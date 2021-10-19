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Пари Сен-Жермен - РБ Лейпциг
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Порту - Милан
Аякс - Боруссия
Шахтёр - Реал
Интер - Шериф

Протокол матча Пари Сен-Жермен против РБ Лейпциг

Пари Сен-Жермен Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) 3:2 Логотип футбольный клуб РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Пари Сен-Жермен
3 : 2
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 580 - 291
Очков за игру в нац. чемп.: 2.7 - 1.4
Средний возраст: 27.6 - 24.5
Легионеров: 9 - 9
Схемы: 4-3-3 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 0
РБ Лейпциг
Лига чемпионов 2021/2022, 3 тур
Стадион Парк де Пренс
Пари Сен-Жермен Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) 3:2 Логотип футбольный клуб РБ Лейпциг РБ Лейпциг
90:00
Пари Сен-Жермен
РБ Лейпциг
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.676.10
Фонбет 1.57 4.50 5.30
Мелбет 1.55 4.58 6.02
1XBET 1.58 4.54 6.25
BetBoom 1.58 4.54 5.43
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    9' (1:0) Мбаппе Килиан (7) (Дракслер Юлиан (23))
     
    48' Гейе Идрисса (27)
     
    2
    61' Гейе Идрисса (27) уходит с поля, Данилу (15) вышел на поле
    61' Эррера Андер (21) уходит с поля, Вейналдум Джорджиньо (18) вышел на поле
     
    64' Хакими Ашраф (2)
     
    67' (2:2) Месси Лионель (30)
     
    74' (3:2) Месси Лионель (30)
     
    2
    90' Дракслер Юлиан (23) уходит с поля, Керер Тило (24) вышел на поле
    90+4' (3:2) Нереализованный пенальти Мбаппе Килиан (7)
     
    18' Орбан Вилли (4)
     
    28' (1:1) Силва Андре (33) (Анхелиньо (3))
     
    38' Симакан Мохамед (2)
     
    57' (1:2) Мукиеле Норди (22) (Анхелиньо (3))
     
    62' Айдара Амаду (8) уходит с поля, Мориба Илайш (26) вышел на поле
     
    70' Клостерманн Лукас (16) уходит с поля, Гвардиол Ешко (32) вышел на поле
     
    3
    83' Симакан Мохамед (2) уходит с поля, Поульсен Юссуф (9) вышел на поле
    83' Анхелиньо (3) уходит с поля, Хенрикс Бенжамин (39) вышел на поле
    83' Силва Андре (33) уходит с поля, Форсберг Эмиль (10) вышел на поле
     
    84' Адамс Тайлер (14)
    Голы
    Мбаппе Килиан
    ассистент Дракслер Юлиан     		1:0 9’
    28’ 1:1 Силва Андре
    ассистент Анхелиньо
    57’ 1:2 Мукиеле Норди
    ассистент Анхелиньо
    Месси Лионель 2:2 67’
    Месси Лионель 3:2(П) 74’
    Наказания
    18’ Орбан Вилли
    38’ Симакан Мохамед
    Гейе Идрисса 48’
    Хакими Ашраф 64’
    84’ Адамс Тайлер
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Данилу Гейе Идрисса 61’
    Вейналдум Джорджиньо Эррера Андер 61’
    62’ Мориба Илайш Айдара Амаду
    70’ Гвардиол Ешко Клостерманн Лукас
    83’ Поульсен Юссуф Симакан Мохамед
    83’ Хенрикс Бенжамин Анхелиньо
    83’ Форсберг Эмиль Силва Андре
    Керер Тило Дракслер Юлиан 90’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 18
    		4 Удары в створ 4
    		7 Фолы 19
    		5 Угловые 4
    		3 Офсайды 1
    		64% Владение мячом 36%
    		2 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Nazi
    Nazi ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 16:15
    Все верно, но кто ж меня слышит? :)
    STVA 1
    STVA 1 ответ Nazi (раскрыть)
    сегодня в 10:39
    Чтобы покорить ЛЧ нужна команда ЗВЕЗДА а не сборище звезд , что сейчас и представляет из себя ПСЖ
    Алексей Павлов 1
    Алексей Павлов 1 ответ Morato Ronaldo (раскрыть)
    сегодня в 08:59
    так можно про любого игрока тогда сказать, там защита затвщила
    h8you
    h8you ответ Per4ick (раскрыть)
    сегодня в 08:35
    как и сити
    R.Carlos.
    R.Carlos.
    сегодня в 07:51
    Ну все.
    Теперь точно золотой дождь... в смысле мяч ему выдайте !
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 07:33
    Голы в Лиге 1 вопрос времени, бонально непруха, что не так давно было в Барселоне у Месси - 8 матчей без голов, но в итоге стал лучшим бомбардиром. Дал фору Кариму! Хваленный Бензема как всегда отстал!!!
    Лейпциг, конечно, на уровень ниже, чем Люксембург, но все равно дубль оформил, и ещё пенку уступил партнёру, а не как некоторые....., лишь бы стату набить!
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Nazi (раскрыть)
    сегодня в 07:04
    И не покорится 😉
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 06:59
    Месси решил, что Лига 1 для него слишком проста. Поэтому забивает только в ЛЧ
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:41
    надо прибавлять, так далеко не уедешь !
    Morato Ronaldo
    Morato Ronaldo ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 01:13
    Там защита Лейпцига затащила псж . Месси объективно никакой сейчас , хоть и забил. Посмотрим , что дальше будет в лч , когда надо будет реально тащить
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:10
    ПСЖ какой то расхлябаный, а Месси смотрю даже гол забил, и пенальти не промахнулся, Мбаппе альт с пенальти сплоховал
    Per4ick
    Per4ick ответ Nazi (раскрыть)
    сегодня в 01:04
    ПСЖ вытянули за уши, ладно Лейпциг напривозил при счете 1:2 но при первом голе Месси фолит на Силве и вместо штрафного идет контр атака в которой Мбаппе забивает гол. ПСЖ будут тянуть в этой ЛЧ за уши
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 00:54
    За Месси порадуюсь немного . Как бы ни было забивает
    протон
    протон
    сегодня в 00:54
    Кому ещё в ЛЧ тащить ПСЖ, Месси даже пенальти бьёт волшебные, это нельзя назвать пенальти, это трудовой гол. В этом весь Месси, каждый гол необычный.
    протон
    протон
    сегодня в 00:51
    Отличный матч в исполнении Месси и Мбаппе, сделали результат, хотя в целом ПСЖ выглядел расхлябанным и Лейпциг мог наказать, но разница в классе не позволила это сделать
    Алексей Павлов 1
    Алексей Павлов 1
    сегодня в 00:33
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 00:20
      Месси всюду спаситель и спас ПСЖ,потому что так надо было брат.
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 00:16
      Снова париж отскочил))) в Германии может не получится так))
      Nazi
      Nazi
      сегодня в 00:11
      Очередной кошмарный матч от ПСЖ.. Верратти, Мбаппе и лейси его вытащили.

      Чем занимается там Почеттино лично мне абсолютно непонятно.

      В защите тихий ужас, проходной двор. Все команды играют против Парижа дикий прессинг, но Поч ничего не может придумать, как из под него выходить. Сами не прессингуют никого, черт с ним, уже привыкли. При позиционной атаке тоже ничего интересного вообще. Только забегания Мбаппе, ошибки оппонентов, индивидуальный класс футболистов. Так ЛЧ не покоряется...
      allemz
      allemz
      сегодня в 00:07
      Если б не утащили Забитцера, по-другому играли бы, смысл от его посиделок на баварской лавке, непонятно
      Gahi
      Gahi
      сегодня в 00:02
      Матч между командами ПСЖ и РБ Лейпциг получился интересным и зрелищным как и ожидалось с большим количеством забитых голов. Очень хорошее впечатление оставила команда РБ Лейпциг которая навязала борьбу своему сопернику в этом матче ПСЖ. Команда РБ Лейпциг сдержала первые атаки ПСЖ но после того как пропустили гол смогли забить в ответ два мяча в ворота хозяев. Но грубые ошибки гостей в защите позволили ПСЖ сначала сровнять счёт, а затем после нарушения в штрафной против Мбаппе был назначен пенальти, который и реализовал Месси в стиле удара Паненка и счёт стал 3-2. Но в добавленное к основному времени был назначен ещё один пенальти, который не был реализован Мбаппе. Так что этот матч стал действительно интересным и захватывающим по своему содержанию и конечно драматургией. Спасибо командам за такую игру и самоотдачу в этом матче. Удачи
      Imrebellion
      Imrebellion ответ Абрамджан (раскрыть)
      сегодня в 00:00
      ему еще штук 50 надо бить пенальти чтоб забрать этот титул.
      Алексей Павлов 1
      Алексей Павлов 1 ответ Абрамджан (раскрыть)
      вчера в 23:56
      хнык..это стиль роньки
      Абрамджан
      Абрамджан
      вчера в 23:51
      Пенальтесси в своем стиле
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      вчера в 23:38
      Вот и Месси своё слово сказал
      aigaziFIGHTER
      aigaziFIGHTER
      вчера в 23:36
      Мбаппе не на шутку разыгрался
      aigaziFIGHTER
      aigaziFIGHTER
      вчера в 23:20
      ПСЖ пока позорится.
      aigaziFIGHTER
      aigaziFIGHTER
      вчера в 22:31
      Ну и оборона у ПСЖ. Как детей раскатали.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 21:59
      ПСЖ
      Gahi
      Gahi тотал больше (3)
      вчера в 21:40, ред.
      Матч между командами ПСЖ и РБ Лейпциг главным будет вопрос смогут гости сыграть так чтобы взять в этой игре хотя бы одно очко. Если учесть что за две игры что сыграла команда РБ Лейпциг, то умудрилась пропустить восемь мячей в свои ворота. Так что прогноз, тотал больше 3 голов. Удачи
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