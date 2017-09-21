Кулишев: «„Динамо“ сражалось с первой до последней минуты, и футбольный бог нам помог»

Полузащитник «Динамо» СПб Артём Кулишев, ставший автором дубля в матче с «Зенитом», прокомментировал победу своей команды в поединке 1/16 финала Кубка России (3:2):

«Все в команде бились друг за друга – результат налицо. „Зенит“, конечно, топовый клуб, но у нас были большое желание, командный дух, мы сражались с первой до последней минуты, поэтому победили. Настраивались как на последний бой, и футбольный бог нам помог.

Не было ли мысли, что всё потеряно, после двух пропущенных голов подряд? Да нет, нам нужно было просто успокоиться, мяч под контроль взять. „Зенит“ играл сам и давал играть нам. Нужно было чуть больше хладнокровия. Мандража не было, даже когда два пропустили. Должны были навязывать свой футбол, ведь у соперника было на игрока меньше. Слава богу, реализовали пенальти.

Считает, что Лодыгин хорошо отражает пенальти? Я перед игрой встал к этим воротам, когда только приехали сюда, и сказал напарнику, что, если будет пенальти, буду смотреть ему в глаза: куда он будет падать – туда и пробью».

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