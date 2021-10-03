|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Зенит потчует на лаврах, питерцы знают, что у них практически по всем показателям нет конкурентов в России, поэтому и получается вот такая недонастройка на соперника. Этот результат вряд ли на что-то повлияет, но сам по себе настрой "да мы и пол-силы всех вынесем" ещё не раз сыграет злую шутку с командой и Петербурга.
Будем надеяться, что на Ювентус будет очень хороший настрой, иначе в игроков и тренера уже полетит побольше критических стрел.
Зенит потчует на лаврах, питерцы знают, что у них практически по всем показателям нет конкурентов в России, поэтому и получается вот такая недонастройка на соперника. Этот результат вряд ли на что-то повлияет, но сам по себе настрой "да мы и пол-силы всех вынесем" ещё не раз сыграет злую шутку с командой и Петербурга.
Будем надеяться, что на Ювентус будет очень хороший настрой, иначе в игроков и тренера уже полетит побольше критических стрел.