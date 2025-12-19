Зырянов считает, что у «Зенита» есть потенциал стать чемпионом этого сезона

1766169507

19 декабря 2025, 21:38

У футбольного клуба «Зенит» есть потенциал стать чемпионом Российской премьер-лиги ( РПЛ ) в сезоне-2025/2026. Такое мнение высказал журналистам председатель правления «Зенита» .

«Сейчас психологическое состояние у команды 10 баллов, потому что они находятся в отпуске, загорают, отдыхают. Но если брать первую часть сезона, я читал некоторые интервью игроков, разговаривал с ними, то есть некое недовольство и своей игрой, и положением в таблице. Но, как говорят футболисты, постараемся исправиться во второй части чемпионата и вернуть себе первое место. Потенциал есть, он есть всегда. Мы ждем, что футболисты, которые до конца еще не раскрылись у нас, свой потенциал раскроют», — сказал Зырянов.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 39 очками. Лидирует в таблице «Краснодар» (40 очков).

«Зенит» становился чемпионом России с 2019 по 2024 год. В прошлом сезоне питерский клуб упустил титул, золотые медали выиграл «Краснодар».