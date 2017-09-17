«Рубин» и «Урал» определились с составами

Стали известны составы на матч 10-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Уралом».
«Рубин»: Рыжиков, Гранат, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Канунников, Жемалетдинов.
Запасные: Фильцов, Акмурзин, Кузьмин, Кудряшов, Бурлак, Сорокин, Махатадзе, Лестьенн, Азмун.
«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин, Манучарян, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бумаль, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Динга, Павленко, Евсеев, Щербаков, Глушков.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче дня «Тосно» удалось добиться ничьей в матче со «Спартаком».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте