ФИФА планирует ввести радикальные изменения в правила футбола на ЧМ-2026

сегодня, 19:31

По информации источника, ФИФА планирует радикальную реформу правил на чемпионате мира 2026 года, которая подразумевает внедрение жесткого тайминга для повышения динамики игры.

На замену игрока отведут всего десять секунд, а в случае задержки команда будет обязана провести одну минуту в меньшинстве. На вброс аута и удары от ворот введут пятисекундный лимит, нарушение которого приведет к немедленной потере владения мячом.

Футболист, получивший медицинскую помощь на поле, будет обязан ждать одну минуту за боковой линией перед возвращением в игру, если только соперник не получил карточку за данный фол. Система VAR получит полномочия пересматривать эпизоды со вторыми желтыми карточками и ошибочно назначенными угловыми.

Дисциплинарный регламент также ужесточат: право на общение с арбитром оставят исключительно за капитанами команд под угрозой желтой карточки для остальных игроков.

Перевод с fr.sports.yahoo.com Фото: Сайт bbc.com
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:51
Пока народ привыкать будет- форменный цирк наблюдать придётся. Впрочем, чем смешнее ЧМ в США, тем радостнее лично мне...
4nftddzajqjy
сегодня в 20:47
Судьи хлопают в ладоши.
lazzioll
сегодня в 20:17
я уже сам лично ставил таймер на матч СерииА, думал это я уже стал старый ворчливый, что все так в футболе медленно - аут по две минуты кидают.или чел шел, видит противник атакует, решил что ему плохо, сел на газон - ему арбитр показывает за линию выйди и хоть умри там, нет сидит пока не выйдут врачи и прочее, врачи не успели выйти встал побежал как спринтер, а в это время атака шла чужой команды и вот такое вот похожее. это же ненормально.
раз арбитр добавил 9 минут и ни одной минуты полной не сыграли, секунд 30 мяч в поле был. это пздц. остально ауты подготовки к аутам угловые подготовки к угловым замены обсуждения.
так вот я замерял примерно итальянский матч середняков минут 60-65, час короче идет
остальное время это хождение бросание аута по три минуты и прочие замены через все поле. уже же вводили правило что уходить на замену надо где ближе тебе конец поля - где карточки тем кто идет через все поле. где карточки или угловые вратарям тянущим с мячом, с прошлого года правило - два раза видел исполнение его. надо вводить чистое время и все. остановочка - нажал на секундометр и все, скоростной хоккей же может так жить а тут чего.
Alex_67
сегодня в 20:11, ред.
Кстати, нужно дать чёткое определение начала паузы и её окончания. А кто будет фиксировать длительность паузы? Только не судья в поле. Я бы выделил для этого специального человека, который бы включал обратный отсчёт с началом паузы. Информация должна отражаться на большом стационарном табло стадиона и дублироваться звуковым сигналом. Зрители имеют право знать, что лимит времени вышел и судья обязан наказать нарушителя.
За адекватность
сегодня в 20:03
Дополнительного судью в поле вводите, который будет чисто с секундомером бегать и время засекать во всех этих моментах, вплоть до десятой и сотой долей секунды, а то главный может не вывезти.
25процентный клоун
сегодня в 19:52
Уберите отмену гола из-за миллиметровых офсайдов и пенальти ставьте только за фол против игрока, имеющего шанс изменить счёт, а не бегущего в сторону от ворот
particular
сегодня в 19:50
Консерватизм футбола разрушается под напором телевизионщиков, рекламщиков и чиновников... А другой стороны, - почему бы и нет...
Alex_67
сегодня в 19:49
Давно пора наказывать за задержку времени.
Futurista
сегодня в 19:47, ред.
Надо еще запретить держать мяч в игре одному игроку более 3 сек....такой будет динамичный футбол)...как настольный теннис...шарик - налево, шарик - направо )...
sihafazatron
сегодня в 19:34
Звучит неплохо, посмотрим как будет на деле.
Надоедают очень долгие розыгрыши аутов))
