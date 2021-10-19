Пари Сен-Жермен

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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Чем занимается там Почеттино лично мне абсолютно непонятно.
В защите тихий ужас, проходной двор. Все команды играют против Парижа дикий прессинг, но Поч ничего не может придумать, как из под него выходить. Сами не прессингуют никого, черт с ним, уже привыкли. При позиционной атаке тоже ничего интересного вообще. Только забегания Мбаппе, ошибки оппонентов, индивидуальный класс футболистов. Так ЛЧ не покоряется...
Чем занимается там Почеттино лично мне абсолютно непонятно.
В защите тихий ужас, проходной двор. Все команды играют против Парижа дикий прессинг, но Поч ничего не может придумать, как из под него выходить. Сами не прессингуют никого, черт с ним, уже привыкли. При позиционной атаке тоже ничего интересного вообще. Только забегания Мбаппе, ошибки оппонентов, индивидуальный класс футболистов. Так ЛЧ не покоряется...