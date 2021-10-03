В 1 Крицюк Станислав Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 3 Дуглас Сантос Отборы: 2 Всего навесов: 11 Точные навесы: 3 Выносы: 4 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 44 Ракицкий Ярослав Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 65 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 2 Чистяков Дмитрий Отборы: 2 Блоки: 2 Выносы: 3 Пасы: 58 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 5 Барриос Вильмар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 79

П 8 Вендел Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 89

П 14 Кузяев Далер Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 74

З 19 Сутормин Алексей Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 79

П 7 Азмун Сердар Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 42

Н 22 Дзюба Артём Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 10 Малком Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 91 Бязров Давид

В 41 Кержаков Михаил

З 4 Круговой Данил Фолов заработано: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 11

З 6 Ловрен Деян

З 94 Хотулев Данила

П 21 Ерохин Александр Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 15

П 64 Кравцов Кирилл Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 11

П 17 Мостовой Андрей Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 16