«Урал» вырвал победу у «Рубина»

Во встрече 10-го тура РФПЛ «Урал» на последних минутах забил победный гол в ворота «Рубина».
Казань, стадион «Казань-Арена».
«Рубин» - «Урал» - 0:1 (0:0)
Гол: Бикфалви 87.
«Рубин»: Рыжиков, Сигурдссон, Навас, Гранат, Набиуллин, Цакташ (Лестьенн 83), М'Вила, Жемалетдинов (Азмун 57), Оздоев, Канунников, Бауэр.
Главный тренер: Курбан Бердыев.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Чернов, Меркулов, Бавин, Чантурия (Данцев 60), Димитров, Емельянов, Манучарян (Евсеев 65), Майега, Бикфалви.
Главный тренер: Александр Тарханов.
Предупреждения: Чантурия 32, Бавин 62, Гранат 63.
Судья: Сергей Карасев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Тосно» и «Спартак» сыграли вничью.
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