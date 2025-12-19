Top.Mail.Ru
Зырянов считает, что у «Зенита» есть потенциал стать чемпионом этого сезона

19 декабря 2025, 21:38

У футбольного клуба «Зенит» есть потенциал стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/2026. Такое мнение высказал журналистам председатель правления «Зенита» Константин Зырянов.

«Сейчас психологическое состояние у команды 10 баллов, потому что они находятся в отпуске, загорают, отдыхают. Но если брать первую часть сезона, я читал некоторые интервью игроков, разговаривал с ними, то есть некое недовольство и своей игрой, и положением в таблице. Но, как говорят футболисты, постараемся исправиться во второй части чемпионата и вернуть себе первое место. Потенциал есть, он есть всегда. Мы ждем, что футболисты, которые до конца еще не раскрылись у нас, свой потенциал раскроют», — сказал Зырянов.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 39 очками. Лидирует в таблице «Краснодар» (40 очков).

«Зенит» становился чемпионом России с 2019 по 2024 год. В прошлом сезоне питерский клуб упустил титул, золотые медали выиграл «Краснодар».

Шуня771
Шуня771
вчера в 10:43
Потенциал у Зенита есть, а у Краснодара - игра!
Вывод: пора кому то ответить за разбазаривание или неумение воспользоваться потенциалом...
Кстати хочется уточнить - о каком "потенциале" говорит товарищ Константин?
Логарифмическом или Трёхмерном, если о последнем пусть остановиться по подробнее на "поверхностном", моем любимом....))
Дык там есть поверхность Ляпунова, разрыв потенциала которой определяется симпатичными формулами....)
А какими формулами можно оживить зенитовский потенциал, мну кажется тоже "разрывом" только не поверхности, а контракта....)
- Чей контракт?
- Сами догадайтесь!)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 05:13
Конечно, потенциал у Зенита есть... Но он есть и у других.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:50, ред.
- Ты видишь потенциал у Зенита?
- Нет.
- И я, нет........а он есть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:48
Не только у Зенита есть потенциал.....просто у Зенита он слегка потенциальней чем у остальных ввиду превосходства в бюджете......
Но и это превосходство нивелируется невнятной селекцией...и маловариативностью тренерских установок...
14 игр к ряду в чемпионате без поражений не обеспечили первую строчку....да и из этих игр впечатлила лишь одна....победа в Краснодаре....
Глядя на таблицу - потенциал есть....
Глядя на игру - потенциала нет....
sv_1969
sv_1969 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 00:26, ред.
Приветствую! В этой ситуации конечно тренер играет большую роль!
А на счёт жалобы у меня тоже часто так получается. Сайт дёргается бывает
За адекватность
За адекватность ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 00:14, ред.
Приветствую уважаемый! Не обессудь, случайно на жалобу нажал заместо ответить. К трансфермаркету частенько обращаешься насколько вижу из твоих комментариев, а он гласит, что нет у "Зенита " какого-то убойного ценового превосходства по качеству состава. Условно во Франции состав "ПСЖ" грубо лярд двести, за ним "Марсель" почти 400 и далее по списку. У Нас "Зенит" грубо 175 млн, за ним "Спартак" 130 и остальные из топ- 6 около сотки. Это невеликая разница как по мне. Условно у "Лукойла" потенциала не меньше. Ну а там уж в этом по сути равном "плове" на первый план выходят наверное умения тренера ( вон Талалаев не сходит с новостей, хотя господа журналисты, дайте хоть сезон доиграть человеку, а уж опосля...), желание футболистов или еще не знаю что, но в прошлом сезоне "Краснодар" показал, как написано в одном романе:

Нам в лица дышало морозною пылью,
И ветер холодный был слаще вина.
Мы видели в небе могучие крылья,
И тьма подземелий была не страшна...

Кровавую стёжку засыпало снегом,
Но память, как солнце, горит над пургой:
Ведь что удалось одному человеку,
Когда-нибудь сможет осилить другой.

Ну да ладно. Как по мне, ежели как и прошлые два сезона борьба за чемпионство и, скажем так, цвет медалей будет вестись до последнего тура, я двумя руками за. А после тридцатого тура глянем, как карта ляжет. Как-то так с моей колокольни.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
19 декабря в 23:08
Зенит и при Семаке первое время был непобедим, пока Семак над собой работал. А когда начал заниматься пох....м, так всё и растерял.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
19 декабря в 23:05
Да, Володя, ты совершенно прав. Он, возможно и хотел бы сказать больше, но работу терять не хочется...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
19 декабря в 23:05
...Да Вить команда была классная,хорошо организованная,
приносящая радость от игры и только хорошие воспоминания!
Основа, не побоюсь сказать Гуса Иваныча Сборной России 2008
(...бронзовый век!)
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
19 декабря в 23:02
Думаю Костя как футбольный человек все понимает , но как наемный работник должен говорить вот это , но шепотом)))
Capral
Capral
19 декабря в 22:55
До чего дошло, Зырянов, с опаской говорит, почти шепотом, что у Зенита есть шанс стать чемпионом в этом сезоне... То-есть, Зенит, который безраздельно властвовал на просторах России шесть лет подряд, а из них, четыре года подряд был абсолютным чемпионом по всем статьям, сейчас, должен очень хорошо постараться, чтобы стать чемпионом. И это клуб, с такими финансовыми возможностями, с таким кадровым потенциалом. Была бы у Семака совесть, он должен бы немедленно написать заявление после интервью Зырянова. Довести команду до такого состояния, это надо иметь, воистину гениальный талант...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
19 декабря в 22:44
А к чему это :? В конце сезона, который будет для Зенита 98-м в мае ему исполнится 101 год. Ни то, ни сё. Надо уж дождаться 100-го сезона в 2028 г. и тогда планировать. Хотя деньги то все равно распилены. Какая разница? отвечу. Разница в том, что чемпионом будет Краснодар, т.к. у них и состав и тренер есть.
sv_1969
sv_1969
19 декабря в 22:15
Самый богатый клуб бюджетный как же тут не быть потенциалу
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
19 декабря в 22:00
А, может сразу чемпионом в честь 100 летия?
Гость
