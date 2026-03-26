ФИФА планирует ввести радикальные изменения в правила футбола на ЧМ-2026

1774542707

сегодня, 19:31

По информации источника, ФИФА планирует радикальную реформу правил на чемпионате мира 2026 года, которая подразумевает внедрение жесткого тайминга для повышения динамики игры.

На замену игрока отведут всего десять секунд, а в случае задержки команда будет обязана провести одну минуту в меньшинстве. На вброс аута и удары от ворот введут пятисекундный лимит, нарушение которого приведет к немедленной потере владения мячом.

Футболист, получивший медицинскую помощь на поле, будет обязан ждать одну минуту за боковой линией перед возвращением в игру, если только соперник не получил карточку за данный фол. Система VAR получит полномочия пересматривать эпизоды со вторыми желтыми карточками и ошибочно назначенными угловыми.

Дисциплинарный регламент также ужесточат: право на общение с арбитром оставят исключительно за капитанами команд под угрозой желтой карточки для остальных игроков.