Германия – Гана: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1774777044

сегодня, 12:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на международный товарищеский матч Германия – Гана, который состоится 30 марта 2026 года.

Германия

Сборная Германии на данный момент идет без потерь в различных матчах всех турниров. В этот раз коллективу придется сыграть с одной из самых сильных команд Африки. Тренерский штаб наверняка проведет ротацию и попробует использовать несколько резервных игроков. Встреча будет интересной и не позволит болельщикам заскучать на стадионе во время пое

Два последних матча сборной Германии завершились товарищеской победой над Швейцарией (4:3) и разгромом Словакии в квалификации (6:0).

Гана

Сборная Ганы уверенно выиграла квалификацию на чемпионат мира 2026 и очень ждет турнир, а пока проводит интересные товарищеские поединки. Игра с Германией поможет коллективу, ведь ему все равно придется играть с европейскими сборными, поэтому данную встречу можно условно назвать генеральной репетицией. Встреча будет более открытой, чем в официальном статусе, что сделает игру интереснее.

Два последних матча Ганы завершились поражением от Австрии (1:5) и неудачей с Южной Кореей (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победа Германия – 1.22

Ничья – 7

Победа Гана – 11

Статистика

Сборная Германии выиграла уже шесть поединков подряд во всех турнирах

Гана проиграла три встречи подряд на выезде

Два последних матча между сборными завершились победой Германии и ничьей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что обе сборные смогут сыграть более в открытый футбол, чем в официальных поединках и это приведет к голам от обоих команд.