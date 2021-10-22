В 1 Шунин Антон Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 5 Бальбуэна Фабиан Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 5 Выносы: 5 Пасы: 57 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 2 Варела Гильермо Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 68

З 18 Ордец Иван Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 5 Пасы: 46 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 77

З 7 Скопинцев Дмитрий Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 52 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

Н 20 Грулев Вячеслав Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 68

П 47 Захарян Арсен Ударов всего: 4 Голевые передачи: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 77

П 8 Моро Никола Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 4 Пасы: 72 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

Н 9 Н'Жи Клинтон Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

Н 70 Тюкавин Константин Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 16 Будачев Иван

В 31 Лещук Игорь

З 24 Евгеньев Роман Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

З 50 Кутитский Александр Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

З 4 Паршивлюк Сергей Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 22

З 3 Плиев Заурбек Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

З 15 Сазонов Саба

П 90 Галкин Владислав

Н 91 Гладышев Ярослав Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 22

Н 10 Игбун Сильвестр

Пропускают

(З) - Травма бедра

Не играл с 12.09.21 , с ним 13 из 23 очков в нац. чемпионате Лаксальт Диего (З) - Травма бедра

(П) - Травма колена

Не играл с 23.07.21 , с ним 3 из 23 очков в нац. чемпионате Лесовой Даниил (П) - Травма колена