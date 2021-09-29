Манчестер Юнайтед

В 13 Рульи Херонимо Голов пропущено: 2 Спасений: 5 Пасы: 45 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 3 Альбиоль Рауль Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 73

З 18 Морено Альберто Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 73

З 4 Торрес Пау Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 66 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

З 8 Фойт Хуан Фолов заработано: 1 Отборы: 9 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 6 Капу Этьенн Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 5 Парехо Даниэль Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

Н 21 Пино Йереми Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 73

П 14 Тригерос Мануэль Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 61

Н 9 Алькасер Пако Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 58

Н 15 Груневельд Арно Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Асенхо Серхио

В 35 Йоргенсен Филип

З 2 Гаспар Марио

З 22 Манди Айсса Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 17

З 12 Эступиньян Первис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 29

П 23 Гомес Мойзес Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 17

П 10 Иборра Висенте

П 28 Иосифов Никита

П 24 Педраса Альфонсо

П 20 Пенья Рубен Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 17

Н 16 Диа Булайе Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 32

Пропускают