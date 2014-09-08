Хавбек сборной Германии Марко Ройс получил травму голеностопа на последних минутах стартового отборочного матча к Евро-2016 против Шотландии.
Отметим, что именно из-за повреждения все того же голеностопа Ройс минувшим летом был вынужден пропустить ЧМ-2014.
Насколько серьезной является травма на сей раз, станет ясно после того, как футболист пройдет осмотр.
Отметим, что именно из-за повреждения все того же голеностопа Ройс минувшим летом был вынужден пропустить ЧМ-2014.
Насколько серьезной является травма на сей раз, станет ясно после того, как футболист пройдет осмотр.