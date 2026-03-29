«Барселона» потеряла капитана Рафинью. Впереди у каталонцев три матча против злого «Атлетико»

1774785017

сегодня, 14:50

Бразилец пропустит поединки ЛЧ .

У Флика появилась проблема в линии нападения

Рафинья прибыл в расположение сборной Бразилии с дискомфортом. Перед матчем против Франции с ним тепло обнимался Камавинга. Капитан «Барселоны» Рафинья знает игрока «Реала», они вместе выступали за «Ренн». Вингер прошел серьезный путь развития. Рафинью не заметили большие клубы, в отличие от Винисиуса. Полтора года назад президент «Барселоны» Лапорта мечтал вышвырнуть бразильца из команды, клуб вел переговоры с крайними форвардами. Каталонцы горевали после отказа испанского вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

В результате Флик поставил на Рафинью и победил в Ла Лиге. Бразилец с опытом игры за «Ренн», «Спортинг» и «Лидс» выдал лучший сезон в карьере. Вингер показал лидерские качества, на выборах вице-капитанов команды получил голоса напарников и часто появлялся на поле с сине-гранатовой повязкой. Неплохо для крайнего форварда, которого в клубе недооценивали. Рафинью полюбили. Симеоне считает, что футболист заслужил «Золотой мяч». Рафинья начинал в «Барселоне» при Бускетсе и Альбе, рядом в атаке были Депай и Дембеле.

Бразилец стал конкурентом будущего обладателя «Золотого мяча» Дембеле. Бразилец вытеснил Усмана из клуба, француз ушел в ПСЖ . Флик добился прогресса от взрослого игрока. Новая травма Рафиньи после тайма игры за сборную разозлила руководство «Барселоны». В спарринге против Франции вингера не поберегли. Каталонцы переживают за здоровье ключевых игроков. Им удалось повлиять на решения тренера сборной Испании. Де ла Фуэнте поменял игроков «блаугранас» против Сербии, чтобы Кубарси, Ямаль, Фермин и Педри сохранили свежесть.

Сезон каталонцев зависит от давления «Атлетико»

Тренер Симеоне может доработать безумный личный контракт до лета 2027 года. Аргентинец думал объявить об отставке, но сезон пока его не разочаровал. «Атлетико» разгромил «Барселону» в полуфинале Кубка Испании 4:0. Результат помог выйти в финал, хотя «Барселона» дома отыграла три мяча из четырех. Футболисты «Тоттенхэма» тоже предсказуемо не сломали клуб из Мадрида, хотя в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов пощекотали нервы вратарю Муссо. А дальше «Атлетико» встретит голодную «Барселону» в жарких четвертьфиналах.

Существовали и более привлекательные для Симеоне варианты. «Барселона» тоже хотела встретить «Спортинг», а не клуб из Мадрида, но против «львов» сыграет «Арсенал». Каталонцы проведут против «Атлетико» три матча. После игр сборных у Флика ключевой поединок против Симеоне в Ла Лиге. Нельзя проигрывать, ведь «Реал» отстает на четыре пункта. Кроме серии матчей против «Атлетико», Рафинья рискует пропустить из-за травмы бедра поединки против «Эспаньола», «Сельты» и «Хетафе». Здесь выделяется не только городское дерби Барселоны.

«Сельта» идёт на шестой строчке в Ла Лиге. Клуб из Виго хочет взять реванш у каталонцев за домашнее поражение. У «Хетафе» также приличные результаты. Они восьмые в таблице и часто отбирали очки у «Барселоны». Сезон можно испортить, уступив в двух матчах серии. Поражение от «Атлетико» в Ла Лиге и вылет из Лиги чемпионов придвинут Флика к обрыву без значимых трофеев. Неприемлемый вариант, ведь у клуба огромные долги. Лапорта держит в уме экстренную продажу некоторых звезд, вроде Рафиньи, но теперь на ценность бразильца влияют травмы.

Рафинья мечтает вернуться к матчу года с «Реалом»

Или двум матчам года, если «Реал» и «Барселона» впервые в истории сыграют между собой в финале Лиги чемпионов. Рафинья попробует восстановиться к Эль-Класико. Нужна сатисфакция за сложный сезон. Игрок уже пропустил 16 матчей. У вингера четвертое повреждение, врачи говорят об усталости как ключевом факторе. Доктора «Барселоны» знают, что карьеру Неймара подрубили не только плохие привычки, но и мелкие мышечные травмы. Рафинья не настолько успешный и одаренный игрок, зато старался и прибавлял. Недавно вингер сделал хет-трик в ворота «Севильи».

Затем Рафинья организовал четыре гола в ворота «Ньюкасла» в Лиге чемпионов. Флик поверил, что капитан вернулся, но подкралась новая травма. Рафинья надеется сыграть в полуфиналах Лиги чемпионов, если «Барселона» встретит победителя пары «Арсенала» и «Спортинга». А финал Лиги чемпионов, если каталонцы впервые за 11 лет выйдут в решающий матч турнира, сыграют в конце мая. Рафинья должен успеть набрать форму. Предварительный прогноз – бразилец пропустит около 5 недель. Возможно, вернется немного раньше, если связки восстановятся быстрее.

Вот только серия травм игрока наводит Флика на нехорошие мысли. В конце прошлого года скауты «Барселоны» смотрели матчи Сегунды. Там за «Депортиво» играет Йеремай Эрнандес, вингер молодежной сборной Испании. В Ла-Коренье просят за трансфер 50 млн евро, а у «Барселоны» нет денег. Флик взял в аренду Рэшфорда, ведь не было варианта с полноценным трансфером другого игрока. Англичанин не забивал с конца января, надо прибавлять. Также в атаке «Барселоны» ставка на ветерана Левандовски, его сменщика Торреса и талантов из сборной Испании.

Фермин и Ямаль в порядке. Также в сборную вызвали Ольмо, хотя плеймейкер не всегда в основе «Барселоны». Зато юный Фермин поддержал усилия Ямаля и Педри. У Лопеса много голевых передач, а еще у него есть голевой рекорд в Лиге чемпионов. Но без Рафиньи, который спасал «Барселону» в прошлом сезоне – например, против «Бенфики», могут повторить сюжет игр против «Интера», которому они в итоге уступили. Без капитана Рафиньи сложнее обеспечить победы над опытным «Атлетико». Остается надеяться, что восстановление не затянется и вингер сыграет в Эль-Класико.