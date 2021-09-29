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Манчестер Юнайтед - Вильярреал
Аталанта - Янг Бойз
Зенит - Мальме
Бавария - Динамо
Бенфика - Барселона
Ред Булл Зальцбург - Лилль
Вольфсбург - Севилья
Ювентус - Челси

Протокол матча Манчестер Юнайтед против Вильярреал

Манчестер Юнайтед Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед 2:1 Логотип футбольный клуб Вильярреал Вильярреал
Манчестер Юнайтед
2 : 1
завершен
29 сентября 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 522 - 147
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.3
Средний возраст: 26.5 - 27.7
Легионеров: 9 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Вильярреал
Лига чемпионов 2021/2022, 2 тур
Стадион Олд Траффорд
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.326.83
Фонбет 1.50 4.35 6.50
Мелбет 1.51 4.42 7.05
1XBET 1.53 4.68 6.75
BetBoom 1.52 4.39 6.49
    Еще
     
    60' (1:1) Теллес Алекс (27) (Фернандеш Бруну (18))
     
    68' Гринвуд Мэйсон (11)
     
    71' Теллес Алекс (27)
     
    2
    75' Погба Поль (6) уходит с поля, Кавани Эдинсон (21) вышел на поле
    75' Санчо Джейдон (25) уходит с поля, Матич Неманья (31) вышел на поле
     
    2
    89' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Лингард Джесси (14) вышел на поле
    89' Теллес Алекс (27) уходит с поля, Фред (17) вышел на поле
     
    2
    90+5' (2:1) Роналду Криштиану (7) (Лингард Джесси (14))
    90+6' Роналду Криштиану (7)
     
    53' (0:1) Алькасер Пако (9) (Груневельд Арно (15))
     
    58' Алькасер Пако (9) уходит с поля, Диа Булайе (16) вышел на поле
     
    59' Морено Альберто (18)
     
    61' Тригерос Мануэль (14) уходит с поля, Эступиньян Первис (12) вышел на поле
     
    67' Пино Йереми (21)
     
    68' Альбиоль Рауль (3)
     
    3
    73' Морено Альберто (18) уходит с поля, Пенья Рубен (20) вышел на поле
    73' Пино Йереми (21) уходит с поля, Гомес Мойзес (23) вышел на поле
    73' Альбиоль Рауль (3) уходит с поля, Манди Айсса (22) вышел на поле
     
    90+1' Пенья Рубен (20)
    Голы
    53’ 0:1 Алькасер Пако
    ассистент Груневельд Арно
    Теллес Алекс
    ассистент Фернандеш Бруну     		1:1 60’
    Роналду Криштиану
    ассистент Лингард Джесси     		2:1 90+5’
    Наказания
    59’ Морено Альберто
    67’ Пино Йереми
    Гринвуд Мэйсон 68’
    68’ Альбиоль Рауль
    Теллес Алекс 71’
    90+1’ Пенья Рубен
    Роналду Криштиану 90+6’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    58’ Диа Булайе Алькасер Пако
    61’ Эступиньян Первис Тригерос Мануэль
    73’ Пенья Рубен Морено Альберто
    73’ Гомес Мойзес Пино Йереми
    73’ Манди Айсса Альбиоль Рауль
    Кавани Эдинсон Погба Поль 75’
    Матич Неманья Санчо Джейдон 75’
    Лингард Джесси Гринвуд Мэйсон 89’
    Фред Теллес Алекс 89’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 15
    		7 Удары в створ 7
    		10 Фолы 10
    		4 Угловые 4
    		3 Офсайды 0
    		56% Владение мячом 44%
    		6 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    30 сентября в 18:34
    Знатный отскок великого Юнайтеда) Жалко Вильярреал, по игре испанцы гораздо больше заслужили 3 очка...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    30 сентября в 16:41
    Рон, ты просто лучший! Искренне рад за Криштиану) Да, манкунианцы заставили понервничать своих болельщиков! И все же это волевая победа. Всех преданных болельщиков Манчестер Юнайтед с потной и очень важной викторией!
    Aivust
    Aivust
    30 сентября в 15:08
    Лучший в мире ,гном и рядом не стоит.
    lobsterdam
    lobsterdam
    30 сентября в 12:43
    МЮ как обычно в последнее время сначала валяет дурочку, типа на тренировке, потом пропускают, потом начинают судорожно бегать, делать замены, ну и дальше, как масть пойдет или пан, или пропал, короче какая-то бесшабашная игра. Ну а Далота давно пора было в аренду, лучше бы Вильямса сохранили. Хорошо еще, что Марсика не выпустили! В былые времена за счет краев и кроссов создавали массу моментов, а сейчас вся игра строится на произвольном понимании ситуации каждого игрока, короче сплошная импровизация
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Jazz- (раскрыть)
    30 сентября в 12:21
    почему вандейку а не любому другому игроку Ливерпуля того сезона? все были причастны к победам
    Jazz-
    Jazz- ответ Усы Пескова (раскрыть)
    30 сентября в 11:54
    Мерять величие по ЗМ в 2021 это конечно смешно) Тот факт что ван Дайку не дали его а дали Месси, это был последний гвоздь в гроб этой награды. Про Леву вообще молчу, если не дадут за 2 года один хотя бы, закрывайте это все
    амурец
    амурец ответ FERIS (раскрыть)
    30 сентября в 11:28
    Точнее 4
    Олег Гусов
    Олег Гусов ответ Усы Пескова (раскрыть)
    30 сентября в 09:46
    Из шести , так называемых ЗМ Месси , как минимум четыре - деревянные !!!
    После ухода Иньесты , Хави и Неймара в 2015, он за пределами Испании ничего не выиграл, но зато были позорные кабэги от Ромы , Ливерпуля, Ювентуса . За прошедщий сезон 2-8 от Баварии и 1-4 от ПСЖ , и нигде нибудь , а на Камп Ноу.
    Так что , как говорится , " Закусывать надо".
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ протон (раскрыть)
    30 сентября в 09:14
    Конечно. Судя по фото у него около 10% жира.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    30 сентября в 08:15
    Наконец-то победили этот неуступчивый Вильярреал, можно сказать что Роналду спас Сульшера. Очень сказалось отсутствие Биссаки из-за красной, против Аталанты он тоже не имеет права играть, это проблема, Далота только так проходили. Теллес молоток вовремя забил с красивого паса Бруно, Лингард и Кавани хорошо вышли за замену. Надо и Аталанту дома побеждать в следующем туре.
    FERIS
    FERIS ответ Усы Пескова (раскрыть)
    30 сентября в 07:33
    Месси честно выиграл 6 ЗМ?
    Не смеши мои тапки...
    У него нужно как минимум половину забрать.
    FERIS
    FERIS
    30 сентября в 07:25
    МЮ с победой!
    Рон сделал результат!
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    30 сентября в 07:17
    Как всегда для МЮ тянут время.)
    Усы Пескова
    Усы Пескова ответ Per4ick (раскрыть)
    30 сентября в 07:10
    Наплакал! Достаточно вспомнить 2013 год, когда Роналду грозился больше не посещать мероприятия УЕФА, после чего он и получил ЗМ за бестрофейный сезон!
    4RT
    4RT
    30 сентября в 06:42
    Как щенков по полю гоняли этих МЮ
    sir_Alex
    sir_Alex
    30 сентября в 06:26
    На то он и Роналду!
    ermak6848
    ermak6848
    30 сентября в 05:59
    Хорошая Новость
    протон
    протон
    30 сентября в 03:38, ред.
    Потому что он Великий!интересно у великого есть один грамм жира?
    протон
    протон
    30 сентября в 02:55
    Чел вернулся в свой дом. вот и от счастья пашет как ошпаренный.
    протон
    протон
    30 сентября в 02:54
    Чисто мышцы,вот парень пашет
    Эджуке
    Эджуке
    30 сентября в 02:50
    Гномофилы, я смотрю, негодуют )))
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    30 сентября в 02:09, ред.
    Спасибо ДеХея за первый тайм, Защита МЮ в первом тайме клоунада... Сульшеру пора на отдых от слова совсем.
    бибра
    бибра
    30 сентября в 00:59
    МЮ не может Криш поможет
    Per4ick
    Per4ick ответ Усы Пескова (раскрыть)
    30 сентября в 00:59
    а почему у Роналду обязательно есть левые ЗМ а у Месси типо все чисто? попахивает двойными стандартами
    Усы Пескова
    Усы Пескова ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    30 сентября в 00:44
    У Роналду? Согласен.
    А как на счёт ЗБ? Ну там он всё честно выиграл - 4 штуки.
    Леонид и тут 6 штук честно выиграл.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Усы Пескова (раскрыть)
    30 сентября в 00:42
    Минимум 3 ЗМ из которых левейшие
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    30 сентября в 00:39
    Усэйн Болт и САФ после матча!
    Усы Пескова
    Усы Пескова ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    30 сентября в 00:37
    Месси - лидер, Роналду нет в топ-5: объявлены главные претенденты на ЗМ.
    На счету у Лионеля Месси на данный момент шесть «Золотых мячей», у Роналду — пять. 😀
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    30 сентября в 00:35
    Вот это выдались последние дни в футболе: Челси проигрывает дважды(против МС и Юве), Реал Мадрид теряет очки дважды(против Вильярреала ничья и проигрыш против Шерифа), МЮ проигрывает дома(Астон Вилле), Боруссия проигрывает(против БМ), Барселона проигрывает(Бенфике 3-0), МС проигрывает другому катарскому клубу- ПСЖ, Атлетико проигрывает Алавесу... И возможно ещё многое не помню.
    Dimice
    Dimice
    30 сентября в 00:32
    Сульшер с таким составом играет как Мойес без состава
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