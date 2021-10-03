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Зенит - Сочи
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Протокол матча Зенит против Сочи

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 1:2 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Зенит
1 : 2
завершен
вчера, 16:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 130.8 - 15.7
Очков за игру в нац. чемп.: 2.6 - 1.7
Средний возраст: 27.7 - 28.3
Средний рост: 183.5 - 183.4
Легионеров: 6 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-3
Серия побед: 3 - 0
Сочи
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 10 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург) +12 +13, Ясно
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.385.418.33
Мелбет 1.40 5.13 8.21
BetBoom 1.37 5.52 7.89
    Еще
     
    42' Азмун Сердар (7)
     
    45' (1:0) Дзюба Артём (22) (Малком (10))
     
    74' Кузяев Далер (14) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
     
    75' Малком (10) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
     
    2
    79' Барриос Вильмар (5) уходит с поля, Кравцов Кирилл (64) вышел на поле
    79' Сутормин Алексей (19) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
     
    90+1' Вендел (8) уходит с поля, Кузнецов Даниил (85) вышел на поле
     
    44' Терехов Сергей (13)
     
    3
    62' Воробьёв Дмитрий (7) уходит с поля, Попов Ивелин (8) вышел на поле
    62' Бурмистров Никита (18) уходит с поля, Маргасов Тимофей (34) вышел на поле
    62' Прохин Данила (87) уходит с поля, Юсупов Артур (6) вышел на поле
     
    63' Заика Кирилл (27)
     
    66' Заика Кирилл (27) уходит с поля, Жоаозиньо (22) вышел на поле
     
    67' (1:1) Касьерра Матео (30)
     
    71' (1:2) Терехов Сергей (13) (Юсупов Артур (6))
     
    2
    90+2' Касьерра Матео (30)
    90+3' Нобоа Кристиан (16)
    Голы
    Дзюба Артём
    ассистент Малком     		1:0 45’
    67’ 1:1 Касьерра Матео
    71’ 1:2 Терехов Сергей
    ассистент Юсупов Артур
    Наказания
    Азмун Сердар 42’
    44’ Терехов Сергей
    63’ Заика Кирилл
    90+2’ Касьерра Матео
    90+3’ Нобоа Кристиан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    62’ Маргасов Тимофей Бурмистров Никита
    62’ Попов Ивелин Воробьёв Дмитрий
    62’ Юсупов Артур Прохин Данила
    66’ Жоаозиньо Заика Кирилл
    Мостовой Андрей Кузяев Далер 74’
    Ерохин Александр Малком 75’
    Кравцов Кирилл Барриос Вильмар 79’
    Круговой Данил Сутормин Алексей 79’
    Кузнецов Даниил Вендел 90+1’
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 17
    		4 Удары в створ 5
    		2 Фолы 15
    		5 Угловые 4
    		1 Офсайды 1
    		53% Владение мячом 47%
    		3 Cэйвы 3
    		0 Предупреждения 4
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Petergoff (раскрыть)
    сегодня в 12:22
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Фанат Мутко (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 12:19
      Гораздо проще и полезнее добиться запрета на госфинансирование профессионального футбола для всех. Всё должны быть в равных условиях и тратить свои деньги как Федун и галицкий
      Денис Михеев
      Денис Михеев
      сегодня в 10:29
      Если это договорняк, то объясните мне, на кой хрен было выпускать основу? Ну хоть кому-нибудь дали бы тогда отдохнуть. Как-то соасем нелогично получается.
      Petergoff
      Petergoff
      сегодня в 07:49, ред.
      Сегодня почти все гранды проиграли-ПСЖ, Бавария, Зенит😃
      протон
      протон
      вчера в 23:53
      Матч проиграл Семак. Почему замены так поздно? У ребят запасных горят глаза. А он насилует основу. Где логика. Крицюк пускает такие пенки в каждом матче! Сегодня мог бы сыграть Кержаков..
      протон
      протон
      вчера в 23:52
      Ну проиграли и проиграли. Надо работать и двигаться дальше, и порадоваться: как было +4, так и осталось.
      Забей Дзюба на 55-й в 9, не известно как бы все закончилось. А вообще удаление дало свои плоды.
      1) Во время гола который не засчитали, было видно что вратарь первее ударил шипами Азмуна в колено, после чего Азмун задел вратаря ногой.
      2)Во втором тайме видно было как игрок Сочи подсек ногу Мостовому.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Фанат Мутко (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 22:59
      А мы здесь речь ведем только о футболе и о том, что Газпром скупил все что можно . И РПЛ и Матч ТВ, И народу не нравится, что Зенит жирует за госденьги. Это неспортивно. Почему государство не содержит, например КС, или Уфу, ? Почему Миллер распоряжается бюджетными деньгами как своими?. Вот это народу и не нравится. В Москве тоже есть бюджетные клубы и нам это тоже не нравится. Футбол должен быть частным и честным.
      KLINSI
      KLINSI ответ suiw (раскрыть)
      вчера в 22:27
      Ясно же как Божий день!
      Остальной народ слеп??
      Или всех устраивает гнилое болото??
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      вчера в 22:02, ред.
      Я болельщик Спартака,но сегодня мой респект Федотову и его команде! Сочи спокойно,профессионально,качественно,вдохновенно провели встречу с лидером чемпионата,на его поле,показав всем,что с этим монстром можно и нужно бороться!Зажав волю в кулак,стиснув зубы,с холодной головой и полной уверенностью в себе! Спасибо Сочи,Вы дарите такие положительные эмоции.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 21:55
        gwynb1eidd
        gwynb1eidd ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
        вчера в 21:39
        Но с Газпромом у России тягаться не кому...
        pomor45
        pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
        вчера в 21:14
        Что проиграл - фигня, а вот то, что потерял игру после первого гола вследствие собственного ляпа и так её и не вернул - вот это существенный недостаток в характере команды. Есть над чем поработать.
        pomor45
        pomor45 ответ Дима Логинов (раскрыть)
        вчера в 21:11
        Стоимость состава, недонастрой, настрой, критические стрелы - патетика, мишура, горох об стенку.
        pomor45
        pomor45
        вчера в 21:03, ред.
        Тут хоть статистика равная, а вот как могла Бавария продуть Айнтрахту при глобальном превосходстве по статистике: по ударам 20 против 5; в створ - 10 против 3; владение 72% против 28%. Фортуна решила пошутить над расслабившимися чемпионами в назидание.
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        вчера в 21:00
        А что, собственно, случилось ? Ничего особенного. Когда-нибудь "Зенит" должен был проиграть, проиграл сегодня. Дополнительный стимул для дальнейших положительных результатов.
        протон
        протон
        вчера в 20:52
        Вот и разнообразие появилось, что Зенит дома проиграл команде, далеко не претенденту на чемпионство России... Ну да ладно, лишь бы в Лиге Чемпионов дома никому не проигрывали... Дома, и родные стены пусть помогают в важнейших матчах..
        протон
        протон
        вчера в 20:51
        Мда. Нельзя сказать что плохо играли, но первое поражение в сезоне. Поздравляю Сочи!
        Правдолюб158
        Правдолюб158
        вчера в 20:50
        А так же полная сыкливая игра Семака...
        Проигрываем ..Малком очень полезен и хочет играть...ЗАЧЕМ менять напов по позиции ,а не добавить НАПА ?!?
        Правдолюб158
        Правдолюб158
        вчера в 20:48
          Evilhuman
          Evilhuman
          вчера в 20:39
          Вот же народ и выиграли договорняк и проиграли договорняк))), ни как не угодить ...
          Футбольный обозреватель
          Футбольный обозреватель
          вчера в 20:31
          Столько комментариев давно не видел, кто теперь будет спортить, что Зенит народный клуб! Все перпеживают за судьбу чемпиона.
          Футбольный обозреватель
          Футбольный обозреватель
          вчера в 20:29
          Бывает и такое. Теперь никто не скажет,что Сочи фарм клуб Зенита.
          valt134
          valt134
          вчера в 20:16
          Ну вот и славно! Поставили Зенит в неудобную позу. Почаще бы.
          zyxel410
          zyxel410 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
          вчера в 20:13
            Альфи
            Альфи ответ Храневец (раскрыть)
            вчера в 20:07
              второй
              второй
              вчера в 20:05
              Чистяков второй матч косячит!!Автогол,теперь не согласованность с вратарём-пора ему призадуматься!!!
              Вернувшийся_Князь
              Вернувшийся_Князь
              вчера в 20:02
              Вот вам и Сочи белые ночи.
              амурец
              амурец
              вчера в 20:02
              Да уж
              Александр Апалько
              Александр Апалько
              вчера в 19:59
              Наверно, показной матч, чтоб заткнулись ненадолго
              trudogolik
              trudogolik
              вчера в 19:57
              Да проблема вратаря в Зените существует, Крицук без года неделя в клубе а уже пару раз накосячил, надо Его на лавку пока посадить,
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