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Ройс получил травму голеностопа

08 сентября 2014, 10:14
 Хавбек сборной Германии Марко Ройс получил травму голеностопа на последних минутах стартового отборочного матча к Евро-2016 против Шотландии

Отметим, что именно из-за повреждения все того же голеностопа Ройс минувшим летом был вынужден пропустить ЧМ-2014.

Насколько серьезной является травма на сей раз, станет ясно после того, как футболист пройдет осмотр.
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