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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
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16:30 Матч завершен Байер 4:0 Фрайбург
19:00 сегодня Боруссия Д -:- Кельн
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
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Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
13:30 Матч завершен Сассуоло 1:3 Ювентус
16:00 Матч завершен Милан 2:1 Удинезе
16:00 Матч завершен Наполи 6:0 Беневенто
21:45 сегодня Дженоа -:- Лацио
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 5 тур
17:45 45’ ПСВ 1:0 Фейеноорд
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
11:00 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
13:00 Матч завершен Тосно 2:2 Спартак М
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Урал
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Амьен 0:2 Марсель
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«Урал» вырвал победу у «Рубина»

сегодня, 18:23
РубинРубин0 : 1УралУралМатч завершен

Во встрече 10-го тура РФПЛ «Урал» на последних минутах забил победный гол в ворота «Рубина».

Казань, стадион «Казань-Арена».

«Рубин» - «Урал» - 0:1 (0:0)
Гол: Бикфалви 87.

«Рубин»: Рыжиков, Сигурдссон, Навас, Гранат, Набиуллин, Цакташ (Лестьенн 83), М'Вила, Жемалетдинов (Азмун 57), Оздоев, Канунников, Бауэр.
Главный тренер: Курбан Бердыев.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Чернов, Меркулов, Бавин, Чантурия (Данцев 60), Димитров, Емельянов, Манучарян (Евсеев 65), Майега, Бикфалви.
Главный тренер: Александр Тарханов.

Предупреждения: Чантурия 32, Бавин 62, Гранат 63.

Судья: Сергей Карасев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Тосно» и «Спартак» сыграли вничью.

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Все комментарии
КЭТиК
сегодня в 18:32
Это сенсация.
жменя семечек
сегодня в 18:30
всё таки два раза в одну воду не войдёшь! бердыеву стило сто раз подумать прежде чем из ростова уходить
ildar_3871 ответил кот сибиряк
сегодня в 18:30
кот сибиряк:
У гражданина Казанского сегодня траур.
Казанский за Спартак болеет , ему пофигу на Рубин !
AmIIIeR89
сегодня в 18:30
Типично Бердыевская команда, не умеющая играть первым номером с более слабыми командами
Zimka
сегодня в 18:29
У команд Бердыева всегда были проблемы с более слабыми соперниками, ничего удивительного что крепкий Урал победил.
ildar_3871
сегодня в 18:29
Сын Бердыева опять не забил !
кот сибиряк
сегодня в 18:29
    ildar_3871
    сегодня в 18:29
    Позорище !
    Марк Аврелий
    сегодня в 18:28
    Очень неожиданная победа Урала.
    rubinovyi2
    сегодня в 18:27
    Печальненько...
    tarabuka
    сегодня в 18:27
    Жонатаса продали, а забивать в команде некому
    жменя семечек
    сегодня в 18:27
    а Спартак то под уралом в таблице!!
    ermak6848
    сегодня в 18:27
    Ну молодец Уважаемый Александр Тарханов!!!
    ПОЗДРАВЛЯЮ !!!
    кот сибиряк ответил D.vil
    сегодня в 18:26
    D.vil:
    Урал догнал Спартак по очкам!) Поздравляем!!!)))
    Ни чего не знаю Спартак на 9-ом месте.
    :)
    sir-5
    сегодня в 18:26
    Если "доносчику-первый кнут",то перебежчикам-второй. Поделом.
    Zak11
    сегодня в 18:25
    Татарам так же грустно - как и нам
    Чист
    сегодня в 18:25
    Рубин учмсь играть- Джанаева что на засолку взяли что ли-Урал молодцы
    D.vil
    сегодня в 18:25
    Урал догнал Спартак по очкам!) Поздравляем!!!)))
    patra
    сегодня в 18:24
    Эх, мужики, не этого ведь мы ждем.
    Байкал Иркутск
    сегодня в 18:24
    Сегодня праздник какой то! Все за кого болел добились хороших результатов! Урал красавцы!!!!!
    Hayden
    сегодня в 18:24
    Так держать!
    Василий 50
    сегодня в 18:24
    Круто!!!
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