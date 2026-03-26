ФИФА планирует ввести радикальные изменения в правила футбола на ЧМ-2026

По информации источника, ФИФА планирует радикальную реформу правил на чемпионате мира 2026 года, которая подразумевает внедрение жесткого тайминга для повышения динамики игры.
На замену игрока отведут всего десять секунд, а в случае задержки команда будет обязана провести одну минуту в меньшинстве. На вброс аута и удары от ворот введут пятисекундный лимит, нарушение которого приведет к немедленной потере владения мячом.
Футболист, получивший медицинскую помощь на поле, будет обязан ждать одну минуту за боковой линией перед возвращением в игру, если только соперник не получил карточку за данный фол. Система VAR получит полномочия пересматривать эпизоды со вторыми желтыми карточками и ошибочно назначенными угловыми.
Дисциплинарный регламент также ужесточат: право на общение с арбитром оставят исключительно за капитанами команд под угрозой желтой карточки для остальных игроков.
раз арбитр добавил 9 минут и ни одной минуты полной не сыграли, секунд 30 мяч в поле был. это пздц. остально ауты подготовки к аутам угловые подготовки к угловым замены обсуждения.
так вот я замерял примерно итальянский матч середняков минут 60-65, час короче идет
остальное время это хождение бросание аута по три минуты и прочие замены через все поле. уже же вводили правило что уходить на замену надо где ближе тебе конец поля - где карточки тем кто идет через все поле. где карточки или угловые вратарям тянущим с мячом, с прошлого года правило - два раза видел исполнение его. надо вводить чистое время и все. остановочка - нажал на секундометр и все, скоростной хоккей же может так жить а тут чего.
раз арбитр добавил 9 минут и ни одной минуты полной не сыграли, секунд 30 мяч в поле был. это пздц. остально ауты подготовки к аутам угловые подготовки к угловым замены обсуждения.
так вот я замерял примерно итальянский матч середняков минут 60-65, час короче идет
остальное время это хождение бросание аута по три минуты и прочие замены через все поле. уже же вводили правило что уходить на замену надо где ближе тебе конец поля - где карточки тем кто идет через все поле. где карточки или угловые вратарям тянущим с мячом, с прошлого года правило - два раза видел исполнение его. надо вводить чистое время и все. остановочка - нажал на секундометр и все, скоростной хоккей же может так жить а тут чего.