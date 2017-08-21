Весино: «„Интер“ показал качественное выступление, но может стать еще сильнее»

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21 августа 2017, 00:12

Полузащитник «Интера» подвел итоги уверенной победы миланского коллектива над «Фиорентиной» в первом туре Серии А:

«Мы показали по-настоящему качественное выступление, но, думаю, можем быть еще сильнее. Были и другие возможности забить, но всё и так хорошо. В конце первого тайма „Фиорентина“ почувствовала уверенность в своих силах, но мы справились.

Первая игра под руководством Лучано Спаллетти особенная, но я полностью сосредоточен на своей работе всякий раз, когда выхожу на поле».