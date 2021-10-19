Пари Сен-Жермен

В 1 Навас Кейлор Голов пропущено: 2 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 3 Кимпембе Преснель Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 64 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 5 Маркиньос Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 6 Пасы: 86 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

З 25 Мендеш Нуно Фолов заработано: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 2 Хакими Ашраф Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 6 Верратти Марко Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 3 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 105 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

П 27 Гейе Идрисса Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 61

Н 23 Дракслер Юлиан Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 89

П 21 Эррера Андер Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 61

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Пенальти не забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

Н 30 Месси Лионель Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пенальти забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 50 Доннарумма Джанлуиджи

В 60 Летелье Александр

З 17 Дагба Колин

З 22 Диалло Абду

З 24 Керер Тило Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 1

З 20 Курзава Лайвен

П 39 Битумазала Натан

П 18 Вейналдум Джорджиньо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 29

П 15 Данилу Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 29

П 28 Эбимбе Эрик

Пропускают

(Н) - Личные причины

Не играл с 15.10.21 , с ним 24 из 27 очков в нац. чемпионате Икарди Мауро (Н) - Личные причины

(Н) - Травма паха

Не играл с 15.10.21 , с ним 12 из 27 очков в нац. чемпионате Неймар (Н) - Травма паха