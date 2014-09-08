Ройс получил травму голеностопа

ЦСКА заманивает Слуцкого. Тренер правильно отказал, его ждёт чемпионское приглашение Дважды в одну реку не вступить, если та пересохла.

Алаба, состав из Бундеслиги и характер. Австрия – «тёмная лошадка» Евро-2020 Могут выйти из группы, где каждый рискует стать последним.