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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
15:30 Идет второй тайм, 73’ Челси 0:0 Арсенал
18:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Эвертон
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 31’ Байер 2:0 Фрайбург
19:00 сегодня Боруссия Д -:- Кельн
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
21:45 сегодня Реал Сосьедад -:- Реал
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
13:30 Матч завершен Сассуоло 1:3 Ювентус
16:00 Закончился первый тайм Милан 2:1 Удинезе
16:00 Закончился первый тайм Наполи 4:0 Беневенто
21:45 сегодня Дженоа -:- Лацио
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 5 тур
17:45 сегодня ПСВ -:- Фейеноорд
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
11:00 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
13:00 Матч завершен Тосно 2:2 Спартак М
16:30 Идет первый тайм, 30’ Рубин 0:0 Урал
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
16:00 Закончился первый тайм Амьен 0:0 Марсель
22:00 сегодня ПСЖ -:- Лион
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Мостовой: «„Спартаку“ сейчас аукается чемпионский сезон»3
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«Рубин» и «Урал» определились с составами

сегодня, 15:55
РубинРубин0 : 0УралУралИдет первый тайм

Стали известны составы на матч 10-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Уралом».

«Рубин»: Рыжиков, Гранат, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Канунников, Жемалетдинов.

Запасные: Фильцов, Акмурзин, Кузьмин, Кудряшов, Бурлак, Сорокин, Махатадзе, Лестьенн, Азмун.

«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин, Манучарян, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бумаль, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Динга, Павленко, Евсеев, Щербаков, Глушков.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче дня «Тосно» удалось добиться ничьей в матче со «Спартаком».

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Все комментарии
Серёга за ЦСКА
сегодня в 16:30
Хорошей и симпатичной игре обеим команд.
Пепс
сегодня в 16:10
Удачи Рубиновые !!!
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