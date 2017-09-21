Бикфалви: «Хоть завтра пригласил бы Тотти в „Урал“»

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви признался в шутку, что хотел бы пригласить в команду Франческо Тотти, который завершил карьеру в «Роме».

«Конечно, кто бы не хотел закончить карьеру так, как сделал это Тотти? Он находился уже в возрасте, и физические кондиции не позволяли ему помогать команде столько, сколько он помогал раньше. Поэтому он выходил ненадолго. Также нужно учитывать, что уровень „Ромы“ очень высокий. Если бы Тотти заканчивал карьеру в „Урале“, то он бы мог помогать команде и все 90 минут. Там уровень игроков намного выше, много молодежи. А вообще я бы хотел пригласить Тотти в „Урал“. Если бы была такая возможность, сделал бы это хоть завтра».

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