатно. Скромный человек.
shur
shur
15 декабря в 22:17
...будем всё таки считать его Армейцем, играл всегда аккуратно,не
боясь лез в отборы! Всегда внешне подтянут, одевается со вкусом!
Хороший футболист и человек,заботливый отец! Можно молодёжи
преподнести как пример для подражания! А главное отклик общества
на происходящее и настрой самого Жени,хотящего перемен!!!
shlomo2
shlomo2
15 декабря в 21:04
Уважение организаторам этого турнира... ну а Евгению здоровья!
x6qvysd77f5a
x6qvysd77f5a
15 декабря в 20:49
Сытно ел, сладко спал и так все.. Никому не пожелаешь...
bsdujuyf7cuk
bsdujuyf7cuk
15 декабря в 20:22
Здоровья Евгению, теперь точно поможет
Alex_67
Alex_67
15 декабря в 20:18
Ну вот... А в России нельзя? Судя по бодрым сообщениям, ещё чуть-чуть и будет возможно. Но время не ждет... Алдонин справится!!!
CCCP1922
CCCP1922
15 декабря в 20:10
Хорошее дело — теперь он обязательно поправится...
Варвар7
Варвар7
15 декабря в 19:30
"Благотворительный футбольный турнир" - Это наверное наилучший формат для помощи известному футболисту ! Пожелаю по возможности, как можно более полноценного выздоровления Евгению ! Держись парень !
Romeo 777
Romeo 777
15 декабря в 19:05
Крепкого здоровья и выздоровления!
Но хотелось бы отметить один момент, Алдонин был хорошим футболистом, и за карьеру заработал много денег…но даже таким людям при деньгах собирают деньги. А представьте каково обычным простым людям, которые столкнулись с такими тяжелыми заболеваниями, им никто так не помогает, борятся с болезнями своими силами и своими скромными карманами…
Здоровья всем!!!
sv_1969
sv_1969
15 декабря в 18:57
Хорошее дело сделали! Жене скорейшего выздоровления терпения и сил! Выздоравливай!
Lobo77
Lobo77
15 декабря в 18:36
Алдонону - выздоровления!
Хороший игрок был.
Lobo77
Lobo77
15 декабря в 18:35
Новый динамовский манеж.
Доводилось там поиграть не раз.
