Испания. Примера 2025/2026

«Манчестер Сити» не будет препятствовать переходу Родри в «Реал»

сегодня, 19:43

«Реал» начал работу по переходу испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

Руководство мадридского клуба рассматривает 29-летнего хавбека как приоритетную цель для усиления состава.

«Манчестер Сити» не намерен препятствовать сделке, если футболист примет решение продолжить карьеру в Испании. Ранее сам Родри допускал возможность перехода в мадридский клуб.

CCCP1922
сегодня в 20:34
Лучшие моменты карьеры Родри давно прошли. Манчестер Сити его ресурс использовал, и теперь испанский полузащитник вряд ли сможет показать прежний уровень.. Он как выжатый лимон. Правда в Италии 🇮🇹 пару сезонов ещё мог бы поиграть. Неужели Реал собрался подписывать этого человека?
shur
сегодня в 20:33
...что то это мне напоминает "высокие" отношения между Руни и Роном, сначала как кошка с собакой,потом устаканилось ....! Здесь
у одного ЗМ из рук другому отняли и вручили, теперь вместе любоваться им будут...???!!!
STVA 1
сегодня в 20:27
Наверное возмутился...и скажет про расизм))
lazzioll
сегодня в 20:22
я кончено видел тупые трансферы Реала. но такой тупейший как этот вижу впервые(с). кому нужен этот клован с липовым мячом и поломанный весь. да я никогда и игры то от него не видел такой как о нем говорят. где там мысль и мудрость я хз. Это не Вальверде, не Канте, не Джерарды с Лэмпардами даже близко. чо-то уровня Глушакова
Drosmo
сегодня в 20:14
Похоже Ман Сити решили сбагрить отработанного Родри в Реал. Если Перес на это поведётся, это будет эпик фейл уровня Азара.
Брулин
сегодня в 20:08
ещё недавно он не хотел в реал, а теперь сам просится
Варвар7
сегодня в 19:59
Ирония судьбы - "Золотой мяч" может попасть в Реал , правда вместе с его владельцем - интересно какая будет реакция Вини? )
STVA 1
сегодня в 19:47
А сможет ли игрок вернуться на прежний уровень?
sihafazatron
сегодня в 19:47
Это правильно. МС вроде никогда игроков не удерживал. Также и с Альваресом было
Гость
