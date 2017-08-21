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Весино: «„Интер“ показал качественное выступление, но может стать еще сильнее»

21 августа 2017, 00:12
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Полузащитник «Интера» Матиас Весино подвел итоги уверенной победы миланского коллектива над «Фиорентиной» в первом туре Серии А:

«Мы показали по-настоящему качественное выступление, но, думаю, можем быть еще сильнее. Были и другие возможности забить, но всё и так хорошо. В конце первого тайма „Фиорентина“ почувствовала уверенность в своих силах, но мы справились.

Первая игра под руководством Лучано Спаллетти особенная, но я полностью сосредоточен на своей работе всякий раз, когда выхожу на поле».

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ЮЗИК
ЮЗИК
21 августа 2017 в 12:27
Интер прибавил сравнивая с прошлогодним
BagioR
BagioR
21 августа 2017 в 09:13
Каждый год одно и тоже ВАСЯ.
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