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Протокол матча Динамо против Химки

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 4:1 Логотип футбольный клуб Химки Химки
Динамо
4 : 1
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 50.8 - 14.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1
Средний возраст: 25.4 - 25.5
Средний рост: 183.5 - 183.6
Легионеров: 5 - 1
Схемы: 4-3-3 - 3-5-2
Серия побед: 0 - 1
Химки
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 12 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва) +8 +10, Малооблачно
Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 4:1 Логотип футбольный клуб Химки Химки
90:00
Динамо
Химки
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.487.25
Фонбет 1.55 4.20 7.00
Мелбет 1.52 4.33 7.08
BetBoom 1.55 4.18 6.47
    Еще
     
    12' (1:0) Моро Никола (8) (Захарян Арсен (47))
     
    26' (2:0) Грулев Вячеслав (20) (Захарян Арсен (47))
     
    52' (3:0) Тюкавин Константин (70) (Фомин Даниил (74))
     
    60' (4:0) Грулев Вячеслав (20) (Захарян Арсен (47))
     
    2
    68' Варела Гильермо (2) уходит с поля, Паршивлюк Сергей (4) вышел на поле
    68' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Гладышев Ярослав (91) вышел на поле
     
    2
    77' Ордец Иван (18) уходит с поля, Евгеньев Роман (24) вышел на поле
    77' Захарян Арсен (47) уходит с поля, Кутитский Александр (50) вышел на поле
     
    84' Тюкавин Константин (70) уходит с поля, Плиев Заурбек (3) вышел на поле
     
    9' Камышев Илья (21)
     
    2
    46' Трошечкин Александр (5) уходит с поля, Соколов Артем (18) вышел на поле
    46' Камышев Илья (21) уходит с поля, Стоинович Душан (33) вышел на поле
     
    2
    68' Долгов Александр (10) уходит с поля, Адеми Кемаль (9) вышел на поле
    68' Карпов Максим (2) уходит с поля, Боженов Кирилл (87) вышел на поле
     
    82' Дагерстол Филип (3) уходит с поля, Сабович Бесард (14) вышел на поле
     
    90' (4:1) Адеми Кемаль (9) (Набиуллин Эльмир (11))
    Голы
    Моро Никола
    ассистент Захарян Арсен     		1:0 12’
    Грулев Вячеслав
    ассистент Захарян Арсен     		2:0 26’
    Тюкавин Константин
    ассистент Фомин Даниил     		3:0 52’
    Грулев Вячеслав
    ассистент Захарян Арсен     		4:0 60’
    90’ 4:1 Адеми Кемаль
    ассистент Набиуллин Эльмир
    Наказания
    9’ Камышев Илья
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Стоинович Душан Камышев Илья
    46’ Соколов Артем Трошечкин Александр
    Паршивлюк Сергей Варела Гильермо 68’
    Гладышев Ярослав Грулев Вячеслав 68’
    68’ Адеми Кемаль Долгов Александр
    68’ Боженов Кирилл Карпов Максим
    Евгеньев Роман Ордец Иван 77’
    Кутитский Александр Захарян Арсен 77’
    82’ Сабович Бесард Дагерстол Филип
    Плиев Заурбек Тюкавин Константин 84’
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 5
    		8 Удары в створ 2
    		11 Фолы 5
    		3 Угловые 3
    		0 Офсайды 4
    		50% Владение мячом 50%
    		1 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:35
    уверенно, как и ожидалось
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 08:30
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 23:32, ред.
      За "отдавил ногу Ордецу" ставлю плюс. Не каждому дано. Юрий Сенатов 1.
      протон
      протон
      вчера в 23:15
      Шварц красавец, что доверяет молодым. Они играют, ошибаются, растут и за них хочется болеть. Мне кажется, очень многие болеют из нейтральных болелельщиков за Динамо да и многие болельщики каких-то клубов как минимум симпатизируют. Сейчас Динамо, объективно, народная команда.
      Gor Ter-Aristacessian
      Gor Ter-Aristacessian
      вчера в 22:18
      Динамовцы с победой! Долго ждали вы такого счета...
      steelhead
      steelhead ответ armeec_ (раскрыть)
      вчера в 22:17, ред.
      Шувалов не питерский, да и деньгами его не засыпать, он сам кого хочешь купит. Не верю в отъем Захаряна через бабло или связи. Он в Питер даже корги жены не продаст, имхо.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ armeec_ (раскрыть)
      вчера в 22:03, ред.
      Прав...прав ты...как никогда...
      Пора уж....
      Пока парень не разыгрался совсем в звёздный футбол...можно за адекватные деньги взять...
      Ибо в следующее летнее окно на большой рынок выходить...(Ловрену,Ерохину,Ракицкому 33-й год...Дзюбе 34-й..Сердар почти свободный агент)
      баск
      баск ответ steelhead (раскрыть)
      вчера в 22:03
      Ага, весь матч провёл, из игры не выпадал и и за всё время ни разу не заснул, это действительно что-то особенное у него получилось))
      steelhead
      steelhead ответ баск (раскрыть)
      вчера в 21:46
      Меня сегодня Нжи пару раз приятно удивал, пасы уровня Шавы, что по нынешним временам - топ в квадрате. То ли стечение обстоятельств, то ли находит себя парень.
      баск
      баск
      вчера в 21:27
      Ну вот, ну вот..
      Давно ждал победы с крупным счётом, и она, наконец, пришла.
      Причём, с довольно неожиданной стороны- химкинские ничего не пропускали в РПЛ больше месяца, и насчёт результативности в сегодняшнем матче были опасения.
      Но они не оправдались, даже Славик Грулёв сделал целый дубль- наверное, слон в зоопарке сдох. А может просто не Лантратова день сегодня был..

      Не слежу пристально за Химками, и не имею понятия, по какой причине весь матч просидели на лавке Кухарчук и Глушаков, а это, несомненно, обеднило игру гостей.
      С другой стороны, у нас количество отсутствующих игроков основы вообще превысило, пожалуй, некую критическую массу.
      К имеющим тяжелые травмы Лаксальту и Лесовому добавились пропускавший уже вторую игру Макаров и перебравший горчичников Шима.

      Возможно поэтому матч получился довольно блёклым, если не считать относительное обилие голов.
      Из их числа гол-красавец провёл Костик, и за эту банку ему можно простить многое, в том числе и в сегодняшнем матче. Я простил..)))
      Помимо Фомина, Моро и Захаряна, хорошо отработал матч Варела, который вообще сейчас, на мой взгляд, едва ли не лучший правый деф в лиге.

      Шунин пропустил сегодня немного, но это, вероятно, от того, что ударов в створ ему почти не было)
      Но отметиться Антон Владимирович сумел всё равно- отдавил ногу Ордецу..

      К сожалению, загубил отличный шанс заявить о себе Ярик Гладышев.
      Когда ещё у него будет следующая возможность получить в чемпе России почти полчаса игрового времени.
      А вот сегодня она у него была, но он только обрезАлся, порол развитие атак и нанёс пару ударов по воробьям из выгодных позиций.
      Жаль.

      Но благодаря счёту и его развитию всё это смотрелось приятно, конечно.
      Последний раз столько мячей мы забивали полгода назад..

      Так что сораДников- с крупной победой)
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 21:15
      Без Глушакова Химки выглядели как стадо без пастуха.
      Заслуженная победа Динамо. Откровенно жаль болельщиков Химок.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 21:14
      Поздравляю болельщиков Динамо с победой
      Gor Ter-Aristacessian
      Gor Ter-Aristacessian ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
      вчера в 21:12
      Ранняя красная карточка или ранний забитый гол.
      cska1948
      cska1948
      вчера в 21:07
      Динамовцы достойно отметили День рождения легенды клуба, с чем их и поздравляю!
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
      вчера в 21:06
      Понравилось " А тренерам команды помочь игрокам объяснить как правильно распоряжаться с мячом и отрабатывать до автоматизма на тренировках чтобы в игре мяч доводить до цели ворот". Афоризм. Так держать !
      Gotlib
      Gotlib
      вчера в 21:05, ред.
      Всех болельщиков Динамо с победой! Можно было не пропускать в конце игры. Всё-таки день рождения великого Яшина.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 21:00
      Это хорошо. Не потому, что я болею за "Динамо" и не болею за "Химки", а потому, чтобы у "Зенита" зачесалось в одном месте.
      протон
      протон
      вчера в 20:58
      я с большим уважением отношусь к Динамо, мои искренние поздравления, чисто от души положа руку на сердце говорю. молодцы.
      armeec_
      armeec_
      вчера в 20:58, ред.
      Захарян не по возрасту хорош, только бы уберегли его Динамики, от соблазнов газовых .
      Такого начало карьеры трудно вспомнить в последнее время, последний наверное Дзагоев так врывался
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 20:56
      Это было слишком просто, с победой динамиков!) Этой победой почтили память Яшина!
      Gahi
      Gahi
      вчера в 20:55
      В День Рождения Великого футболиста голкипера команды Динамо и сборной команды СССР Льва Ивановича Яшина, родной клуб отметил красивой победой в этот день над очень крепкой командой Химки. Футболисты Динамо смогли продемонстрировать командную игру которая стала для многих хорошим сюрпризом своей результативностью и желанием проявить себя каждого игрока команды в этом матче. Но хотелось бы чтобы футболисты Динамо ответственно подходили к завершающей стадии ударов по воротам. Было столько ударов мимо створ ворот соперника что над этим компонентом нужно серьёзно работать на тренировках. А тренерам команды помочь игрокам объяснить как правильно распоряжаться с мячом и отрабатывать до автоматизма на тренировках чтобы в игре мяч доводить до цели ворот. Молодцы и Удачи в следующих матчах.
      я из Химок
      я из Химок
      вчера в 20:55
      Нас ......, А мы крепчаем! Динамо с победой!
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 20:47
      Скучно смотрит Шварц на поле,
      мысли немца нелегки-
      он-то думал о футболе,
      оказалось-поддавки.
      протон
      протон
      вчера в 20:45
      ну давайте уж 5й уже.
      LOpp
      LOpp ответ armeec_ (раскрыть)
      вчера в 20:44
      Согласен
      Gor Ter-Aristacessian
      Gor Ter-Aristacessian ответ Gahi (раскрыть)
      вчера в 20:39
      Да, хорошо играют, очень. Ранний гол помог. В таких противостояниях надо попытаться забить такой гол, чтобы потом было легче. Когда соперник играет по схеме 3-5-2, и для тебя является неудобным, то такое может случиться в случаях если — есть ранняя красная карточка или ранний забитый гол.
      протон
      протон
      вчера в 20:39
      ставил на Динамо. молодцы. хорошо играют, рад за Динамо. очень рад.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 20:38
      Ну что,спартачи,понятна текущая задача по обеспечению смены лидера? Вепри вы,или молочные поросята???
      armeec_
      armeec_
      вчера в 20:38
      Динамики Молорики. Крутят на волне финты
      Лучший Краснодар
      Лучший Краснодар
      вчера в 20:38
      это издевательство над футболом ...химки даже не пытались побегать...вышли проигрывать изначально
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