Манчестер Юнайтед

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После ухода Иньесты , Хави и Неймара в 2015, он за пределами Испании ничего не выиграл, но зато были позорные кабэги от Ромы , Ливерпуля, Ювентуса . За прошедщий сезон 2-8 от Баварии и 1-4 от ПСЖ , и нигде нибудь , а на Камп Ноу.
Так что , как говорится , " Закусывать надо".
После ухода Иньесты , Хави и Неймара в 2015, он за пределами Испании ничего не выиграл, но зато были позорные кабэги от Ромы , Ливерпуля, Ювентуса . За прошедщий сезон 2-8 от Баварии и 1-4 от ПСЖ , и нигде нибудь , а на Камп Ноу.
Так что , как говорится , " Закусывать надо".
Не смеши мои тапки...
У него нужно как минимум половину забрать.
Не смеши мои тапки...
У него нужно как минимум половину забрать.
Рон сделал результат!
Рон сделал результат!
А как на счёт ЗБ? Ну там он всё честно выиграл - 4 штуки.
Леонид и тут 6 штук честно выиграл.
А как на счёт ЗБ? Ну там он всё честно выиграл - 4 штуки.
Леонид и тут 6 штук честно выиграл.
На счету у Лионеля Месси на данный момент шесть «Золотых мячей», у Роналду — пять. 😀
На счету у Лионеля Месси на данный момент шесть «Золотых мячей», у Роналду — пять. 😀