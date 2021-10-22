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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Давно ждал победы с крупным счётом, и она, наконец, пришла.
Причём, с довольно неожиданной стороны- химкинские ничего не пропускали в РПЛ больше месяца, и насчёт результативности в сегодняшнем матче были опасения.
Но они не оправдались, даже Славик Грулёв сделал целый дубль- наверное, слон в зоопарке сдох. А может просто не Лантратова день сегодня был..
Не слежу пристально за Химками, и не имею понятия, по какой причине весь матч просидели на лавке Кухарчук и Глушаков, а это, несомненно, обеднило игру гостей.
С другой стороны, у нас количество отсутствующих игроков основы вообще превысило, пожалуй, некую критическую массу.
К имеющим тяжелые травмы Лаксальту и Лесовому добавились пропускавший уже вторую игру Макаров и перебравший горчичников Шима.
Возможно поэтому матч получился довольно блёклым, если не считать относительное обилие голов.
Из их числа гол-красавец провёл Костик, и за эту банку ему можно простить многое, в том числе и в сегодняшнем матче. Я простил..)))
Помимо Фомина, Моро и Захаряна, хорошо отработал матч Варела, который вообще сейчас, на мой взгляд, едва ли не лучший правый деф в лиге.
Шунин пропустил сегодня немного, но это, вероятно, от того, что ударов в створ ему почти не было)
Но отметиться Антон Владимирович сумел всё равно- отдавил ногу Ордецу..
К сожалению, загубил отличный шанс заявить о себе Ярик Гладышев.
Когда ещё у него будет следующая возможность получить в чемпе России почти полчаса игрового времени.
А вот сегодня она у него была, но он только обрезАлся, порол развитие атак и нанёс пару ударов по воробьям из выгодных позиций.
Жаль.
Но благодаря счёту и его развитию всё это смотрелось приятно, конечно.
Последний раз столько мячей мы забивали полгода назад..
Так что сораДников- с крупной победой)
Давно ждал победы с крупным счётом, и она, наконец, пришла.
Причём, с довольно неожиданной стороны- химкинские ничего не пропускали в РПЛ больше месяца, и насчёт результативности в сегодняшнем матче были опасения.
Но они не оправдались, даже Славик Грулёв сделал целый дубль- наверное, слон в зоопарке сдох. А может просто не Лантратова день сегодня был..
Не слежу пристально за Химками, и не имею понятия, по какой причине весь матч просидели на лавке Кухарчук и Глушаков, а это, несомненно, обеднило игру гостей.
С другой стороны, у нас количество отсутствующих игроков основы вообще превысило, пожалуй, некую критическую массу.
К имеющим тяжелые травмы Лаксальту и Лесовому добавились пропускавший уже вторую игру Макаров и перебравший горчичников Шима.
Возможно поэтому матч получился довольно блёклым, если не считать относительное обилие голов.
Из их числа гол-красавец провёл Костик, и за эту банку ему можно простить многое, в том числе и в сегодняшнем матче. Я простил..)))
Помимо Фомина, Моро и Захаряна, хорошо отработал матч Варела, который вообще сейчас, на мой взгляд, едва ли не лучший правый деф в лиге.
Шунин пропустил сегодня немного, но это, вероятно, от того, что ударов в створ ему почти не было)
Но отметиться Антон Владимирович сумел всё равно- отдавил ногу Ордецу..
К сожалению, загубил отличный шанс заявить о себе Ярик Гладышев.
Когда ещё у него будет следующая возможность получить в чемпе России почти полчаса игрового времени.
А вот сегодня она у него была, но он только обрезАлся, порол развитие атак и нанёс пару ударов по воробьям из выгодных позиций.
Жаль.
Но благодаря счёту и его развитию всё это смотрелось приятно, конечно.
Последний раз столько мячей мы забивали полгода назад..
Так что сораДников- с крупной победой)